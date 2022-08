Speak și Ștefania, dezvăluiri inedite despre cum reușeau să plece în vacanțe cu doar 100 de lei: ”Așa era treaba”

Speak și Ștefania formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc și au făcut dezvăluiri mai puțin cunoscute din viețile lor. Mai exact, cei doi au dezvăluit cu ce sume mici de bani plecau la mare, cu mult timp în urmă.

Speak și Ștefania, dezvăluiri inedite despre cum reușeau să plece în vacanțe cu doar 100 de lei

Deși acum se bucură e tot ce își doresc, nu au avut întotdeauna o situație materială prea bună și au întâmpinat greutăți de-a lungul timpului.

În perioada liceului, Speak a mers la mare alături de prieteni, având doar 100 de lei în buzunar. Fostul concurent de la Asia Express s-a descurcat cu acești bani timp de câteva zile bune.

Cu toate acestea, nu banii erau importanți atunci, ci oamenii alături de care a plecat în vacanță.

“Într-o zi, într-un sejur. La Costinești, eram prin liceu, cred că cu o sută de lei am trăit vreo patru sau cinci zile.

Dormeam în gazdă, am venit cu trenul și făceam chetă, mâncam cu chetă, așa era treaba. Nu contează suma, contează anturajul.”, a declarat Speak în cadrul unei emisiuni, potrivit .

Ștefania a recunoscut că era o fire rebelă în perioada adolescenței. Tânăra și-a amintit de cum a fugit de acasă cu doar 20 de lei în buzunar pentru a-și petrece ziua la mare, alături de cea mai bună prietenă.

“Eu am fugit, părinții nu știam, am venit cu prietena mea cea mai bună la mare. Avem amândouă 20 de lei, maxim. Eram cu un prieten cu mașina, am venit și ne-am întors.”, a povestit Ștefania.

Speak și Ștefania s-au cunoscut în urmă cu mai bine de trei ani, atunci când tânăra a colaborat cu artistul pentru piesa “Libelula”.

Cei doi au ajuns să formeze un cuplu, iar acum se pregătesc de nuntă. Speak și-a cerut partenera în căsătorie chiar în timpul filmărilor pentru Asia Express.

Frumoasa brunetă și a planificat deja toate detaliile pentru marele eveniment. Ștefania va schimba trei rochii pe parcursul nunții.

Ștefania visează la o nuntă alături de familie și prieteni, unde să aibă parte de distracție și să surprindă pe toate lumea cu apariția ei.