Sport

Acuzații dure înaintea finalei Spania – Argentina! Laporte se teme de un arbitraj părtinitor: „Așa ceva nu ar trebui permis în fotbal”

Spania - Argentina este finala CM 2026, iar tensiunea a atins cote înalte încă dinaintea fluierului de start. Ibericii au lansat mai multe declarații legate de arbitraj.
Mihai Dragomir
18.07.2026 | 14:06
Acuzatii dure inaintea finalei Spania Argentina Laporte se teme de un arbitraj partinitor Asa ceva nu ar trebui permis in fotbal
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Presiuni pe arbitraj înaintea finalei CM 2026. Foto: Colaj FANATIK.
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Marea finală a Campionatului Mondial 2026 dintre Spania și Argentina bate la ușă, însă spiritele s-au încins deja în tabăra iberică. „Furia Roja” se teme de un singur lucru înaintea duelului stelar împotriva deținătoarei trofeului, anume maniera de arbitraj și toleranța față de jocul dur.

Spaniolii avertizează cu privire la arbitraj înaintea finalei CM 2026 cu Argentina

Spania – Argentina, finala CM 2026, este cel mai așteptat meci al anului. Ambele tabere îți fac calcule înaintea confruntării directe, iar spaniolii s-au gândit și la arbitraj înainte de meci. Anumite decizii din timpul acestui turneu au stârnit reacții puternice pe parcursul competiției. Focusul spaniolilor cade direct pe „centralul” Slavko Vincic, cel care va avea dificila misiune de a ține în frâu o partidă care se anunță specatculoasă, dar și vulcanică. Aymeric Laporte, stâlpul apărării iberice, a ieșit la rampă cu o serie de declarații tari, cerând brigăzii de arbitri să intervină ferm și să nu tolereze agresivitatea dusă dincolo de limitele regulamentului.

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Fundașul central spaniol a dezvăluit că în vestiarul naționalei sale s-a discutat intens despre modul în care arbitrii au gestionat meciurile „Pumelor” pe parcursul turneului final. Laporte sugerează că sud-americanii au fost favorizați prin neacordarea de sancțiuni la faze evidente de joc neconform. „Nu mă îngrijorează deloc agresivitatea, atât timp cât se încadrează în limitele fotbalului. Dacă arbitrul își face treaba, nu am nicio problemă.

Este adevărat însă că în ultimele meciuri am văzut lucruri care ne-au surprins foarte mult, faze care au fost lăsate nepedepsite. Mai ales în cazul Argentinei, care este o echipă ce transmite adesea «mesaje» prin intrări dure. Așa ceva nu ar trebui permis în fotbal, mai ales la un asemenea nivel, pentru că te poate destabiliza și enerva”, a mărturisit Laporte în presa iberică.

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Apelul spaniolilor către arbitrii

Mesajul spaniolilor pentru „cavalerii fluierului” este extrem de clar. Ei vor strictețe maximă pe teren, mai ales la fazele care impun o asemenea atitudine. Laporte a ținut să sublinieze că Spania a fost o echipă fair-play la acest Mondial, care nu își lovește adversarii, însă soarta finalei se află direct în fluierul lui Vincic.

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Dacă arbitrii nu vor sancționa de la primele abateri intrările la rupere, spaniolii avertizează că fotbalul va avea de suferit „Face parte din munca arbitrului să controleze astfel de situații. Dacă unul sau doi jucători pot face asta nestingheriți, meciul riscă să scape de sub control. Problema este că, din acest punct de vedere, nu depinde de noi. Trebuie să existe cineva care să controleze aceste acțiuni și să decidă că ceea ce se joacă este fotbal, nu altceva. Să nu le permită unora dintre jucători să facă anumite lucruri”, a mai punctat vedeta Spaniei, conform sursei citate.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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