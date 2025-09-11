Specialiștii au dat verdictul: România merge la baraj 99.99%! Care sunt adversarii probabili ai „tricolorilor”

prin intermediul preliminariilor, dar mai are o speranță oferită de UEFA Nations League. „Tricolorii” pot întâlni adversari de top în ultima lor încercare de a merge pe teritoriul american.

România, echipa cu cele mai mari șanse să se califice în baraj. Cine sunt posibilii adversari

În urma remizei din Cipru, România mai are șanse de doar 0,1% să termine grupa preliminară pe primul loc. Conform analiștilor de la Football Meets Data, „tricolorii” au șanse de 99,99% să se califice la barajul pentru Mondiale, unde ar putea întâlni adversari de top.

La baraj se vor califica ocupantele locului doi din preliminarii și cele mai bune patru echipe câștigătoare de grupă din UEFA Nations League, iar România va fi, mai mult ca sigur, printre cele 16 echipe ce-și vor juca a doua șansă pentru calificarea la Campionatul Mondial.

În baraj, România va fi nevoită să treacă de două echipe împotriva cărora va juca o manșă unică. Adversarii probabili ai echipei lui Mircea Lucescu sunt: Italia (16%), Turcia (14%), Ucraina (9%), Serbia (8%), Germania (7%), Țara Galilor (7%), Polonia (6%), Cehia (5%), Danemarca (5%), Suedia (4%), Ungaria (3%), Belgia (2%), iar celelalte 41 de echipe cu șanse foarte mici, care însumate au 14%.

Va pregăti Mircea Lucescu o nouă echipă pentru baraj? Ce a spus selecționerul României

În urma prestațiilor slabe din aceste preliminarii pentru Campionatul Mondial, mai multă lume este de părere că

„(n.r. – Se schimbă echipa, pentru a pregăti barajul din martie?) Eu am spus-o de la început! În momentul în care pierd orice posibilitate de calificare, cedez, ca să îi dau posibilitate celuilalt, care ar putea veni, să aibă timp să pregătească barajul. Asta am spus, e normal să se întâmple lucrul acesta.

Dacă găsim o soluție viabilă… E opinia publică, oameni care sunt legați de fenomen. Dacă găsim o soluție, eu fără niciun fel de problemă mă dau deoparte. După fiecare lucru îți faci o analiză și cel mai important lucru e să iei o decizie. Voi vedea ce voi face! Nu voi trece peste o astfel de situație.

Eu mizez în continuare pe toți băieții, pe cei care au jucat și ne-au dat satisfacție la Campionatul European, dar și pe cei care vor veni acum, mai ales din cupele europene. În pregătire ai 3 zile! Depinde de ce se întâmplă cu ceilalți, ce randament au, cum se vor comporta și cât de mult își vor dori să vină la echipa națională”, a spus Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.