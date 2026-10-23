Specialiştii au decis: pe ce loc termină U Craiova supergrupa de Conference League

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Universitatea Craiova a câştigat cu 3-1 meciul împotriva lui Inter Club d’Escaldes şi a acumulat patru puncte în primele două meciuri din Conference League. Oltenii au şanse mari să meargă în primăvara europeană, iar estimările arată că echipa lui Coelho e prognozată să încheie pe locul 18, cu 8 puncte.

Pe ce loc termină Universitatea Craiova în Conference League!

Patru puncte au venit din primele două meciuri: 1-1 cu Getafe şi . Pentru Universitatea Craiova urmează un nou meci la îndemână în care au prima şansă la cele trei puncte: împotriva celor de la Egnatia, pe teren propriu.

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Specialiştii de la Football Meets Data au făcut clasamentul final din Conference League pe baza prognozelor din fiecare meci rămas de disputat. A fost luat în calcul statutul fiecărei echipe în meciurile directe, iar estimarea arată că Universitatea Craiova va mai face patru puncte din meciurile rămase.

Cu cine mai ia puncte Universitatea Craiova în cupele europene!

Victoria oltenilor este prognozată cu Egnatia şi încă un egal pe terenul lui Kairat Almaty. În schimb, Universitatea Craiova pleacă din spate cu FC Copenhaga şi Brighton, echipe prognozate să încheie chiar pe primele două locuri în clasament, cu câte 16 puncte.

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Dacă anul trecut oltenii au ratat în cel mai dramatic mod posibil calificarea în play-off, după 2-3 cu AEK Atena şi locul 25 în clasament, de această dată au toate şansele să prindă primăvara europeană. Pentru a prinde primele opt, loc care duce direct în optimi, Universitatea Craiova are nevoie de aproximativ 12 puncte (câte a avut AEK Larnaca în sezonul trecut, prima peste linie).

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Programul Universităţii Craiova în Conference League:

Universitatea Craiova – Egnatia – 5 noiembrie, ora 22:00

Brighton – Universitatea Craiova – 26 noiembrie, ora 19:45

Kairat Almaty – Universitatea Craiova – 10 decembrie, ora 17:30

Universitatea Craiova – FC Copenhaga – 17 decembrie, ora 22:00

Pentru olteni, Conference League este şi o miză financiară importantă. Doar graţie rezultatelor de până acum, (400.000 de euro la victorie şi 133.000 de euro pentru un egal) şi are toate şansele să îşi rotunjească veniturile din competiţie.

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