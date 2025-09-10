Specialiștii au dat verdictul! Ce șanse mai are România la primele două locuri în grupa de calificare la Mondial după 2-2 cu Cipru

În ciuda faptului că România a condus cu 2-0 încă din minutul 18, grație golurilor marcate de Drăguș, „tricolorii” nu au reușit să învingă, ciprioții reușind să egaleze prin Loizou (29) și Charalampous (76). Ce spune supercomputerul despre șansele elevilor lui Mircea Lucescu la calificare.

România, șanse infime la prima poziție din grupa de calificare la Campionatul Mondial

După 5 meciuri disputate în grupa de calificare la Campionatul Mondial, România a acumulat doar 7 puncte și se află pe treapta a 3-a. Lider este Bosnia, cu 12 puncte, iar tot atâtea are și Austria, cu avantajul unui meci mai puțin disputat.

Ei bine, cum mai sunt numai 3 partide până la stabilirea ierarhiei finale, supercomputerul de la Football Meets Data a făcut toate calculele la calificare, iar scenariul în care se află România nu este unul îmbucurător.

Șansele la locul 2 în grupă au scăzut cu 5% după egalul cu Cipru și astfel că „tricolorii” au o probabilitate de doar 28% să termine pe treapta secundă, pe când Bosnia are un procent de 71%, iar Austria 1%.

Cât despre câștigarea grupei, Austria este văzută cu un procent de 99% și e ca și calificată la Mondial, asta în opinia supercomputerilor. De cealaltă parte, Bosnia are 1%, iar România doar 0,1%, șansele fiind aproape nule.

🇦🇹 Austria likely made a crucial step towards qualifying for the World Cup! 🇧🇦 BiH's chances to win the group may look bleak, but their chances to finish Top 2 increased after 🇷🇴 Romania squandering a 0-2 lead in 🇨🇾 Cyprus! 👉 Change in % to win Group H: 📈 +9% 🇦🇹

📉 -8% 🇧🇦

📉… — Football Meets Data (@fmeetsdata)

Cum se poate califica România la Campionatul Mondial după 2-2 cu Cipru

Deși au avut o evoluție modestă în actualele preliminarii, . Indiferent de rezultatele din meciurile rămase, echipa antrenată de „Il Luce” are garantat un loc în baraj,

Așadar, ultimele speranțe de calificare la turneul final se leagă de confruntările decisive din martie anul viitor. România va porni din urna a patra și va disputa în deplasare semifinala barajului, împotriva unei selecționate din prima urnă.

Cum arată urnele de la baraj:

Urna 1: Italia, Turcia, Ucraina, Ţara Galilor

Urna 2: Serbia, Suedia, Polonia, Cehia

Urna 3: Ungaria, Slovacia, Scoţia, Bosnia-Herţegovina

Urna 4: România, Irlanda de Nord, Macedonia de Nord, Moldova

* Urnele pot suferi modificări în funcţie de rezultatele din preliminarii

Partidele de baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial din Statele Unite se vor disputa într-o singură manșă, programate pentru datele de 26 și 31 martie 2026. În semifinale, formațiile din prima urnă valorică vor beneficia de avantajul terenului propriu, în timp ce echipele care vor găzdui finala vor fi stabilite prin tragere la sorți.