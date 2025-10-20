Sport

Sparge o barieră greu de atins în fotbalul românesc! Performanță rară pentru un jucător care acum 11 ani costa 250.000 de euro

Cine este jucătorul care va atinge o bornă uriașă în fotbalul românesc. Ce record incredibil va atinge și în ce top select va reuși să intre
Catalin Oprea
20.10.2025 | 11:47
Sparge o bariera greu de atins in fotbalul romanesc Performanta rara pentru un jucator care acum 11 ani costa 250000 de euro
SPECIAL FANATIK
Alexandru Mateiu va bifa meciul 400 în Superliga României FOTO sportpictures.ro
ADVERTISEMENT

Petrolul întâlnește diseară CFR Cluj, de la ora 20.30, în ultimul meci din etapa a 13-a a Superligii. Partida va fi una specială pentru mijlocașul gazdelor Alexandru Mateiu. Anunțat titular, el va bifa meciul cu numărul 400 în prima ligă din România.

Alexandru Mateiu va bifa azi meciul cu numărul 400 în prima ligă

Mateiu se află în fața unei performanțe uriașe, pe care au atins-o, de-a lungul timpului, doar de alți 28 de jucători. Performanța lui este cu atât mai mare cu cât va fi bifată doar sub tricoul a trei echipe: FC Brașov, Universitatea Craiova și Petrolul.

ADVERTISEMENT

Mateiu va împlini 36 de ani pe 10 decembrie și a debutat în fotbalul mare în 2007. Produs al clubului FC Brașov, el a jucat sub Tâmpa până în 2014. Au urmat zece sezoane la Universitatea Craiova și acum este la al doilea campionat pentru Petrolul.

Fotbalistul lupilor galbeni are o selecție la echipa națională. A jucat într-un amical cu Albania, în 2014, sub comanda lui Victor Pițurcă. În România, el a câștigat de două ori Cupa României și o dată Supercupa, toate trofeele fiind cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Digi24.ro
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”

Universitatea Craiova a plătit pentru el 250.000 de euro

Deși a avut de mai multe ori oferte din străinătate, Mateiu a preferat să joace doar în România. Universitatea Craiova a plătit pentru el 250.000 de euro în 2014, bani care au ajutat clubul FC Brașov să supraviețuiască.

ADVERTISEMENT
Victor Pițurcă a văzut cu ochii lui ce a făcut Gigi Nețoiu și...
Digisport.ro
Victor Pițurcă a văzut cu ochii lui ce a făcut Gigi Nețoiu și a rămas "mască": "E ceva incredibil!"

La Petrolul, el a ajuns liber de contract, după zece ani petrecuți în Bănie. Despărțirea de clubul pentru care a jucat 327 de meciuri și a marcat 13 goluri, în toate competițiile, a fost una emoționantă.

Mateiu a jucat zece ani în Bănie

„Standing ovation pentru…Alex Mateiu! Tu vei rămâne pe viață un «leu» al Cetății din Bănie! Nu este un adio, ci mai degrabă un «pe curând», fiindcă viața îi aduce mereu împreună pe cei care împărtășesc aceleași trăiri și sentimente.

ADVERTISEMENT

Au fost 10 ani plini de emoție, bucurie, uneori lucruri mai puțin bune, c-așa-i în fotbal, dar, cel mai important, 10 ani de ceea ce ne unește pe noi și pe tine, dragă Alex: dragostea pentru Știința. Cuvintele sunt prea puține, prea mici, pentru tot ce ne-ai oferit vreme de un deceniu. Nu uita niciodată: Craiova va fi mereu casa ta!  Alex a intrat în istorie alături de componenți ai Campioanei Unei Mari Iubiri și Craiovei Maxima, cu 10 ani la rând pentru Știința.

Până data viitoare, îți ținem pumnii pentru următoarele Până data viitoare, îți ținem pumnii pentru următoarele «aventuri» în lumea fotbalului și suntem alături de tine”, a fost anunţul Universităţii Craiova, în iunie 2024.

Cum arată 10 all-time – prezențe în Superligă

  • Ionel Dănciulescu – 515 meciuri (Electroputere, Dinamo, Steaua)
  • Dan Nistor – 493 meciuri (Pandurii Târgu Jiu, Dinamo, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj)
  • Costică Ștefănescu – 490 meciuri (Steaua, Universitatea Craiova, FC Brașov)
  • Florea Ispir – 485 meciuri (ASA Tg. Mureș)
  • Ladislau Bölöni – 484 meciuri (ASA Tg. Mureș, Steaua)
  • Costel Câmpeanu – 470 meciuri (FCM Bacău, Dinamo, Gloria Bistrița, Progresul București, Ceahlăul Piatra Neamț)
  • Petre Marin – 468 meciuri (Sportul Studențesc, FC Național, Rapid, Steaua, Unirea Urziceni, Concordia Chiajna)
  • Paul Cazan – 465 meciuri (Sportul Studențesc)
  • Cornel Dinu – 454 meciuri (Dinamo)
  • Constantin Stancu – 447 (FC Argeș)
A greșit Kopic? Andrei Nicolescu, analiză tăioasă la 12 ore după Dinamo –...
Fanatik
A greșit Kopic? Andrei Nicolescu, analiză tăioasă la 12 ore după Dinamo – Rapid 0-2: “Doare rău! Dar ne batem pentru cupele europene”
Iuliu Mureșan, prima reacție după ce a revenit președinte la CFR Cluj: „Ne...
Fanatik
Iuliu Mureșan, prima reacție după ce a revenit președinte la CFR Cluj: „Ne vom bate la trofee!”. Condiția pusă lui Neluțu Varga. Exclusiv
A venit „nota de plată”! Ce amenzi a impus Jandarmeria după derby-ul Dinamo...
Fanatik
A venit „nota de plată”! Ce amenzi a impus Jandarmeria după derby-ul Dinamo – Rapid 0-2
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
BREAKING | Surpriză: un antrenor din SuperLiga, noul favorit să o preia pe...
iamsport.ro
BREAKING | Surpriză: un antrenor din SuperLiga, noul favorit să o preia pe U Cluj! Cine le-a luat fața lui Bergodi și Mutu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!