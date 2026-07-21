Sport

Specialistul în fotbalul din Franța, verdict dur după transferul lui Aymen Boutoutaou la FCSB: „Nu știu cine este”

Transferul lui Aymen Boutoutaou la FCSB, prin lupa unui fost antrenor important din Franța. Verdict surprinzător: „Nu-l cunosc pe acest jucător, nu știu care este logica”
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.07.2026 | 20:38
Specialistul in fotbalul din Franta verdict dur dupa transferul lui Aymen Boutoutaou la FCSB Nu stiu cine este
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Specialistul în fotbalul din Franța, verdict dur după transferul lui Aymen Boutoutaou la FCSB. Foto: Profimedia
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Ladislau Boloni (73 de ani), fost antrenor important în Franța, și nu numai, la echipe precum Rennes, Monaco, Lens și Metz, și deci un bun cunoscător al fotbalului din Hexagon, a fost întrebat în legătură cu transferul lui Aymen Boutoutaou (25 de ani) la FCSB. Atacantul de bandă algerian cu cetățenie franceză a venit la echipa roș-albastră de la Sochaux.

Ce a spus Ladislau Boloni despre transferul lui Aymen Boutoutaou la FCSB

În sezonul trecut, a reușit alături de această formație să promoveze din National, liga a treia, în Ligue 2. Anterior, a mai jucat pentru Valenciennes. Chiar și în aceste condiții, fostul selecționer al României a transmis că nu cunoaște detalii despre Boutoutaou, în ciuda faptului deci că urmărește în continuare foarte atent fotbalul din Franța.

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Ladislau Boloni nu a auzit până acum de Aymen Boutoutaou

În consecință, Boloni a explicat că nu știe exact la ce să se aștepte când vine vorba despre parcursul pe care îl va avea fotbalistul în SuperLiga, dar, în egală măsură, a precizat totuși și că nu este imposibil ca acesta să se dovedească de-a lungul timpului drept un transfer reușit. „În primul rând, nu-l cunosc pe acest jucător. În al doilea rând, dacă FCSB vrea să câștige campionatul, pur și simplu soluția vorbește despre ea însăși. Eu nu vreau să spun că dintr-o echipă aflată în Divizia 3 sau chiar mai jos un tânăr nu poate să facă niște pași uriași într-un alt campionat, dar invers niciodată nu s-ar întâmpla, adică să transfere cineva de la Săcele, Baia Mare sau Târgu Mureș.

Nu știu ce înseamnă acest transfer, dacă jucătorul este liber, dacă a jucat acolo, în Divizia 3. Nu știu care este logica în asemenea situații. Nu este ca și cum ridici sacul și începi să-l urmărești. Îi doresc mult succes, dar nu știu cine este. Nu cunosc prea bine Liga 3 din Franța, dar se pot găsi soluții și acolo.

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Din acest punct de vedere, cunosc o echipă belgiană care face niște achiziții pozitive, dar au un sistem pe care nu cred că aș putea să-l compar cu cel al FCSB-ului, pe care oricum nu-l cunosc. Sistemul acestei echipe îl cunosc și m-a surprins de vreo trei ori, surprize deosebit de pozitive. Să sperăm că și FCSB va avea surprize”, a spus Ladislau Boloni, potrivit prosport.ro. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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