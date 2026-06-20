Specialiștii au simulat parcursul Universității Craiova în Europa! În ce competiție o văd pe campioana României în acest sezon

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Universitatea Craiova nu a apucat să debuteze, încă, în preliminariile Ligii Campionilor, iar specialiștii de la Football Rankings au realizat deja primele simulări pentru sezonul european 2026-2027. Potrivit calculelor acestora, campioana României nu va ajunge în faza ligii Champions League, însă este cotată cu șanse importante să evolueze în Europa League, unde ar urma să fie repartizată în urna a patra.

Înainte ca elevii lui Filipe Coelho să dispute primul meci oficial al sezonului, statisticienii de la au publicat o simulare privind componența urnelor pentru faza ligii Europa League din stagiunea 2026-2027.

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Potrivit calculelor realizate de specialiști, Universitatea Craiova ar urma să evolueze în faza principală a competiției și să fie repartizată în urna a patra, alături de formații precum Hearts, Trabzonspor, AGF Aarhus, Sabah, Mjällby sau Eto FC Győr. O astfel de proiecție înseamnă că oltenii nu ar reuși să ajungă în faza ligii Champions League, însă și-ar asigura prezența în Europa League după un parcurs solid în preliminarii.

În sezonul trecut, Universitatea Craiova a evoluat în faza ligii Conference League și, din păcate, .

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Universitatea Craiova începe aventura europeană împotriva lui ML Vitebsk

Până la eventualele calcule privind faza ligii, Universitatea Craiova are de trecut primele examene din preliminariile Champions League. În primul tur preliminar, campioana României va întâlni ML Vitebsk, campioana Belarusului. În cazul unei calificări, formația pregătită de Filipe Coelho va juca în turul al doilea cu învingătoarea dublei dintre Borac Banja Luka, campioana Bosniei și Herțegovinei, și Levski Sofia, vicecampioana Bulgariei.

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, acolo unde bielorușii își vor disputa meciurile considerate pe teren propriu, în timp ce returul este programat pe stadionul „Ion Oblemenco”, pe 14 sau 15 iulie.

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Vitebsk, adversara Universității Craiova în primul tur preliminar al Champions League, a câștigat în premieră titlul în Belarus

Vitebsk este un club fondat în 1983 și care a trecut de-a lungul timpului prin schimbări majore. A evoluat în eșaloanele inferioare încă de la înființare și până la destrămarea Uniunii Sovietice. În 1992 s-a înscris în liga a doua din Belarus, unde a evoluat în următoarele șase sezoane.

Au urmat nouă ani pe prima scenă a fotbalului bielorus, fără a înregistra însă performanțe notabile. În 2015 echipa s-a clasat pe ultimul loc și a luat din nou drumul ligii secunde. Din cauza unor probleme financiare, clubul s-a desființat la începutul anului 2006.

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În 2014, echipa s-a reformat ca MKK-Dnepr Rogachev și s-a reînscris în liga a doua. În 2021, echipa a fost redenumită Maxline Rogachev, după ce a fost preluată de compania de pariuri cu același nume. În toamna anului 2022, echipa a obținut dreptul de promovare în primul eșalon, dar nu a primit licență. Atunci s-a hotărât mutarea formației în orașul Vitebsk.

În 2024 a reușit din nou promovarea și și-a schimbat numele în ML Vitebsk, deoarece nu ar fi primit din nou licență din cauza faptului că folosește numele unei case pariuri. Un an mai târziu a reușit să câștige și primul titlu din istorie: titlul de campioană a Belarusului. Și astfel dreptul de a juca în preliminariile Champions League.