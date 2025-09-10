Sport

Specialiștii au dat verdictul! Ce șanse mai are România la primele două locuri în grupa de calificare la Mondial după 2-2 cu Cipru

Calculele calificării la Mondial s-au modificat considerabil după remiza cu Cipru. Ce spune supercomputerul despre șansele României de participare la turneul final.
Iulian Stoica
10.09.2025 | 10:30
Specialistii au dat verdictul Ce sanse mai are Romania la primele doua locuri in grupa de calificare la Mondial dupa 22 cu Cipru
ULTIMA ORĂ
România, șanse infime pentru calificarea la Campionatul Mondial. Sursă foto: Colaj Fanatik

În ciuda faptului că România a condus cu 2-0 încă din minutul 18, grație golurilor marcate de Drăguș, „tricolorii” nu au reușit să învingă, ciprioții reușind să egaleze prin Loizou (29) și Charalampous (76). Ce spune supercomputerul despre șansele elevilor lui Mircea Lucescu la calificare.

ADVERTISEMENT

România, șanse infime la prima poziție din grupa de calificare la Campionatul Mondial

După 5 meciuri disputate în grupa de calificare la Campionatul Mondial, România a acumulat doar 7 puncte și se află pe treapta a 3-a. Lider este Bosnia, cu 12 puncte, iar tot atâtea are și Austria, cu avantajul unui meci mai puțin disputat.

Ei bine, cum mai sunt numai 3 partide până la stabilirea ierarhiei finale, supercomputerul de la Football Meets Data a făcut toate calculele la calificare, iar scenariul în care se află România nu este unul îmbucurător.

ADVERTISEMENT

Șansele la locul 2 în grupă au scăzut cu 5% după egalul cu Cipru și astfel că „tricolorii” au o probabilitate de doar 28% să termine pe treapta secundă, pe când Bosnia are un procent de 71%, iar Austria 1%.

Cât despre câștigarea grupei, Austria este văzută cu un procent de 99% și e ca și calificată la Mondial, asta în opinia supercomputerilor. De cealaltă parte, Bosnia are 1%, iar România doar 0,1%, șansele fiind aproape nule.

ADVERTISEMENT
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția...
Digi24.ro
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților

Cum se poate califica România la Campionatul Mondial după 2-2 cu Cipru

Deși au avut o evoluție modestă în actualele preliminarii, „tricolorii” mai au doar două partide de disputat pentru a putea ajunge la Cupa Mondială din 2026. Indiferent de rezultatele din meciurile rămase, echipa antrenată de „Il Luce” are garantat un loc în baraj, datorită performanței din Liga Națiunilor.

ADVERTISEMENT
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar...
Digisport.ro
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT

Așadar, ultimele speranțe de calificare la turneul final se leagă de confruntările decisive din martie anul viitor. România va porni din urna a patra și va disputa în deplasare semifinala barajului, împotriva unei selecționate din prima urnă.

Cum arată urnele de la baraj:

  • Urna 1: Italia, Turcia, Ucraina, Ţara Galilor
  • Urna 2: Serbia, Suedia, Polonia, Cehia
  • Urna 3: Ungaria, Slovacia, Scoţia, Bosnia-Herţegovina
  • Urna 4: România, Irlanda de Nord, Macedonia de Nord, Moldova
ADVERTISEMENT

* Urnele pot suferi modificări în funcţie de rezultatele din preliminarii

Partidele de baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial din Statele Unite se vor disputa într-o singură manșă, programate pentru datele de 26 și 31 martie 2026. În semifinale, formațiile din prima urnă valorică vor beneficia de avantajul terenului propriu, în timp ce echipele care vor găzdui finala vor fi stabilite prin tragere la sorți.

Cipru a revenit de la 0-2 cu România, dar selecționerul Apostolos Matzios nu...
Fanatik
Cipru a revenit de la 0-2 cu România, dar selecționerul Apostolos Matzios nu e mulțumit: „Am fost mai buni”. Ce scrie presa cipriotă
„Uitat” pe banca de rezerve la Cipru – România 2-2, tricolorul a răbufnit...
Fanatik
„Uitat” pe banca de rezerve la Cipru – România 2-2, tricolorul a răbufnit la interviu: „Vă dau cuvântul meu”
Transferuri SuperLiga 2025, mercato vară. Două plecări dintr-un foc la Dinamo!
Fanatik
Transferuri SuperLiga 2025, mercato vară. Două plecări dintr-un foc la Dinamo!
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Scene neverosimile cu Mircea Lucescu! A spus «noapte bună» și a dat să...
iamsport.ro
Scene neverosimile cu Mircea Lucescu! A spus «noapte bună» și a dat să se ridice, dar Burleanu l-a oprit: 'Vine autocarul să plecăm, dumneavoastră ați făcut programul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!