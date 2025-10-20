Sparge o barieră greu de atins în fotbalul românesc! Performanță rară pentru un jucător care acum 11 ani costa 250.000 de euro

ADVERTISEMENT

Petrolul întâlnește diseară CFR Cluj, de la ora 20.30, în ultimul meci din etapa a 13-a a Superligii. Partida va fi una specială pentru mijlocașul gazdelor Alexandru Mateiu. Anunțat titular, el va bifa meciul cu numărul 400 în prima ligă din România.

Alexandru Mateiu va bifa azi meciul cu numărul 400 în prima ligă

Performanța lui este cu atât mai mare cu cât va fi bifată doar sub tricoul a trei echipe: FC Brașov, Universitatea Craiova și Petrolul.

Mateiu va împlini 36 de ani pe 10 decembrie și a debutat în fotbalul mare în 2007. Produs al clubului FC Brașov, el a jucat sub Tâmpa până în 2014. Au urmat zece sezoane la Universitatea Craiova și acum este la al doilea campionat pentru Petrolul.

Fotbalistul lupilor galbeni are o selecție la echipa națională. A jucat într-un amical cu Albania, în 2014, sub comanda lui Victor Pițurcă. În România, el a câștigat de două ori Cupa României și o dată Supercupa, toate trofeele fiind cu Universitatea Craiova.

Universitatea Craiova a plătit pentru el 250.000 de euro

Deși a avut de mai multe ori oferte din străinătate, Mateiu a preferat să joace doar în România. Universitatea Craiova a plătit pentru el 250.000 de euro în 2014, bani care au ajutat clubul FC Brașov să supraviețuiască.

Despărțirea de clubul pentru care a jucat 327 de meciuri și a marcat 13 goluri, în toate competițiile, a fost una emoționantă.

Mateiu a jucat zece ani în Bănie

„Standing ovation pentru…Alex Mateiu! Tu vei rămâne pe viață un «leu» al Cetății din Bănie! Nu este un adio, ci mai degrabă un «pe curând», fiindcă viața îi aduce mereu împreună pe cei care împărtășesc aceleași trăiri și sentimente.

Au fost 10 ani plini de emoție, bucurie, uneori lucruri mai puțin bune, c-așa-i în fotbal, dar, cel mai important, 10 ani de ceea ce ne unește pe noi și pe tine, dragă Alex: dragostea pentru Știința. Cuvintele sunt prea puține, prea mici, pentru tot ce ne-ai oferit vreme de un deceniu. Nu uita niciodată: Craiova va fi mereu casa ta! Alex a intrat în istorie alături de componenți ai Campioanei Unei Mari Iubiri și Craiovei Maxima, cu 10 ani la rând pentru Știința.

Până data viitoare, îți ținem pumnii pentru următoarele Până data viitoare, îți ținem pumnii pentru următoarele «aventuri» în lumea fotbalului și suntem alături de tine”, a fost anunţul Universităţii Craiova, în iunie 2024.

