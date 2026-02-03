Sport

Statisticienii au făcut calculele: FCSB, tot mai departe de play-off, chiar dacă a câștigat cu Csikszereda! Cine e marea câștigătoare înainte de etapa intermediară

FCSB a câștigat la limită, 1-0, dar rămâne pe locul 11 în Superliga. De ce victoria nu ajută aproape deloc și cum arată șansele reale la play-off după ultima etapă.
Alex Bodnariu
03.02.2026 | 10:00
FCSB, tot mai departe de top 6. De ce campioana României a avut de pierdut după ultima etapă
Am avut parte de o etapă extrem de interesantă în Superliga României, plină de surprize. Echipele din fruntea ierarhiei, Dinamo, Universitatea Craiova, Rapid și FC Argeș, s-au încurcat, iar lupta pentru calificarea în play-off devine una de foc. Opt echipe se bat pentru un loc în top 6. Analiștii din fotbal au dat verdictul după ultima rundă: U Cluj a avut cel mai mult de câștigat în urma rezultatelor.

U Cluj, marea câștigătoare a rundei în Superliga României. Ardelenii, șanse uriașe la un loc de play-off

Ardelenii joacă excelent sub comanda lui Cristiano Bergodi. U Cluj și-a revenit după schimbarea antrenorului și a reușit să intre, cel puțin momentan, pe un loc care garantează prezența în play-off. În ultima rundă, „studenții” au produs surpriza și au câștigat pe Giulești.

Victoria cu 2-0 în deplasare, în fața Rapidului, una dintre favoritele la titlu, poate însemna enorm pentru U Cluj la finalul sezonului regular, când se va trage linie și vom ști echipele care merg în play-off. În urma acestui rezultat, „șepcile roșii” și-au crescut șansele la un loc în top 6 cu 17%, conform Football Meets Data. Mai mult, suporterii echipei de pe Someș încep să se gândească din nou la un eventual titlu, întrucât șansele au crescut cu 2%.

FCSB, tot mai departe de top 6. De ce campioana României a avut de pierdut după ultima etapă

La FCSB, lucrurile în continuare nu arată prea bine. Campioana României și-a făcut treaba și a câștigat la limită, cu 1-0, în fața celor de la Csíkszereda, însă roș-albaștrii rămân pe locul 11. Rezultatele din ultima etapă fac ca situația formației din Capitală să fie una complicată, contracandidatele la play-off au adunat puncte și rămân ancorate în lupta pentru top 6.

Conform datelor colectate de statisticieni și a simulărilor efectuate, FCSB, deși a câștigat în ultima rundă, și-a scăzut șansele de a prinde play-off-ul Superligii României cu 4%. Roș-albaștrii au nevoie de un final de sezon regular aproape perfect pentru a mai spera la top 6.

Lucrurile se complică pentru FC Argeș. Piteștenii riscă să rateze play-off-ul

O altă echipă care a avut de pierdut după ultima rundă din Superliga este FC Argeș. Piteștenii au cedat ușor surprinzător pe teren propriu cu UTA Arad. Arădenii s-au impus cu 1-0, iar cele două echipe sunt în luptă directă pentru play-off, fiind despărțite de doar două puncte.

După ultima înfrângere, FC Argeș are cu 17% șanse mai puțin să se califice în play-off. În cazul în care s-ar fi impus în meciul cu UTA Arad, piteștenii ar fi avut un avans de trei puncte față de locul 7, unul liniștitor. Așa, situația rămâne una extrem de echilibrată.

Alex Bodnariu
