Specialiștii au dat verdictul după startul catastrofal al României din Liga Națiunilor! „Tricolorii”, prezenți pe lista dezastrelor

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România se numără printre cele 6 formații care nu au obținut niciun punct din primele 3 meciuri jucate în Liga Națiunilor. „Tricolorii” pregătiți de Gică Hagi au fost învinși de Suedia, 2-1, Bosnia, 4-2 și Polonia, 6-0. Alături de naționala României, pe această listă se află reprezentativele din San Marino, Macedonia de Nord, Turcia, Serbia și Cehia.

România, pe „lista rușinii” din Liga Națiunilor

Specialiștii de la au scos în evidență după primele 3 etape din Liga Națiunilor echipele care nu au reușit să obțină niciun punct în această competiție. Învinsă de Suedia, Bosnia și Polonia, naționala României se află pe această listă, alături de trei formații din Liga A, care au întâlnit adversari mai puternici, o altă echipă din Liga B, Macedonia de Nord, și naționala din San Marino, formată în mare parte din jucători amatori, care nu a reușit să facă față după promovarea în Liga C.

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Echipele care nu au obținut niciun punct în primele 3 etape din Liga Națiunilor

Turcia (Liga A, grupa 1): 0-1 cu Franța, 1-4 cu Italia și 0-3 cu Belgia

Serbia (Liga A, grupa 2): 1-2 cu Grecia, 1-2 cu Țările de Jos și 0-2 cu Germania

Cehia (Liga A, grupa 3): 1-2 cu Croația, 0-2 cu Anglia și 1-3 cu Spania

România (Liga B, grupa 4): 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia

Macedonia de Nord (Liga B, grupa 1): 0-3 cu Elveția, 0-2 cu Slovenia și 0-2 cu Scoția

San Marino (Liga C, grupa 1): 0-7 cu Finlanda, 0-3 cu Albania și 0-4 cu Belarus

Echipa condusă de a reușit să marcheze de 3 ori, mai mult decât oricare altă națională de pe această listă, însă are un golaveraj dezastruos, 3-12. Singura formație cu un bilanț mai slab după primele 3 meciuri este chiar San Marino (0-14). Luni, de la ora 21:45, România va disputa ultimul meci din această acțiune, pe teren propriu contra Suediei.

Care sunt echipele care și-au câștigat toate meciurile de până acum

La polul opus, există patru echipe naționale care au avut un parcurs perfect până acum, câștigând toate cele 3 jocuri disputate în această ediție din . În Liga A, campioana mondială Spania are punctaj maxim în grupa 3, situație în care se află și Portugalia, în grupa 4. Singura formație din Liga B cu 9 puncte după 3 runde este Elveția, iar în Liga C Muntenegru și-a dominat clar grupa.

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Echipele cu un parcurs perfect după primele 3 etape din Liga Națiunilor