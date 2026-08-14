Sport

Specialiştii au dat verdictul înaintea finalei de 200 de metri liber: „Va fi o procesiune! Cursa va fi pentru locurile 2 şi 3”

David Popovici înoată de la ora 19:36 în finala probei de 200 de metri liber de la Campionatele Europene. Specialiştii prezenţi la Paris prevăd o cursă fără istoric, în care românul se va impune categoric.
Marian Popovici
14.08.2026 | 16:00
Specialistii au dat verdictul inaintea finalei de 200 de metri liber Va fi o procesiune Cursa va fi pentru locurile 2 si 3
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
Specialiştii au dat verdictul înaintea finalei de 200 de metri liber: "Va fi o procesiune! Cursa va fi pentru locurile 2 şi 3. Sursa foto: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
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David Popovici s-a calificat în finala probei de 200 de metri liber cu primul timp. Românul este campionul european, mondial şi olimpic en-titre şi dacă se va impune va reuşi să câştige pentru a treia oară consecutiv titlul continental în această probă.

Specialiştii consideră că aurul la 200 de metri liber este deja dat: „O procesiune”

Specialiştii nu prea văd cum ar putea David Popovici să rateze această şansă şi consideră că singura cursă ar putea fi pentru locurile 2-3 de pe podium, aurul fiind dat deja pentru Popovici: „Finala pare să fie o procesiune! Va exista o cursă în proba de 200 m liber, dar aproape sigur nu va fi pentru aur. David Popovici a avut un an slab în 2023, dar a înregistrat timpi de 1:43:00 sau mai buni în 2022, 2024 și 2025”, au prefaţat cei de la Swim Swan.

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Chestionat de reporterii FANATIK prezenţi la eveniment, unul dintre jurnaliştii de la Rai Uno l-a elogiat pe David Popovici: „Este un fenomen! Un înotător extraordinar. Nu va avea probleme nici în cursa de 200 de metri liber. Aveţi un înotător de elită”, a fost reacţia italianului.

Rivalii lui Popovici, impresionaţi de forţa românului: „Nu cred că poate cineva să-l bată”

Chiar dacă germanul Lukas Martens îşi propune să facă o cursă de excepţie, rivalii de la 100 de metri liber ai lui David Popovici nu le dau şanse celorlalţi înotători nici la 200 de metri liber. Nandor Nemeth, care a concurat cu Popovici la 100 de metri susţine că românul e prea puternic în momentul de faţă:

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„David Popovici este foarte, foarte bun. Și, ca să fiu sincer, nu cred că poate cineva să-l bată în ziua de azi, dar și el e tot om, așa că avem o șansă. Poate are o zi proastă sau o zi mai puțin bună… adică nu că i-aș dori… Dar este foarte bun și văd că se îmbunătățește în fiecare an, iar mental este de asemenea foarte puternic. Așa că eu cred că va fi bine și, sincer să fiu, cred că va câștiga și la 100m, și la 200m liber. Dar, cum am spus, în finală se poate întâmpla orice”, a spus Nandor Nemeth pentru FANATIK.

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Finala probei de 200 de metri liber va avea loc vineri, de la ora 19:36 şi va fi transmisă de TVR 1 şi TVR Sport. David Popovici poate deveni primul înotător din istorie care face „tripa” 100-200 liber la Campionatele Europene, după succesele de la Roma 2022 şi Belgrad 2024.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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