Sport

Spaniolii se tem de ce îi așteaptă la Craiova! Cum au prezentat marile publicații duelul din Conference League „Ion Oblemenco – o adevărată fortăreață”

Alex Bodnariu
15.10.2026 | 16:31
Spaniolii se tem de ce ii asteapta la Craiova Cum au prezentat marile publicatii duelul din Conference League Ion Oblemenco o adevarata fortareata
SPECIAL FANATIK
Presa spaniolă a analizat Universitatea Craiova – Getafe și a tras concluzia! Ce îi îngrijorează pe iberici. Foto: SportPictures
Universitatea Craiova – Getafe a atras atenția presei spaniole. Ce scriu AS, Mundo Deportivo și Eurosport înaintea duelului din Conference League.
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale acestui sezon. Oltenii primesc vizita celor de la Getafe joi, 15 octombrie, de la ora 19:45, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în prima etapă a fazei principale din Conference League. Jurnaliștii spanioli au analizat duelul din Bănie și au scris despre mobilizarea impresionantă a oltenilor, care promit să creeze o atmosferă de senzație.

Universitatea Craiova i-a pus pe gânduri pe spanioli! Ce au descoperit jurnaliștii iberici înaintea meciului cu Getafe

Formația pregătită de Filipe Coelho traversează o perioadă foarte bună. Universitatea Craiova ocupă locul trei în SuperLiga și vine după o serie de cinci victorii consecutive. În ultima etapă, oltenii s-au impus cu 1-0 pe terenul celor de la Csikszereda, însă au avut ceva emoții. În schimb, ibericii au parte de un început de sezon cu mari probleme.

ADVERTISEMENT

Ambele formații se confruntă cu probleme de lot înaintea duelului european. Universitatea Craiova nu se va putea baza pe Carlos Mora, suspendat, și pe Adrian Rus și Monday Etim, accidentați. Situația este complicată și pentru José Bordalás. Antrenorul lui Getafe nu îi are la dispoziție pe Enes Ünal, Zaid Romero, Orel Mangala și Iván Azón. În plus, Dani Carvajal nu a fost inclus pe lista UEFA pentru această fază a competiției.

Presa spaniolă a analizat Universitatea Craiova – Getafe și a tras concluzia! Ce îi îngrijorează pe iberici

Presa din Spania a analizat duelul dintre Universitatea Craiova și Getafe. Jurnaliștii de la AS au titrat „Craiova este începutul, obiectivul este Istanbul”, făcând referire la finala competiției. Publicația a remarcat forța ofensivă a oltenilor, care au marcat 25 de goluri în primele 11 etape din SuperLiga. La rândul lor, cei de la Mundo Deportivo au anunțat revenirea spaniolilor în Europa după șase ani, sub titlul „EuroGeta își începe aventura în România”.

ADVERTISEMENT
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
Digi24.ro
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești din Europa. Capitularea nu înseamnă pace”

Stadionul „Ion Oblemenco” reprezintă un alt motiv de îngrijorare pentru spanioli. Eurosport a descris arena din Craiova drept „o adevărată fortăreață”, evidențiind rezultatele excelente ale oltenilor pe teren propriu. Universitatea a câștigat 13 dintre ultimele 20 de partide oficiale disputate acasă. În schimb, Getafe a pierdut toate cele cinci deplasări din actualul sezon. Publicația Offsider Sports a prezentat confruntarea drept un duel între „două echipe în situații opuse”, făcând referire la forma sportivă a celor două adversare.

ADVERTISEMENT
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în...
Digisport.ro
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam experiență"

„Getafe își începe a patra participare în competițiile europene cu o deplasare dificilă pe terenul Universității Craiova. Formația spaniolă debutează în Conference League cu speranța de a porni cu dreptul pe drumul către finala de la Istanbul, programată pe 2 iunie 2027, și de a avea mai mult noroc decât Betis și Rayo Vallecano în ultimele ediții ale competiției”, au scris jurnaliștii de la AS despre partida din această seară.

ADVERTISEMENT
U Craiova – Getafe, live în Conference League, etapa 1. Toate reacțiile din...
Fanatik
U Craiova – Getafe, live în Conference League, etapa 1. Toate reacțiile din Bănie, tot ce se întâmplă în oraș, la stadion și în întreaga Oltenie. Cârțu, despre „dubla” cu Betis: „Acum eram dat exemplu, nu Bergkamp”
Mbappe și mama sa, în mijlocul unui scandal monstru! Au fost interogați de...
Fanatik
Mbappe și mama sa, în mijlocul unui scandal monstru! Au fost interogați de poliția franceză
Liga Campionilor la handbal masculin, live, etapa 4: Dinamo vrea să producă surpriza...
Fanatik
Liga Campionilor la handbal masculin, live, etapa 4: Dinamo vrea să producă surpriza cu Barcelona
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Halucinant! Ce pensie infimă va primi fostul jucător de la Dinamo de la...
iamsport.ro
Halucinant! Ce pensie infimă va primi fostul jucător de la Dinamo de la statul român: ”Am fost angajat și strungar, am fost și ofițer în MAI”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!