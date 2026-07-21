Specialistul în fotbalul din Franța, verdict dur după transferul lui Aymen Boutoutaou la FCSB: „Nu știu cine este”

Ladislau Boloni (73 de ani), fost antrenor important în Franța, și nu numai, la echipe precum Rennes, Monaco, Lens și Metz, și deci un bun cunoscător al fotbalului din Hexagon, a fost întrebat în legătură cu transferul lui Aymen Boutoutaou (25 de ani) la FCSB. Atacantul de bandă algerian cu cetățenie franceză a venit la echipa roș-albastră de la Sochaux.
În sezonul trecut, a reușit alături de această formație să promoveze din National, liga a treia, în Ligue 2. Anterior, a mai jucat pentru Valenciennes. Chiar și în aceste condiții, fostul selecționer al României a transmis că nu cunoaște detalii despre Boutoutaou, în ciuda faptului deci că urmărește în continuare foarte atent fotbalul din Franța.
În consecință, Boloni a explicat că nu știe exact la ce să se aștepte când vine vorba despre parcursul pe care îl va avea fotbalistul în SuperLiga, dar, în egală măsură, a precizat totuși și că nu este imposibil ca acesta să se dovedească de-a lungul timpului drept un transfer reușit. „În primul rând, nu-l cunosc pe acest jucător. În al doilea rând, dacă FCSB vrea să câștige campionatul, pur și simplu soluția vorbește despre ea însăși. Eu nu vreau să spun că dintr-o echipă aflată în Divizia 3 sau chiar mai jos un tânăr nu poate să facă niște pași uriași într-un alt campionat, dar invers niciodată nu s-ar întâmpla, adică să transfere cineva de la Săcele, Baia Mare sau Târgu Mureș.
Nu știu ce înseamnă acest transfer, dacă jucătorul este liber, dacă a jucat acolo, în Divizia 3. Nu știu care este logica în asemenea situații. Nu este ca și cum ridici sacul și începi să-l urmărești. Îi doresc mult succes, dar nu știu cine este. Nu cunosc prea bine Liga 3 din Franța, dar se pot găsi soluții și acolo.
Din acest punct de vedere, cunosc o echipă belgiană care face niște achiziții pozitive, dar au un sistem pe care nu cred că aș putea să-l compar cu cel al FCSB-ului, pe care oricum nu-l cunosc. Sistemul acestei echipe îl cunosc și m-a surprins de vreo trei ori, surprize deosebit de pozitive. Să sperăm că și FCSB va avea surprize”, a spus Ladislau Boloni, potrivit prosport.ro.