Spaniolii, uimiți de Dacia Duster! „Nu trebuie să cheltuiești o avere”

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Jurnaliștii spanioli de la au analizat performanțele modelului produs la Mioveni, concluzionând că a treia generație a marcat un salt spectaculos în materie de design, calitate și tehnologie. Ce calități au evidențiat și au raportat la prețul de achiziție.

Performanțe de invidiat pentru Dacia Duster

Lansată în 2024, noua generație a SUV-ului românesc Modelul își păstrează filozofia accesibilă, însă vine cu o imagine mult mai robustă și cu o echipare considerabil îmbunătățită. Duster reușește astfel să pună o presiune uriașă pe rivali precum MG ZS sau Seat Ateca, mașini considerate mai premium. Una dintre cele mai apreciate calități ale modelului de la Mioveni rămâne capacitatea sa de a aborda terenurile accidentate fără emoții. Cotate excelent pentru segmentul din care face parte, caracteristicile off-road ale Dusterului impresionează printr-o gardă la sol de 21,7 centimetri, o adâncime de trecere prin apă de 50 centimetri și un unghi de atac de 36 de grade. Toate aceste caracteristici, valorificate la maximum pe versiunile cu tracțiune integrală (4×4), aduc doar beneficii proprietarilor acestor modele. „Dacia Duster dovedește că deținerea unui SUV spațios, gata de off-road, nu trebuie să coste o avere”, au titrat jurnaliștii spanioli.

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Gamă variată de motorizări oferită de Dacia Duster

Piața europeană beneficiază de o selecție bogată de motorizări, concepute pentru toate tipurile de buget și nevoi de deplasare. Așadar, pe a 3-a generație de Dacia Duster puteți regăsi motoare precum 1.0 ECO-G (120 CP), varianta de acces, alimentată cu benzină și GPL și echipată cu o cutie manuală în 6 trepte (cuplu de 200 Nm). Înregistrează un consum mediu de 6 l/100 km și beneficiază de eticheta ecologică ECO. Următoarea motorizare este cea de 1.2 Turbo (140 CP) & 150 CP 4×4.

Acestea reprezintă opțiunile ideale pentru cei care caută tracțiune integrală. Varianta superioară de 150 CP aduce o cutie mecanică automată, tracțiune 4×4 conectabilă și adaptare pe GPL. Vârful de gamă este reprezentat de motorul Full Hybrid (155 CP), care combină eficiența cu confortul transmisiilor automate. Reușește un consum mediu de doar 4,7 litri la 100 de kilometri și accelerează de la 0 la 100 km/h în 9,4 secunde. Vedem astfel cum Duster, care obișnuia să ofere în trecut și motoare diesel, s-a concentrat acum exclusiv pe benzină și GPL, precum și pe energia electrică.

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Dimensiuni și dotări de siguranță

Noul Duster oferă proporții ideale atât pentru traficul urban, cât și pentru călătoriile lungi în familie: are o lungime de 4,34 metri, o lățime de 1,81 metri, o înălțime de 1,69 metri și un ampatament de 2,67 metri. Portbagajul pune la dispoziție o capacitate de 445 de litri, arhisuficientă pentru bagaje. Chiar și în nivelul de echipare de acces (Essential), SUV-ul românesc nu face rabat de la siguranță și confort. Dotările cu care vine echipat din fabrică sunt frânarea automată de urgență, asistent pentru menținerea benzii de rulare, senzori de parcare spate, faruri EcoLED, conectivitate Bluetooth și bare longitudinale pe cupolă.

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Prețurile generației a 3-a de Dacia Duster

Gama Dacia Duster 3 propune patru niveluri de echipare (Essential, Expression, Journey, Extreme) și motorizări variate, de la versiunea pe GPL până la opțiunile Full Hybrid și Tracțiune Integrală (4×4). Prețul pleacă de la 19.099 €, pentru cea mai simplă variantă, și poate ajunge la 27.000 € pentru versiunea de top. Iată ce presupune fiecare variantă (prețul final poate fi influențat și în funcție de dotările ulterioare alese de fiecare cumpărător, de la aspect până la funcționalitate).

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