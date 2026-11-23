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Inter rămâne principala favorită la câștigarea titlului în Serie A, în ciuda semieșecului spectaculos din deplasarea de la Bergamo, scor 4-4 cu Atalanta. Specialiștii de la Football Meets Data au făcut publice șansele „nerazzurrilor” de a cuceri Scudetto.

Ce șanse are Inter la titlu în Serie A după nebunia de 4-4 cu Atalanta

, unde Inter și Atalanta au încheiat la egalitate, scor 4-4. Pasul greșit făcut de echipa românului nu este privit drept unul decisiv în lupta la titlu. Specialiștii au notat despre șansele „nerazzurrilor” de a cuceri campionatul și în acest sezon, precizând că acestea au scăzut cu 10 procente după ultima rundă, dar că trupa pregătită de Cristi Chivu păstrează în continuare cel mai mare procentaj: 46%.

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Principalele urmăritoare și-au câștigat meciurile. Lazio s-a impus clar pe teren propriu, 3-0 cu Lecce, și conduce clasamentul cu 32 de puncte, în timp ce AS Roma a făcut spectacol la Parma, scor 5-1, ajungând la 30 de puncte. Ambele formații din capitala Italiei rămân neînvinse, în timp ce Inter ocupă poziția a treia în clasament, cu 29 de puncte. Conform proiecțiilor făcute de specialiști pe 22 noiembrie 2026, Inter are 46% șanse să termine sezonul pe primul loc, înregistrând o scădere de 10,0% față de runda a 11-a, în timp ce AS Roma (24%) și Como (14%) au urcat în topul probabilităților, depășind-o chiar și pe actuala lideră, Lazio (12%).

Italienii, nemiloși față de Cristi Chivu după Atalanta – Inter 4-4

Jurnaliștii din Peninsulă au fost extrem de atenți la meciul lui Inter, campioana en-titre, care putea să să se apropie de Lazio printr-o victorie. Aceștia nu au dat înapoi după partidă, Tehnicianul român s-a plâns la finalul jocului că echipa lui nu a fost în stare să apere avantajul în niciuna dintre cele 3 ipostaze avute: „Sunt trei avantaje duble, de aceea suntem foarte supărați. Trebuia să gestionăm mai bine acest lucru!”.

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, care nu a făcut cele mai bune schimbări: „A făcut o schimbare «a la Inzaghi», l-a înlocuit pe Sucic, avertizat cu cartonaș galben, cu Mkhitaryan, cerându-le jucătorilor să mențină intensitatea ridicată, în condițiile în care Atalanta era în creștere! Este vinovat, alături de echipă, pentru că nu a închis mai devreme partida”. Pentru Inter urmează jocul de acasă cu Stuttgart, pe 25 noiembrie, în etapa 5 din faza principală din Champions League. La 3 zile apoi, trupa lui Chivu primește în campionat vizita celor de la Genoa.