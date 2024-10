Specialiștii din zona jocurilor de noroc au discutat despre cum vor să stopeze piața neagră din industrie: „Sunt oameni care stau la ușa agențiilor și fac acolo pariuri”

precum Odeta Nestor, președinte AOJND, Vlad Soare, președinte FEDBET, Gheorghe-Gabriel Gheorghe, președinte ONJN, dar și Alexandru Olea, președintele APONJN.

Specialiștii din zona jocurilor de noroc au discutat despre cum vor să stopeze piața neagră din industrie

Au existat 5 teme pe ordinea de zi despre care a vorbit fiecare specialist din domeniu. În sala de la hotelul Marriott au fost peste 40 de persoane prezente, care au avut un țel comun: stoparea jocurilor de noroc din România care sunt ilegale.

, fostul președinte al ONN, în prezent șef peste AOJND: „Mă bucur pentru că cineva e preocupat în zona de media pentru a face astfel de evenimente și pentru a ne pune la un loc pentru a găsi soluții. Acesta este obiectivul comun al tuturor. Această piață neagră, despre care nu s-a vorbit foarte mult în acești ani, dar care există în toate țările lumii, a apărut tot mai des în ultimii ani. Aceasta e o primă întâlnire, mi-aș dori să avem apoi un circuit și o derulare a unor evenimente. Aș vrea să discutăm un pic și despre ce fac alte state. Să învățăm din experiența altora.

În acest moment există zeci de operatori online, care au considerat că piața românescă e o piață interesantă, cu o reglementare corectă. În toată această perioadă, statul român a încasat taxe din acest domeniu. Dacă ne uităm atent putem observa că în legislația actuală statul român are toate pârghiile pentru a limita această piață neagră.

În acest moment există o discuție pe un draft care urmărește aceste obiective de a limita piața neagră. Ce se întâmplă în fapt? Piața neagră e atunci când un cetățean are posibilitatea de a juca pe un site nelicențiat în țara în care reglementarea există. La ora actuală mai există multe state în lume în care reglementarea jocurilor online nu există, iar acolo e o zonă gri. În România, operarea fără licență e infracțiune, iar jocul pe o platformă nelicențiată se penalizează cu amendă.

De aceea spun că pârghiile statului român există și ar trebui să le punem în valoare. În ce constau aceste pârghii? Să fie un control cât mai mare pe cei care oferă servicii acestor site-uri nelicențiate, pe providerii de software, de plăți. Dacă ne uităm în legislație observăm că toți acești parteneri sunt licențiați clasa a doua. Inclusiv am avut discuții ca băncile să ia o licență pentru ca statul român, prin ONJN, să aibă competențe de control și de penalizare a celor care nu respectă regulile. Am avut lupte foarte mari, inclusiv cu providerii de internet, inclusiv la Comisia Europeană am explicat cu argumente obiectivele pe care statul român le are pe termen scurt și lung. Acolo funcționarii au înțeles obiectivele noastre, ni le-au acceptat, iar legea a ieșit. Am limitat foarte mult zona de negru.

Din analiza reglementărilor din statele europene s-a observat punctual că în momentul în care statul limitează sau intervine în business și face o limitare atât pentru operator, cât și pentru jucător, acest lucru nu va face decât să-i trimită pe operator și jucător într-o zonă neagră. S-a demonstrat acest lucru în UK, unde e o piață foarte mare, iar în acest moment piața online neagră este în jur de două miliarde de lire. Toate sumele și toate cifrele analizate sunt estimative. UK, care la începuturi avea o piață destul de liberă, are o comisie de jocuri care are competențe largi inclusiv pe zona de cercetare penală. Lucrurile sunt luate foarte în serios. Chiar și așa există o piață neagră foarte mare. Această piață neagră este determinată de limitarea mizelor, de o grămadă de reglementări impuse de stat, de un control foarte mare al venitului jucătorului. Taxarea trebuie să fie corectă cu business-ul. A doua condiție e ca statul să nu intervină în business”, a spus Odeta Nestor.

Caz șocant în România!

Șefa Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță a continuat: „Dacă analizăm orice site licențiat în România și luăm primii 4 furnizori de jocuri reprezintă 90% din operarea fiecărui operator. Cred că dacă acești 4 furnizori de jocuri n-ar oferi posibilitatea să ofere jocurile pe platformele nelicențiate deja am închis 80% din această discuție. Avem această discuție cu procesatorii de plăți, să vedem cine face această procesare, că altfel n-ai putea să-ți desfășori activitatea. Mă gândesc că dacă mai mergem și cu această discuție, s-a închis definitiv discuția în zona băncilor”.

Odeta Nestor a șocat apoi cu un caz real din România: „Nu vă ascund că m-a oprit cineva pe stradă, care era operator de pariuri, și mi-a spus că în România există persoane care, în provincie, se comportă ca un organizator de jocuri de noroc. Adică stă la ușa agențiilor de pariuri și, cunoscându-se, le oferă posibilitatea să facă un pariu la ușa agenției. Pune un pariu de un leu să vadă care e cota, iese din locație și îi dă aceeași cotă pentru un pariu mult mai mare și face casă de pariu la ușa agențiilor. Înțeleg că e o practică și mulți refuză să o declare. Se învârt sume consistente în acest sens. Lucrul acesta ar trebui să-i deranjeze pe operatorii de retail, care sunt afectați și li se fură jucătorii”.

