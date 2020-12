Spaniolilor nu le priește România! Eșecuri pe bandă rulantă la noi în țară

Proiectele spaniolilor se destramă din ce în ce mai frecvent în România, chiar dacă sunt primiți la noi în țară cu brațele deschise și cu planuri care mai de care mai ambițioase, dar care se dovedesc a fi doar simple amăgiri.

„El Nuevo Dinamo” condus de Pablo Cortacero &comp. e la un pas de prăbușire, iar unul dintre cele mai titrate cluburi din România, poate dispărea din fotbalul românesc, în timp ce Gheorghe Hagi l-a demis pe Ruben de la Barrera, după ce filosofia de joc impusă de „Rege” părea că a dispărut din jocul Viitorului Constanța.

În plus, nici la una dintre cele mai bune echipe naționale pe care le are România, cea de handbal feminin, proiectele spaniolilor nu au avut succes, începând cu Ambros Martin și continuând cu naționala masculină condusă de Xavier Pascual.

Proiectele eșuate ale spaniolilor din fotbalul românesc

„Spaniolii care au preluat Dinamo” anunțau cu surle și trâmbițe o infuzie puternică de capital și au adus jucători spanioli pe salarii astronomice pentru Casa Pariurilor Liga 1, dar mai ales pentru situația în care se afla Dinamo București. Astfel, cu doar 400.000 de mii de euro investiți până acum în club, Dinamo e în pragul falimentului și are cel mai slab sezon din istoria clubului de 72 de ani, iar viitorul nu pare că va aduce nimic nou, după cum FANATIK a aflat în cadrul unei ample investigații.

Pe de altă parte, proiectul spaniol a eșuat și la Viitorul Constanța, unde Ruben de la Barrera a fost dat afară de Gică Hagi datorită jocului slab, chiar dacă Viitorul este pe locul șapte, la doar un punct de UTA Arad, care e neînvinsă de un an în deplasare și la doar trei lungimi distanță de podium, pe care se află campioana CFR Cluj: „Nu ne-am băgat niciodată peste el, a avut libertate deplină. Totul a culminat cu ce s-a întâmplat la meciul cu Dinamo, o echipă cu probleme. Noi n-am avut nicio ocazie, iar asta e inadmisibil”, a declarat președintele clubului, Gică Popescu.

Cornel Dinu a fost unul dintre cei care nu a avut deloc încredere în viziunea spaniolilor din Liga 1, pe care i-a privit de la început foarte sceptic: „Mi-am pus nişte semne de întrebare şi cu el şi cu băiatul ăla de la Sibiu. Spaniolii ăştia, care în imaginaţia mea, seamănă mai degrabă cu nişte mateloţi de pe celebrele galiere care plecau să cucerească Indiile, decât cu nişte comandanţi de navă şi nişte oameni cu experienţă. Am zis de la început că lucrurile nu sunt în regulă pentru că am sesizat o diferenţă totală între ce juca Viitorul cu Gică Hagi şi ce juca sub comanda lui De la Barrera”, a declarat ironic „Procurorul”.

Spaniolii au promis multe și la naționalele României de handbal, dar au eșuat lamentabil

Seriozitatea spaniolilor este pusă la îndoială și de fostul antrenor al naționalei feminine de handbal a României, care părăsea banca tehnică a tricolorelor în plină campanie de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, după mai multe înfrângeri în Golden League.

Cea mai bună jucătoare din lume, Cristina Neagu a fost profund dezamăgită de decizia selecționerului, pe care l-a acuzat că e lipsit de fair-play: „El mereu spunea că obiectivul principal este Tokyo, că-și dorește mult să meargă la Olimpiadă pentru că n-a avut această șansă nici ca jucător. Să lași echipa națională cu un an înainte de Olimpiadă mie chiar nu mi se pare normal şi nu e fair-play din partea lui. Nu am apucat să vorbesc, dar când ne întâlnim, probabil o să-i spun şi lui că sunt foarte dezamăgită de decizia pe care a luat-o”, a spus supărată handbalista numărul unu a României.

Telenovela spaniolă a continuat la naționala de handbal a României cu un alt antrenor spaniol, Xavier Pascual, care a demisionat după ce România a ratat calificarea la Campionatul Mondial de handbal masculin de anul trecut. Tehnicianul catalan a preferat să rămână ca antrenor doar în Spania, la Barcelona și „a părăsit primul corabia” naționalei României. Cinci înfrângeri și doar trei victorii era palmaresul lui Xavier Pascual la cârma naționalei masculine: „Barcelona a fost de acord atunci când s-a semnat contract, acum doi ani, dar acum îl vrea sută la sută acolo. Sunt nefericit, e greu să găseşti înlocuitor pentru Xavi, de aceeaşi valoare”, declara mâhnit și președintele federației, Alexandru Dedu.

