Sparta Praga, pregătită să o scoată pe FCSB din cursa pentru Champions League. Antrenorul cehilor: „Am făcut un plan!”

. Lars Friis a vorbit despre duelul împotriva campioanei României.

Antrenorul cehilor a descris situația echipei sale și este încrezător că elevii săi pot da lovitura. Tehnicianul Spartei Praga este convins că formația sa o poate elimina pe FCSB.

Lars Friis, pregătit de dubla cu FCSB: „Am făcut un plan!”

Cum partida tur se joacă în Cehia, acest aspect poate fi un mare avantaj pentru Sparta Praga. Partida este programată marți, 6 august, de la ora 21:00. Lars Friis a vorbit despre cum și-a pregătit echipa.

„Fazele fixe știm că sunt parte importantă a fotbalului. Vedem meciuri în Europa. Ele te pot ajuta să câștigi. Înainte, eram foarte buni defensivi la asemenea momente de joc. Acum, beneficiem de astfel de situații și în atac. Avem un plan și credem în el.

E și meritul lui Tim (n.r. asistent la Sparta Praga) pentru munca sa cu jucătorii, e absolut limpede ce vrea, le dă misiuni clare. Dar, până la urmă, cei din teren aplică, așa că îi felicit și pe ei. Totul înseamnă încredere și calitate.

„Suntem gata de luptă în Liga Campionilor!”

Am numărat 16 șuturi, 12 pe poartă (n.r. în ultimul meci din campionat), am înscris două goluri, ne-am creat alte patru mari ocazii. Ne-am păstrat poarta neatinsă și am avut 70 la sută posesie. Nu pot fi decât fericit.

Am făcut un plan și stăm bine în această perioadă. Suntem gata de luptă în Liga Campionilor. Putem vedea toți că jucătorii se înțeleg, se simt și creează faze împreună.

Sigur că pot juca mai bine. Și ei vor crește, întreaga echipă va crește pentru a atinge nivelul dorit de noi”, a declarat Lars Friis, înaintea meciului contra FCSB.

Mihai Stoica, reacție legată de faptul că meciul Sparta Praga – FCSB nu se vede la TV!

Mihai Stoica a vorbit despre faptul că Oficialul campioanei României a explicat cum au decurs formalitățile în privința acestei decizii.

„Drepturile TV ale jocurilor din tururile preliminare ale cupelor europene aparțin GAZDELOR. E exclusiv decizia celor de la Sparta Praga dacă și cui vor vinde drepturile TV de la meciul cu noi. Nu ai nevoie de un IQ peste medie pentru a înțelege asta”, a transmis Mihai Stoica.