Spaniolii s-au revoltat după ce Real Madrid a prezentat un jucător de 11 ani. Detaliul care i-a șocat: „O simplă radiografie ar spune adevărul!”

Real Madrid, , a ieșit din nou în evidență. După ce , de data aceasta madrilenii au surprins prezentând un jucător de 11 ani la echipa de baschet de tineret. Reacțiile au fost hilare.

Real Madrid a dat lovitura la baschetul juvenil după ce l-au prezentat oficial pe Moussa Balla Traore. Este vorba de un sportiv originar din Mali ce măsoară 2,07 metri. Nimic atât de ieșit din comun, până aici.

Pe al echipei spaniole, la secțiunea data de naștere, este precizat 24/10/2013, ceea ce înseamnă că jucătorul ar urma să împlinească vârsta de 12 ani în toamna acestui an. Aspectul său fizic îl trădează, cel puțin în ochii fanilor.

Mai exact, mai multe reacții legate de vârsta și aspectul lui Moussa Balla Traore au apărut în mediul online, majoritatea punând la îndoială veridicitatea anilor pe care baschetbalistul îi are de fapt: „Poate are un copil de 11 ani, nu el să aibă această vârstă”; „Tipul ăla nu are 11 ani, o simplă radiografie dentară ar spune adevărul”; „11 ani «câinești»”; „E născut în an bisect și își numără vârsta doar la distanță de 4 ani”.

„Are 11 ani… de când a plecat din Mali”

Alți fani s-au legat de faptul că sportivul vine din Africa, țară cunoscută pentru imprecizia în privința vârstei sportivilor: „E clar că nu are 11 ani. În Africa e mereu haos cu actele, îi declară la 3-4 ani după ce s-au născut. Are 18 ani, nu 11”; „Are 11 ani… de când a plecat din Mali”.

Cei de la notează că Moussa Balla Traore va evolua pentru echipa U14 a celor de la Real Madrid, pe postul de pivot. Reprezentativa U14 a madrilenilor va participa în luna februarie a anului viitor la competiția „Minicopa Endesa” din Valencia.