Sport

Specialiștii au dat verdictul după startul catastrofal al României din Liga Națiunilor! „Tricolorii”, prezenți pe lista dezastrelor

România a primit 12 goluri în primele 3 meciuri disputate în actuala ediție a Ligii Națiunilor și nu a reușit să obțină niciun punct, iar „tricolorii” se află pe aceeași listă cu amatorii din San Marino.
Bogdan Mariș
04.10.2026 | 22:15
Specialistii au dat verdictul dupa startul catastrofal al Romaniei din Liga Natiunilor Tricolorii prezenti pe lista dezastrelor
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România se află pe „lista rușinii” din Liga Națiunilor alături de San Marino și alte 3 formații. FOTO: Sport Pictures
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România se numără printre cele 6 formații care nu au obținut niciun punct din primele 3 meciuri jucate în Liga Națiunilor. „Tricolorii” pregătiți de Gică Hagi au fost învinși de Suedia, 2-1, Bosnia, 4-2 și Polonia, 6-0. Alături de naționala României, pe această listă se află reprezentativele din San Marino, Macedonia de Nord, Turcia, Serbia și Cehia.

România, pe „lista rușinii” din Liga Națiunilor

Specialiștii de la Football Meets Data au scos în evidență după primele 3 etape din Liga Națiunilor echipele care nu au reușit să obțină niciun punct în această competiție. Învinsă de Suedia, Bosnia și Polonia, naționala României se află pe această listă, alături de trei formații din Liga A, care au întâlnit adversari mai puternici, o altă echipă din Liga B, Macedonia de Nord, și naționala din San Marino, formată în mare parte din jucători amatori, care nu a reușit să facă față după promovarea în Liga C.

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Echipele care nu au obținut niciun punct în primele 3 etape din Liga Națiunilor

  • Turcia (Liga A, grupa 1): 0-1 cu Franța, 1-4 cu Italia și 0-3 cu Belgia
  • Serbia (Liga A, grupa 2): 1-2 cu Grecia, 1-2 cu Țările de Jos și 0-2 cu Germania
  • Cehia (Liga A, grupa 3): 1-2 cu Croația, 0-2 cu Anglia și 1-3 cu Spania
  • România (Liga B, grupa 4): 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia
  • Macedonia de Nord (Liga B, grupa 1): 0-3 cu Elveția, 0-2 cu Slovenia și 0-2 cu Scoția
  • San Marino (Liga C, grupa 1): 0-7 cu Finlanda, 0-3 cu Albania și 0-4 cu Belarus

Echipa condusă de Gică Hagi a reușit să marcheze de 3 ori, mai mult decât oricare altă națională de pe această listă, însă are un golaveraj dezastruos, 3-12. Singura formație cu un bilanț mai slab după primele 3 meciuri este chiar San Marino (0-14). Luni, de la ora 21:45, România va disputa ultimul meci din această acțiune, pe teren propriu contra Suediei.

Care sunt echipele care și-au câștigat toate meciurile de până acum

La polul opus, există patru echipe naționale care au avut un parcurs perfect până acum, câștigând toate cele 3 jocuri disputate în această ediție din Liga Națiunilor. În Liga A, campioana mondială Spania are punctaj maxim în grupa 3, situație în care se află și Portugalia, în grupa 4. Singura formație din Liga B cu 9 puncte după 3 runde este Elveția, iar în Liga C Muntenegru și-a dominat clar grupa.

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Echipele cu un parcurs perfect după primele 3 etape din Liga Națiunilor

  • Spania (Liga A, grupa 3): 3-2 cu Anglia, 4-1 cu Croația și 3-1 cu Cehia
  • Portugalia (Liga A, grupa 4): 1-0 cu Țara Galilor, 2-1 cu Norvegia și 4-2 cu Danemarca
  • Elveția (Liga B, grupa 1): 3-0 cu Macedonia de Nord, 3-0 cu Scoția și 2-1 cu Slovenia
  • Muntenegru (Liga C, grupa 2): 2-1 cu Cipru, 3-2 cu Armenia și 2-1 cu Letonia
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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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