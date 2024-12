Specialiștii dau verdictul pentru Revelion 2025. Cătălin Botezatu, must-have-urile acestui sezon: „Rezervată monarhilor și nobilimii în trecut”. Exclusiv!

Sărbătorile de iarnă sunt în toi, iar pasionații de modă vor să fie în trend în noaptea dintre ani, dar și la petrecerile de Crăciun. Specialiștii sar în ajutorul celor împătimiți într-ale modei și explică ce se poartă pentru un look fără cusur.

Noaptea dintre ani, petrecută cu stil. Cătălin Botezatu: „Rezervată monarhilor și nobilimii în trecut”

Ne mai despart doar două zile până la petrecerile de Revelion, iar tinerii și nu numai, sunt în căutare de look-uri care să le confere eleganță, lejeritate, dar care să fie și în pas cu moda.

Este un proces îndelungat și anevoios, însă designerii vin cu sfaturi prețioase pentru un aspect impecabil. FANATIK a luat legătura cu doi designeri, și Corina Nenciu, pentru a ne spun ce se poartă în noaptea dintre ani.

Corina Nenciu vine cu sfaturi prețioase pentru doamne

Corina Nenciu este un stilist cunoscut pentru abordările sale creative, dar și pentru abilitatea de a îmbina stiluri contrastante într-un mod armonios. Iubește outfit-urile îndrăznețe care ies din tipare, dar prețuiește și eleganța clasică, adaptând mereu tendințele.

În calitate de gazdă a emisiunilor ”Pastila de Fashion” și ”Îmbracă Vedeta”, Corina inspiră și educă publicul despre cum să-și definească stilul, aducând mereu o notă de umor și autenticitate în tot ceea ce face.

Contactată de FANATIK, stilista ne-a mărturisit că anul acesta eleganța este vedeta serii de Revelion. Corina Nenciu spune că accesorizarea este cheia unei ţinute perfecte, de efect, care atrage toate privirile. Aceasta susţine că nu este nevoie de o îmbrăcămintea spectaculoasă, însă accesoriile joacă un rol esenţial în look-ul final al ţinutei.

„Anul acesta, la petrecerea de Revelion, punem stop exceselor și dăm start eleganței simple, dar de impact! Uităm de brizbrizuri și paiete din cap până-n picioare si ne concentrăm pe ținute care transmit rafinament fără efort.

Un costum bine croit sau o rochie midi simplă pot fi la fel de sexy ca orice ținută încărcată. Secretul? Accesoriile care dau viață întregului look! Dacă alegi un costum minimalist, optează pentru cercei statement – voluminoși și spectaculoși – sau, dimpotrivă, un colier discret asortat cu cercei mici, dar de efect. Nu uita: detaliile bine gândite fac diferența între „meh” și „wow”!”, a declarat Corina pentru FANATIK.

Ce tip de coafură este recomandată

În ceea ce priveşte coafura, designerul le recomandă doamnelor şi domnişoarelor să adapteze aranjarea părului în funcţie de ţinută. Nici alegerea pantofilor nu este un lucru de neglijat. Specialista în modă ne spune că platformele rămân mult în trecut, în anii 2000.

„Spunem adio permanentului din 2005! Părul trebuie să fie lejer, modern și relaxat. Ai umerii acoperiți? Prinde-l într-un coc chic. Ai o rochie cu umerii goi? Lasă părul pe spate pentru un plus de senzualitate. Simplu, dar cu stil. Platformele? Out. Le-am lăsat la petrecerile anilor 2000. În funcție de înălțime și preferințe, alege o pereche de sandale elegante – da, se poartă și iarna! – sau un pantof negru clasic. Îți vor oferi acel look rafinat fără să pară că te-ai străduit prea mult”, a continuat ea.

Desigur, toate acestea nu valorează nimic fără atitudinea adecvată. Corina Nenciu sfătuieşte toate reprezentantele sexului frumos să fie încrezătoare, zâmbitoare şi să strălucească. Astfel, vor da dovadă de atitudine, încredere de sine, şi vor lăsa persoanele din jurul lor cu gura căscată.

„Poți avea cea mai frumoasă ținută din încăpere, dar dacă atitudinea nu este pe măsură, totul se duce pe apa sâmbetei. Zâmbește, fii încrezătoare și lasă-ți personalitatea să strălucească. Asta este arma ta secretă pentru a ieși din anonimat! Așa că, de Revelion, fii clasică, sexy, dar și dezinvoltă. E combinația perfectă pentru un început de an memorabil!”, a încheiat aceasta.

Ce recomandări are Cătălin Botezatu pentru bărbaţi

Dacă până acum am vorbit despre doamne şi domnişoare, iată că a venit şi rândul bărbaţilor să primească sfaturi pentru . Cătălin Botezatu vine cu cele mai în vogă recomandări.

Creatorul de modă spune că must-have-ul acestui sezon este de departe catifeaua. De asemenea, Bote le recomandă domnilor să îşi adapteze ţinuta în funcţie de locul în care se desfăşoară petrecerea, dar şi de tematica acesteia.

„Apărând din nou și din nou în creațiile designerilor internaționali, catifeaua face parte din must-have-urile acestui sezon. Rezervată monarhilor și nobilimii în trecut, țesătura rămâne la fel de spectaculoasă și în ținutele gentleman-ul de azi.

Pentru adunări mai puțin formale, în circumstanțe casual, poți să fii creativ și să încerci o combinație de sacou și pantalon în contrast sau chiar o combinație de vestă plus pantalon. De exemplu, un sacou în carouri cu note dominante de albastru și un pantalon în contrast este o ținută bine construită.

Ai ales să petreci seara de Revelion în club cu prietenii? Optează pentru un outfit easy going, ușor de purtat, format din piese separate.

Îți recomandăm sacoul albastru la două rânduri de nasturi. Se pretează perfect evenimentelor de seară și vei avea un aspect elegant grație croielii și nasturilor metalici. La fel, poți alege un sacou cu rever spit și buzunare aplicate ce va scoate din anonimat orice ținută.

Dacă celebrezi noaptea dintre ani la munte, alege piese confortabile și călduroase – sacouri în duo de lână și mătase în carouri neutre, țesături premium și croieli contemporane.

Poartă-le alături de o piesă clasică ce a revenit în tendințe – maletă. Modelele din lână merino sau cașmir sunt cele mai potrivite cu atmosfera festivă datorită fibrelor atât de prețioase”, a explicat Cătălin Botezatu pentru FANATIK.