Sparta Praga l-a semnat pe omul alături de care Universitatea Craiova a câștigat ultimele trofee. Revenire spectaculoasă! Foto exclusiv

Surpriză de proporții la Craiova înaintea meciului cu Sparta Praga din Conference League. Omul care a contribuit la ultimele două trofee câștigate de olteni s-a întors pe „Ion Oblemenco”.

„Mâna dreaptă” a lui Marinos Ouzounidis s-a întors la Craiova

Universitatea Craiova a cucerit ultimele două trofee în anul 2021, atunci când a luat Cupa României și Supercupa României. Pe banca tehnică a oltenilor se afla grecul Marinos Ouzounidis (57 de ani). Din staff-ul antrenorului elen făcea parte și Ian Coll (45 de ani).

Scoțianul, care este preparator fizic, s-a întors acum la Craiova pentru Coll face parte din staff-ul tehnic al cehilor, condus de Brian Priske. Ian Coll a fost responsabil cu pregătirea fizică a fotbaliștilor de la Universitatea Craiova în perioada 1 februarie 2021 – 1 ianuarie 2022.

Pe lângă Marinos Ouzounidis (26 de jocuri), Ian Coll a mai prins doi tehnicieni în Bănie. Este vorba despre Laurențiu Reghecampf (23 de jocuri) și Dragoș Bon (3 jocuri). Scoțianul face parte din staff-ul celor de la Sparta Praga începând cu 1 iulie 2025.

Unde se vede la TV U Craiova – Sparta Praga

Universitatea Craiova și Sparta Praga sunt adversare în etapa a 5-a din Conference League. Duelul de pe „Ion Oblemenco” va avea loc joi, 11 decembrie, de la ora 19:45 și

Înaintea confruntării din Bănie, ambele formații au câte 7 puncte și sunt în cărți pentru calificarea în „primăvara europeană”. Oltenii sunt pe locul 15, în timp ce cehii ocupă poziția a 11-a.