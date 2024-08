Sparta Praga se teme de căpitanul FCSB-ului înaintea meciului tur: „Fotbalist-cheie al echipei“

Drumul european al celor de la FCSB continuă, după ce au scos Maccabi Tel-Aviv cu scorul de 2-1 la general. , care pare că are temele pregătite pentru duel.

Sparta Praga se teme de Darius Olaru

Lars Friis, antrenorul celor de la Sparta Praga, a discutat despre mai multe aspecte importante înainte de meciul tur cu FCSB. Tehnicianul de 48 de ani consideră că Darius Olaru este principalul pericol pentru echipa lui, fiind omul-cheie al campioanei noastre.

Cu un discurs dezinvolt, calm, tehnicianul a și glumit cu jurnaliștii prezenți la stadionul din capitala Republicii Cehe. Conform GSP, tehnicianul nu l-a putut recupera la timp pe Filip Panak, căpitanul echipei.

„După cum bine știți, Panak este în dubiu de mai multă vreme… Practic, nu este disponibil pentru acest meci. Nu va fi în echipă. Mai avem câțiva băieți cu ceva probleme, ce ridică semne de întrebare, vom vedea cum vor arăta marți. Dar Panak nu, nu poate.

FCSB are o structură bună. Are acel ceva de a face bine lucrurile, este bună atunci când are mingea. Căpitanul este foarte bun, Olaru este un fotbalist-cheie al echipei, el face legătura, dar este și omul de ultimă fază. Cu siguranță, este important.

Mai sunt și alți jucători care au fost la națională. Am văzut ceea ce poate FCSB și pe contraatac, de asemenea, la ultimul meci cu Maccabi. Dar și în liga românească. Sunt jucători rapizi, care reacționează, sunt periculoși pe contraatac. Am văzut câteva meciuri, știu ce vorbesc”, a spus Friis, conform .

Lars Friis a analizat parcursul FCSB-ului din SuperLiga

Tehnicianul Spartei Praga a analizat și până la acest moment. Bucureștenii au doar două puncte în trei etape, obținute din remizele cu Unirea Slobozia (2-2) și Universitatea Cluj (1-1).

“Și noi am avut oportunitatea, totodată, de a amâna meciul de campionat (n.r. cu Dukla, 2-0, pe teren propriu). Am avut posibilitatea și înțelegerea federației din Cehia. Dar am vrut să avem flux continuu al partidelor. Noi am dorit așa!

În afara rezultatelor, mă refer la cele ale FCSB în liga internă, noi știm că ele nu reflectă adevărul și echipa a fost cea mai bună în fiecare meci. Este cea mai bună echipă din România! Știm că a oferit mai mult decât a obținut în liga internă, în startul sezonului.

Nu a fost norocoasă ca să bifeze oportunitățile ce s-au ivit. Nu trebuie să ne luăm după rezultate, nu cred că noi avem un avantaj, suntem în aceeași situație la startul sezonului. Nu gândesc că avem un avantaj”, a conchis antrenorul lor, conform sursei citate anterior.