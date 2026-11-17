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Cupa Mondială din 2030 va reprezenta ediția aniversară a turneului final, marcând 100 de ani de la prima ediție. Astfel, primele meciuri din competiție se vor desfășura în Uruguay, Argentina și Chile. Ulterior, competiția se va muta în alte trei țări: Spania, Portugalia și Maroc. Totuși, încă există .

Spania trage cu dinții să organizeze finala CM 2030

Principalul subiect care creează tensiune între țările organizatoare este găzduirea ultimului act al competiției. Spania dorește cu ardoare ca finala Cupei Mondiale din 2030 să se desfășoare pe pământ iberic. Oficialii spanioli au amenințat că se vor retrage din organizarea competiției în cazul în care ultimul act va fi atribuit altei țări.

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Spaniolii doresc ca viitoarea campioană mondială să fie încoronată la Madrid, mai precis pe ”Santiago Bernabeu”. Astfel, politicianul Alberto Tome a avut o declarație dură față de participarea Marocului ca țară organizatoare. Ibericul menționează că, inițial, planul pentru turneul final ar fi inclus doar două țări: Spania și Portugalia. Astfel, nord-africanii nu ar trebui să spere la organizarea celui mai important meci al competiției.

”Un eveniment care a început ca o candidatură iberică, cu participarea Spaniei și Portugaliei, finala urmând să aibă loc la Madrid, Spania, și apoi o țară terță implicată – nu știm cu adevărat de ce – și care acum concurează pentru a găzdui finala, nu are sens . Așadar, să sperăm că FIFA va avea bunul simț să permită orașului nostru să găzduiască finala”, a spus Alberto Tome, primarul orașului Madrid, conform .

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48 de echipe vor juca meciuri pe 20 de stadioane la Cupa Mondială 2030

Următorul turneu final va fi un adevărat recital de fotbal, cu meciuri în șase țări și 48 de echipe naționale calificate. Dintre acestea, ale competiției: Uruguay, Argentina, Chile, Spania, Portugalia și Maroc. Țările alese pentru organizarea Cupei Mondiale au fost luate în calcul eliminând variantele din Asia și America de Nord, întrucât au fost folosite în precedentele două turnee finale.

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Nouă dintre cele 20 de stadioane care vor fi folosite la Cupa Mondială din 2030 au găzduit meciuri și la un alt turneu final global. Toate acestea se află pe teritoriul spaniol:

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