Specia rară redescoperită de cercetători după 130 de ani. Este căutată de foarte mult timp

Specia rară, redescoperită de cercetători după 130 de ani, a fost identificată după multe eforturi. Oamenii de știință au bifat un succes, după o perioadă lungă de explorare.

rară, care nu a mai fost observată de mai bine de 130 de ani, a fost redescoperită de către o echipă de cercetători. Specia, numită Alsodes vittatus, a fost descrisă pentru prima oară în anul 1902.

De-a lungul timpului, cercetătorii au încercat de mai multe ori să găsească specia, dar nu au reușit până acum. Două populații ale acestei specii de broască au fost identificate în extremitatea sud-estică a Hacienda San Ignacio de Pemehue, aflată în regiunea La Araucanía, Chile.

Redescoperirea acestei specii reprezintă un moment important pentru herpetologia sud-americană. În același timp, este esențială pentru conservarea biodiversității în partea de sud a continentului.

după zece ani de cercetări, de către oamenii de știință de la Laboratory of Systematics and Conservation of Herpetozoa (SyCoH), din cadrul Universității din Concepción (Chile).

Descoperirea a fost publicată în revista de către Dr. Claudio Correa, inginerul în resurse naturale regenerabile Edvin Riveros, dar și biologul Juan Pablo Donoso.

Naturalistul german Rodulfo Amando Philippi, stabilit în Chile, a descris științific specia în anul 1902. Alsodes vittatus a fost descoperită în 1893 de către entomologul francez Philibert Germain. Specialistul a găsit, atunci, trei exemplare în Hacienda San Ignacio de Pemehue. Acestea i-au fost aduse lui Philippi pentru clasificare.

Din acel moment, specia rară de broască nu a mai fost observată vreodată, deși au existat numeroase încercări. Între 1995 și 2002, mai mulți cercetători au încercat să o identifice în zona Pemehue, în extremitatea nord-vesticp. Încercările nu au avut, însă, succes.

Între anii 2015 și 2016, în cadrul expedițiilor, au fost localizate două populații de Alsodes. Cu toate acestea, broaștele identificate nu aveau acea dungă albă sau galbenă pe spate, specifică speciei Alsodes vittatus.

Cum au reușit cercetătorii să găsească specia

“Principala provocare a fost lipsa de precizie în descrierea locului de unde a fost colectat primul exemplar. Pe vremea lui Germain, Hacienda San Ignacio de Pemehue era o proprietate uriașă, iar naturalistul nu a indicat exact unde a găsit broaștele”, au explicat cercetătorii, potrivit .

Pentru a putea găsi specia rară de broaște, cercetătorii au făcut eforturi uriașe. Echipa condusă de Correa a refăcut traseul posibil care a fost urmat de Germain, astfel încât să poată localiza specia. Oamenii de știință au analizat cu atenție publicațiile și documentele istorice.

În anii 2023 și 2024, Claudio Correa și Edvin Riveros au urmat traseul reconstruit. Cei doi au accesat hacienda aflată în extremitatea de sud-est. În bazinele râurilor Lolco și Portales, au găsit două populații ale acestei specii.

Cele mai multe specii din genul Alsodes sunt amenințate de dispariție. În prezent, nu se cunosc prea multe informații despre acestea, pentru a face o evaluare corectă în privința statutului lor de conservare.

Un prim pas important pentru a proteja speciile este reprezentat de înțelegerea habitatului acestora, precum și a modului lor de viață, după cum notează .

“Redescoperirea lui A. vittatus ne-a permis, la peste un secol de la descrierea sa inițială, să obținem primele date biologice și ecologice despre această specie. Observațiile de teren indică, însă, că această amfibie se confruntă cu amenințări semnificative și ar putea considerată pe cale de dispariție.

Într-un context mai larg, această redescoperire demonstrează cât de limitate sunt cunoștințele noastre despre biologia, evoluția și distribuția amfibienilor care trăiesc în sudul Americii de Sud fi, subliniind urgența studierii și conservării lor”, au mai transmis cercetătorii.