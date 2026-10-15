Spaniolii se tem de ce îi așteaptă la Craiova! Cum au prezentat marile publicații duelul din Conference League „Ion Oblemenco – o adevărată fortăreață”

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Universitatea Craiova se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale acestui sezon. Oltenii primesc vizita celor de la Getafe joi, 15 octombrie, de la ora 19:45, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în prima etapă a fazei principale din Conference League. Jurnaliștii spanioli au analizat duelul din Bănie și au scris despre mobilizarea impresionantă a oltenilor, care promit să creeze o atmosferă de senzație.

Universitatea Craiova i-a pus pe gânduri pe spanioli! Ce au descoperit jurnaliștii iberici înaintea meciului cu Getafe

Formația pregătită de Filipe Coelho traversează o perioadă foarte bună. Universitatea Craiova ocupă locul trei în SuperLiga și vine după o serie de cinci victorii consecutive. În ultima etapă, oltenii s-au impus cu 1-0 pe terenul celor de la Csikszereda, însă au avut ceva emoții. În schimb, ibericii au parte de un început de sezon cu mari probleme.

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Ambele formații se confruntă cu probleme de lot înaintea duelului european. , suspendat, și pe Adrian Rus și Monday Etim, accidentați. Situația este complicată și pentru José Bordalás. Antrenorul lui Getafe nu îi are la dispoziție pe Enes Ünal, Zaid Romero, Orel Mangala și Iván Azón. În plus,

Presa spaniolă a analizat Universitatea Craiova – Getafe și a tras concluzia! Ce îi îngrijorează pe iberici

Presa din Spania a analizat duelul dintre Universitatea Craiova și Getafe. Jurnaliștii de la AS au titrat „Craiova este începutul, obiectivul este Istanbul”, făcând referire la finala competiției. Publicația a remarcat forța ofensivă a oltenilor, care au marcat 25 de goluri în primele 11 etape din SuperLiga. La rândul lor, cei de la Mundo Deportivo au anunțat revenirea spaniolilor în Europa după șase ani, sub titlul „EuroGeta își începe aventura în România”.

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Stadionul „Ion Oblemenco” reprezintă un alt motiv de îngrijorare pentru spanioli. Eurosport a descris arena din Craiova drept „o adevărată fortăreață”, evidențiind rezultatele excelente ale oltenilor pe teren propriu. Universitatea a câștigat 13 dintre ultimele 20 de partide oficiale disputate acasă. În schimb, Getafe a pierdut toate cele cinci deplasări din actualul sezon. Publicația Offsider Sports a prezentat confruntarea drept un duel între „două echipe în situații opuse”, făcând referire la forma sportivă a celor două adversare.

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„Getafe își începe a patra participare în competițiile europene cu o deplasare dificilă pe terenul Universității Craiova. Formația spaniolă debutează în Conference League cu speranța de a porni cu dreptul pe drumul către finala de la Istanbul, programată pe 2 iunie 2027, și de a avea mai mult noroc decât Betis și Rayo Vallecano în ultimele ediții ale competiției”, au scris jurnaliștii de la AS despre partida din această seară.