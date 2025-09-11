Sport

Specialiștii au dat verdictul: România merge la baraj 99.99%! Care sunt adversarii probabili ai „tricolorilor”

Football Meets Data o dă pe România cu cele mai mari șanse pentru calificarea la baraj. Află cine sunt posibilii adversari ai „tricolorilor” lui Mircea Lucescu
Ciprian Păvăleanu
11.09.2025 | 21:43
Specialistii au dat verdictul Romania merge la baraj 9999 Care sunt adversarii probabili ai tricolorilor
ULTIMA ORĂ
Care sunt adversarii probabili ai României de la barajul pentru Campionatul Mondial din 2026. Foto: Sportpictures.eu

România mai are șanse minime la calificarea la Campionatul Mondial din 2026 prin intermediul preliminariilor, dar mai are o speranță oferită de UEFA Nations League. „Tricolorii” pot întâlni adversari de top în ultima lor încercare de a merge pe teritoriul american.

ADVERTISEMENT

România, echipa cu cele mai mari șanse să se califice în baraj. Cine sunt posibilii adversari

În urma remizei din Cipru, România mai are șanse de doar 0,1% să termine grupa preliminară pe primul loc. Conform analiștilor de la Football Meets Data, „tricolorii” au șanse de 99,99% să se califice la barajul pentru Mondiale, unde ar putea întâlni adversari de top.

La baraj se vor califica ocupantele locului doi din preliminarii și cele mai bune patru echipe câștigătoare de grupă din UEFA Nations League, iar România va fi, mai mult ca sigur, printre cele 16 echipe ce-și vor juca a doua șansă pentru calificarea la Campionatul Mondial.

ADVERTISEMENT

În baraj, România va fi nevoită să treacă de două echipe împotriva cărora va juca o manșă unică. Adversarii probabili ai echipei lui Mircea Lucescu sunt: Italia (16%), Turcia (14%), Ucraina (9%), Serbia (8%), Germania (7%), Țara Galilor (7%), Polonia (6%), Cehia (5%), Danemarca (5%), Suedia (4%), Ungaria (3%), Belgia (2%), iar celelalte 41 de echipe cu șanse foarte mici, care însumate au 14%.

Va pregăti Mircea Lucescu o nouă echipă pentru baraj? Ce a spus selecționerul României

În urma prestațiilor slabe din aceste preliminarii pentru Campionatul Mondial, mai multă lume este de părere că Mircea Lucescu ar trebui să folosească ultimele meciuri pentru a închega o nouă echipă pentru barajul din luna martie, iar selecționerul și-a expus opinia:

ADVERTISEMENT
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi....
Digi24.ro
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă

„(n.r. – Se schimbă echipa, pentru a pregăti barajul din martie?) Eu am spus-o de la început! În momentul în care pierd orice posibilitate de calificare, cedez, ca să îi dau posibilitate celuilalt, care ar putea veni, să aibă timp să pregătească barajul. Asta am spus, e normal să se întâmple lucrul acesta.

ADVERTISEMENT
FOTO Ce pasiune controversată are singura fiică a lui Ion Țiriac + Cu...
Digisport.ro
FOTO Ce pasiune controversată are singura fiică a lui Ion Țiriac + Cu ce se ocupă la 28 de ani

Dacă găsim o soluție viabilă… E opinia publică, oameni care sunt legați de fenomen. Dacă găsim o soluție, eu fără niciun fel de problemă mă dau deoparte. După fiecare lucru îți faci o analiză și cel mai important lucru e să iei o decizie. Voi vedea ce voi face! Nu voi trece peste o astfel de situație.

Eu mizez în continuare pe toți băieții, pe cei care au jucat și ne-au dat satisfacție la Campionatul European, dar și pe cei care vor veni acum, mai ales din cupele europene. În pregătire ai 3 zile! Depinde de ce se întâmplă cu ceilalți, ce randament au, cum se vor comporta și cât de mult își vor dori să vină la echipa națională”, a spus Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Ovidiu Burcă iese la atac după ce Chindia – Sepsi a fost decis...
Fanatik
Ovidiu Burcă iese la atac după ce Chindia – Sepsi a fost decis la „masa verde”: „Să minți în halul ăsta?!”
Ce pasiune periculoasă are Ioana Țiriac, unica fiică a lui Ion Țiriac. Moștenitoarea...
Fanatik
Ce pasiune periculoasă are Ioana Țiriac, unica fiică a lui Ion Țiriac. Moștenitoarea imperiului Țiriac i-a uimit pe toți
Ce s-a ales de fotbalistul român care a jucat la Dinamo și rupea...
Fanatik
Ce s-a ales de fotbalistul român care a jucat la Dinamo și rupea plasele porților adversarilor în anii ’90. Ce face acum fostul golgheter al României de care puțini își mai amintesc
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
De necrezut! Deși este miliardar, Ion Țiriac are un fel de mâncare preferat...
iamsport.ro
De necrezut! Deși este miliardar, Ion Țiriac are un fel de mâncare preferat banal
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!