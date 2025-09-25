Sport

Spaniolii s-au revoltat după ce Real Madrid a prezentat un jucător de 11 ani. Detaliul care i-a șocat: „O simplă radiografie ar spune adevărul!”

Real Madrid, subiect de glume după ce a prezentat un jucător de 11 ani. Revolta fanilor din baschet când au văzut despre cine e vorba.
Mihai Dragomir
25.09.2025 | 06:45
Real Madrid a surprins. Reacții hilare după prezentarea lui Moussa Balla Traore. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Real Madrid, campioana scandalurilor „galactice”, a ieșit din nou în evidență. După ce un star al echipei de fotbal a fost judecat pentru distribuirea unor materiale cu minori, de data aceasta madrilenii au surprins prezentând un jucător de 11 ani la echipa de baschet de tineret. Reacțiile au fost hilare.

Reacții hilare după ce Real Madrid a prezentat un jucător de 11 ani

Real Madrid a dat lovitura la baschetul juvenil după ce l-au prezentat oficial pe Moussa Balla Traore. Este vorba de un sportiv originar din Mali ce măsoară 2,07 metri. Nimic atât de ieșit din comun, până aici.

Pe site-ul oficial al echipei spaniole, la secțiunea data de naștere, este precizat 24/10/2013, ceea ce înseamnă că jucătorul ar urma să împlinească vârsta de 12 ani în toamna acestui an. Aspectul său fizic îl trădează, cel puțin în ochii fanilor.

Mai exact, mai multe reacții legate de vârsta și aspectul lui Moussa Balla Traore au apărut în mediul online, majoritatea punând la îndoială veridicitatea anilor pe care baschetbalistul îi are de fapt:  „Poate are un copil de 11 ani, nu el să aibă această vârstă”; „Tipul ăla nu are 11 ani, o simplă radiografie dentară ar spune adevărul”; „11 ani «câinești»”; „E născut în an bisect și își numără vârsta doar la distanță de 4 ani”.

„Are 11 ani… de când a plecat din Mali”

Alți fani s-au legat de faptul că sportivul vine din Africa, țară cunoscută pentru imprecizia în privința vârstei sportivilor: „E clar că nu are 11 ani. În Africa e mereu haos cu actele, îi declară la 3-4 ani după ce s-au născut. Are 18 ani, nu 11”; „Are 11 ani… de când a plecat din Mali”.

Cei de la cadenaser.com notează că Moussa Balla Traore va evolua pentru echipa U14 a celor de la Real Madrid, pe postul de pivot. Reprezentativa U14 a madrilenilor va participa în luna februarie a anului viitor la competiția „Minicopa Endesa” din Valencia.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