Ce măsuri ia ONJN!

Gheorghe-Gabriel Gheorghe, președinte ONJN, a explicat ce măsuri s-au luat pentru a stopa această piață neagră: „Suntem în curs de pregătire. Până în momentul de față n-am reușit să analizăm tot ce se întâmplă pe piața de online, mai ales în societățile înregistrate în Curacao. Facem analiza pe fiecare operator în parte să vedem ce posibilități avem pentru a lua măsuri. I-am obligat să-și înregistreze sediile fiscale în România de la 1 aprilie. Acesta a fost un prim demers pentru a limita piața neagră. ONJN e la același nivel din 2013, mă refer la numărul de angajați, activitatea s-a multiplicat, oamenii sunt supraaglomerați de situațiile apărute pe parcurs. Nu vom putea scoate total acest fenomen din activitate, dar încercăm să-l aducem la un prag accesibil.

În momentul de față sunt 1429 de domenii care sunt urcate pe site-ul ONJN ca fiind pe lista neagră. E destul de greoaie procedura la noi. Sunt aproximativ 5000 de mărci. Durează între 30 și 40 de zile pentru introducerea acestor site-uri. Operatorul dacă vrea să schimbe marca o poate face în maximum 48 de ore. Suntem în curs să achiziționăm un nou sistem informatic. Tot ce înseamnă introducerea pe lista neagră se face manual. Ca să schimbe operatorul sau marca este providerul, care face asta în 24 de ore. Posibilitatea noastră e destul de greu de realizat de a bloca asta”.

„S-au adunat 50 de milioane de euro la stat dintr-o taxă”

Vlad Soare, președintele Federației Organizatorilor de Jocuri de Noroc (FEDBET): „Piața neagră este o problemă atât pentru noi, cât și pentru stat. Sarcina pe care o am e să vorbesc despre aceste pericole ale suprareglementării industriei. Trebuie să vorbim despre o spirală păcătoasă în care statele și operatorii, dar și în special consumatorii ajung să piardă. Ea începe prin bunele intenții pe care le are statul, care dorește să reglementeze un domeniu. Statul intervine cu anumite restricții. Dar aceste restricții dacă depășesc o anumită limită devin cam dure, iar aici intrăm într-o zonă de restricții care obligă operatorii licențiați să ia anumite măsuri. Așa ajung într-o poziție mai puțin favorabilă față de piața neagră. De exemplu, un operator care merge în zona neagră nu mai e obligat să plătească impozite când jucătorul câștigă și deja oferta e mult mai bună. Oferta operatorului licențiat, pentru că el trebuie să respecte anumite obligații pe care statul le-a introdus, devine mult mai slabă decât oferta operatorului nelicențiat. Chestiunea asta generează un alt efect: lipsa protecției jucătorului.

Jucătorul ajuns pe piața neagră nu mai e protejat, că respectivul operator nu mai are nicio obligație. Chestiunea asta generează și un efect în economie. Și anume scăderea veniturilor pe care statul le colecta de la operatorii licențiați. Automat ai creat un transfer de jucător dinspre cei licențiați spre cei nelicențiați. Efectul pe care statul îl observă generează un alt efect și mai păcătos: creșterea taxelor. Pentru că statul trebuie să recupereze ce a pierdut. Dar taxele sunt crescute tot pe spinarea celor care rămân în piață și sunt corecți și licențiați. Iar acest lucru generează o și mai mare separare între oferta celor licențiați și cei nelicențiați. Acest lucru generează o piață neagră și mai mare.

Operatorul licențiat ajunge să se uite spre piața neagră, pentru că nu mai are alte resurse decât să încerce să se ducă în zona respectivă. Motiv pentru care, în momentul în care statul observă că a pierdut controlul în acest domeniu și vine cu o nouă reglementare. Nu vreau să se înțeleagă că noi susținem o piață nereglementată. În niciun caz! Dar atunci când nu ai studii, nu verifici măsurile cu operatorii, nu mărești capacitatea de control a ONJN, în momentul acela e foarte greu să găsești un echilibru în piață. Statul trebuie să facă niște studii. Există și bani pentru asta. Una dintre Ordonanțe a modificat taxele pentru acel Joc Responsabil. Au fost mărite chiar și de 100 de ori. Probabil s-a identificat o problemă și se dorește finanțarea pentru remedierea acestei probleme. Ceea ce e un demers foarte bun.

S-au adunat cred că în jur de 50 de milioane de euro pentru această taxă de Joc Responsabil. 70% din acești bani se duc la bugetul de stat. Mă gândesc că statul cu acei bani va face ceva în direcția asta. Din aceste sume, eu am încredere că Oficiul Național va genera aceste studii, aceste proiecte sau programe. Noi nu vrem să avem vreun cuvânt de spus în acest studiu, dar apoi vrem să venim la masă și să vedem care e cea mai bună măsură”.

„Aș vrea să profit de acest moment și să smulg o promisiune din partea Oficiului. Suntem toți la această masă și vreau ca pe viitor orice modificare legislativă să o discutăm. Noi să venim cu argumentele noastre, iar Guvernul va lua deciziile pe care le va considera. Așa cum a spus și Vlad, modificările făcute pe repede înainte nu pot duce decât la dereglări foarte mari ale pieței” – Odeta Nestor