Sparta Praga i-a prelungit contractul lui Florin Niță! Câți ani va mai juca portarul român în capitala Cehiei

Florin Niță a fost jucătorul din lotul României care s-a evidențiat cel mai mult în meciurile din debutul calificărilor pentru Campionatul Mondial din Qatar, iar șefii lui Sparta Praga au remarcat evoluțiile acestuia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În urma meciurilor bune făcute în actualul sezon la Sparta Praga, dar și în poarta naționalei României, conducerea Spartei Praga a decis să îi prelungească înțelegerea lui Florin Niță.

Portarul român se declară încântat de decizia luată și se bucură pentru prelungirea contractului cu Sparta Praga, dorind să continue prestațiile bune.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pentru câți ani i-a prelungit Sparta Praga contractul lui Florin Niță

Conducerea lui Sparta Praga a hotărât să îi prelungească înțelegerea lui Florin Niță pentru încă doi ani, astfel, portarul român are un contract valabil până în vara anului 2023.

Contractul pe care îl avea inițial, urma să expire în vara acestui an, iar Florin Niță ar fi devenit liber de contract, ceea ce ar fi însemnat o pierdere importantă pentru vicecampioana Cehiei.

ADVERTISEMENT

„E un pas important pentru mine și pentru familia mea. Sper că voi continua prestațiile bune. Am luat decizia de a semna după ce m-am consultat cu familia. Sunt foarte bucuros că voi rămâne la Sparta încă doi ani”, a transmis Florin Niță, pentru site-ul oficial al clubului Sparta Praga.

📺 „Chtěl bych fanouškům poděkovat, že oceňují moji práci a dávají najevo, jak mě mají rádi. Doufám, že spolu budeme mít… ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT Publicată de AC Sparta Praha pe Marţi, 6 aprilie 2021

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florin Niță a fost în lacrimi după eșecul cu Armenia

Florin Niță a fost unul dintre cei mai buni jucători ai României și în meciul cu Armenia chiar dacă a primit trei goluri la Erevan. Acesta a oferit un interviu în lacrimi la finalul eșecului usturător al „tricolorilor”, în care nu își putea explica înfrângerea.

„În primul rând, vreau să vă spun că îmi pare rău, nu mai am voce. Am întâlnit o echipă agresivă azi, ei au avut un plus la capitolul determinare și asta a făcut diferența. Am vrut să-mi fac treaba cât mai bine și să-i organizez pe băieți în defensivă.

ADVERTISEMENT

Din păcate, atât s-a putut în seara asta. Îmi pare rău că n-am reușit mai mult. Nu-mi explic căderea de pe final. Avem probleme mereu pe finalul meciurilor. Trebuie să ne mobilizăm mai bine. Este destul de greu să ne calificăm în acest moment, dar nu imposibil. Trebuie să fim mult mai atenți de-acum înainte la tot ce ne spune antrenorul”, a spus Florin Niță la finalul partidei.