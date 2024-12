Specialiștii au ales culoarea anului 2025. Ce înseamnă numele ei și ce semnificație are această nuanță aparte

A devenit deja tradiție ca în luna decembrie să aflăm culoarea reprezentativă a anului viitor. În urmă cu puțin timp, specialiștii de la Institutul Pantone au dezvăluit care este nuanța care va domina anul 2025.

Care este culoarea anului 2025

Fiecare an are culoarea lui care îl reprezintă, iar 2025 a venit cu o surpriză. Potrivit Institutului Pantone, . Această nuanță deosebită de maro se regăsește deja în catalogul Pantone sub codul 17-1230.

Mocha Mousse i-a luat pe toți prin surprindere, mai ales că este o culoare total diferită față de ce am avut în ultimii ani. Spre deosebire de Peach Fuzz din 2024, culoarea anului 2025 exprimă confort, liniște și bunăstare, spun specialiștii.

Mocha Mousse este o nuanță subtilă de maro. Cel mai probabil, va fi pe placul celor care iubesc minimalismul și culorile pământii. Laurie Pressman, vicepreședintele Pantone a descris această culoare ca fiind una care exprimă reconectarea cu lucrurile simple.

Potrivit specialiștilor Pantone, Mocha Mousse este culoarea de care avea nevoie anul 2025, dat fiind contextul agitat pe care îl trăim. Nuanța blândă de maro exprimă liniștea, confortul de acasă și relaxare.

Mocha Mousse a fost desemnată culoarea anului 2025 după mai multe cercetări făcute la nivel mondial

Directorul executiv al Pantone a vorbit despre Mocha Mousse ca fiind mai mult decât o culoare. Potrivit lui Leatrice Eiseman, Mocha Mousse este un melanj vizual, dar și olfactiv.

”Mocha Mousse trezește toate simțurile, în special gustul și mirosul. Imaginea biscuiților cu ciocolată care se coc în cuptor este cea mai bună metaforă pentru această culoare.”, a declarat Leatrice Eiseman.

Institutul Pantone nu a ales întâmplător . Specialiștii vor să încurajeze cumpărăturile conștiente și au venit în ajutorul tuturor cu o nuanța care se potrivește oricând, indiferent de sezon.

Mocha Mousse este o culoarea versatilă, ceea ce înseamnă că poate fi integrată în fel de fel de decoruri, fără să își piardă strălucirea. Ba mai mult, se poate jongla ușor cu ea și în domenii precum design, modă sau artă.

”Cumpărătorii se concentrează pe utilizarea durabilă a lucrurilor pe care le dețin deja, alegând culori neutre dar interesante, precum Mocha Mousse, în locul bejului sau griului.”, a mai spus Leatrice Eiseman.