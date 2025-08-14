Spartak Trnava – Universitatea Craiova, live video în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Lotul oltenilor pentru meciul din Slovacia

Spartak Trnava și Universitatea Craiova se vor duela în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Conference League. Elevii lui Mirel Rădoi au o deplasare dificilă, însă victoria de pe „Ion Oblemenco” cu 3-0 ar trebui să fie suficientă pentru calificare.

ADVERTISEMENT

UPDATE: Universitatea Craiova a anunţat lotul pentru meciul retur cu Trnava!

Universitatea Craiova a anunţat lotul pentru meciul retur cu Spartak Trnava. Revine în echipa lui Mirel Rădoi portarul Pavlo Isenko, cel are nu a fost în lotul oltenilor la meciul cu Hermannstadt, scor 1-0.

Spartak Trnava – Universitatea Craiova, live video în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Conference League. Oltenii, favoriți la calificare

Universitatea Craiova încearcă să se să continue seria bună de rezultate și să obțină o nouă victorie, , în fața lui .

ADVERTISEMENT

Visul patronului Mihai Rotaru, dar și al jucătorilor de la „Știința”, este ca echipa să reușească să se califice într-o grupă principală europeană. În ultimele sezoane, Universitatea Craiova a participat constant în preliminariile europene, însă fără vreo calificare reușită în grupe.

Când este programat meciul tur Spartak Trnava – Universitatea Craiova și unde va avea loc

UEFA a anunțat în cursul zilei de luni, 21 iulie, datele exacte ale „dublei” dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava din cadrul turului 3 preliminar al UEFA Conference League.

ADVERTISEMENT

Astfel, primul meci a avut loc acasă pentru Universitatea Craiova, joi, 7 august, de la ora 21:30. Stadionul „Ion Oblemenco” a fost gazda meciului tur, iar oltenii s-au impus cu scorul de 3-0.

ADVERTISEMENT

Returul va avea loc joi, 14 august, de la ora 21:30, la Trnava. Stadionul cu pricina este „City Arena Trnava”. Oltenii sunt foarte aproape de calificare, cele 3 goluri marcate în Bănie fiind „talismanul” lui Mirel Rădoi în partida din Slovacia.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV Spartak Trnava – Universitatea Craiova din manșa retur a celui de-al treilea tur preliminar UEFA Conference League

Digi Sport 2 și Prima Sport 2 sunt posturile ce vor transmite la tv meciul Spartak Trnava – Universitatea Craiova, a 2-a manșă din turul 3 preliminar al UEFA Conference League.

În plus, partida de joi, 14 august, de la ora 21:30, poate fi urmărită și online pe platformele celor două televiziuni, pe DigiOnline, respectiv Prima Play, dar și pe Orange TV GO.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Universitatea Craiova va încerca să câștige și returul, după ce în prima manșă s-a impus cu 3-0.

Care este diferența de valoare dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava

Universitatea Craiova domină, ca valoare, și în faza turului 3 din preliminariile UEFA Conference League. Echipa patronată de Mihai Rotaru are un lot de aproape 4 ori mai valoros față de Spartak Trnava.

În total, valoarea de piață a jucătorilor formației din Slovacia, conform Transfermarkt, ajunge la 6,68 milioane de euro, în timp ce lotul oltenilor este evaluat la 22,78 de milioane de euro.

Cei mai bine cotați jucători de la Spartak Trnava sunt Michal Tomic (fundaș dreapta, 600.000 de euro), Cedric Badolo (mijlocaș ofensiv, 500.000 de euro) și Milos Kratochvil (mijlocaș central, 450.000 de euro).

Cotele la pariuri pentru confruntarea din Slovacia

Favorită în acest duel este văzută formația gazdă, Spartak Trnava. Victoria slovacilor este cotată cu 2,02, în timp ce un succes al oltenilor are cota 3,40 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 3,55. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,62.

Vezi live video Spartak Trnava – Universitatea Craiova, în manșa retur a celui de-al treilea tur preliminar UEFA Conference League. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul din Slovacia, dintre Spartak Trnava și Universitatea Craiova, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor de la Universitatea Craiova, inclusiv ale lui Mirel Rădoi, dar și a fotbaliștilor care s-au remarcat în cele 90 de minute de joc pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!