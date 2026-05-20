Experții internaționali s-au pronunțat! Cum arată primul „11” ideal al sezonului din Superliga

Cei de la CIES Football Observatory au realizat recent cel mai bun 11 din 34 de campionate de pe mapamond, pe baza cifrelor din sezonul actual. Printre aceste ligi se numără și prima divizie din România, iar experții au dezvăluit ce jucători din campionatul nostru formează „11-le” ideal. Campioana Universitatea Craiova are la fel de mulți reprezentanți ca a doua clasată, U Cluj.

Cum arată cel mai bun 11 al sezonului 2025-2026 din Superliga. Verdictul experților

Organizația din Elveția a ales câte 3 jucători de la Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, câte 2 de la Dinamo și Rapid și unul de la CFR Cluj. Un aspect interesant este că gruparea care a cucerit eventul în acest sezon este reprezentată doar în linia defensivă a acestui prim 11, locurile de la mijloc și din atac fiind ocupate de jucători de la rivalele din play-off.

„Selecția a fost făcută luând în considerare performanțele jucătorilor (opt zone de joc pentru jucătorii de câmp și diferența dintre golurile așteptate și cele primite pentru portari; date oferite de Impect), rezultatele meciurilor la care au participat jucătorii și timpul de joc”, au precizat cei de la , care .

Iată cum arată cel mai bun 11 realizat de experți: Edvinas Gertmonas (Universitatea Cluj) – Carlos Mora (Universitatea Craiova), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Oleksandr Romanchuk (Universitatea Craiova), Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj) – Eddy Gnahore (Dinamo), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Tobias Christensen (Rapid) – Alex Dobre (Rapid), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Meriton Korenica (CFR Cluj).

Cât valorează cel mai bun 11 din Superliga

Conform , valoarea totală a acestui prim 11 se ridică la 20.45 milioane de euro, cel mai valoros jucător fiind Alex Dobre, cotat la 3.2 milioane. Cota cea mai scăzută, 300.000 de euro, o are „veteranul” Alexandru Chipciu (37 de ani), însă în cazul său elementul principal care afectează această sumă este vârsta.

Un aspect inedit este faptul că dintr-un top 5 al celor mai bine cotați jucători din Superliga, doar Alexandru Dobre își găsește un loc în acest prim 11, Darius Olaru (5 milioane de euro), Daniel Bîrligea (4.5 milioane), Ștefan Baiaram (4.5 milioane) și Ștefan Târnovanu (3.8 milioane) nefiind prezenți, în mod special din cauza , la care evoluează 3 dintre aceștia.

Alte absențe notabile sunt Florin Tănase sau Andrei Cordea, jucători care au reușit să înscrie 15, respectiv 13 goluri în acest sezon, dar și portarul David Lazar, care a bifat cele mai multe meciuri fără gol primit, 16, 3 în plus față de Edvinas Gertmonas. Niciun jucător eligibil pentru regula U21 nu face parte din echipa ideală, cel mai tânăr fotbalist fiind Cătălin Cîrjan (23 de ani).