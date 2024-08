Specialiștii ATI sar în apărarea medicilor de la Spitalul Pantelimon: „Nu are sens continuarea cu un medicament care nu are eficiență”

Apar noi explicații în cazul doctorițelor arestate de la Spitalul Pantelimon. Medicii specialiști de la Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) susțin că în cazul în care starea pacientului nu se îmbunătățește, tratamentul trebuie oprit sau schimbat.

Specialistul ATI vine în apărarea doctorițelor

Scandalul în care cele , continuă. După ce bărbatul de 54 de ani a murit pe secția ATI, declarațiile nu se opresc. Anchetatorii susțin că pacientul a murit după ce i s-a redus, intenționat, doza de noradrenalină.

ADVERTISEMENT

„Pacientul în vârstă de 54 de ani a fost internat în spital în data de 17.03, iar pe fondul agravării stării de sănătate, a fost transferat la ATI în data de 25.03. În data de 26.03 are loc prima reducere bruscă a dozei de noradrenalină.

În zilele următoare, starea pacientului s-a îmbunătăţit, el fiind chiar vizitat de familie. În data de 04.04 are loc a doua reducere a dozei de noradrenalină şi survine decesul”, a subliniat procurorul Alexandru Anghel.

ADVERTISEMENT

Un medic specialist ATI, Radu Țincu, a făcut câteva precizări în legătură cu tratamentele cu această substanță. De asemenea, acesta spune că noradrenalina se administrează în momentul în care se observă că tensiunea arterială a pacientului este una scăzută, în funcție și de greutatea corporală.

„Toate ghidurile internaționale ne spun că dacă la doza maximă pe care o administrăm nu se realizează o îmbunătățire a tensiunii arteriale înseamnă ineficiența tratamentului, iar acel tratament fie trebuie oprit, fie înlocuit”, a declarat Radu Țincu pentru Digi24.

ADVERTISEMENT

Specialistul adaugă faptul că o tensiune ce este menținută zile la rând doar cu , este „o tensiune incompatibilă cu supraviețuirea”. Același lucru este susținut și Societatea Română de ATI.

„Este dovedit că mortalitatea crește proporțional cu dozele excesive de noradrenalină administrată. Pe de altă parte, neatingerea țintei de tensiune arterială medie pe o perioadă de câteva ore, prezice o mortalitate de 100%”, este precizat în comunicatul transmis de Societatea Română de ATI.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Radu Țincu adaugă faptul că în momentul în care unui pacient i se administrează noradrenalina, iar starea acestuia nu se îmbunătățește, atunci înseamnă că tratamentul este ineficient și trebuie întrerupt.

„În acest moment, la nivel internațional se spune că dacă nu putem obține în câteva ore o îmbunătățire a tensiunii arteriale sub tratament cu noradrenalină, acest lucru arată că medicamentul e ineficient pentru pacient și nu are sens continuarea cu un medicament care nu are eficiență”, a adăugat Radu Țincu, conform sursei citate.