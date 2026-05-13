Spectacol cu bannere la finala Cupei României Betano! U Cluj, atac frontal către adversarii olteni: „Este ca și cum pretinzi că prazul ar fi ceapă”

Suporterii Universității Cluj au afișat o mulțime de bannere în finala Cupei României Betano. Majoritatea au avut ca scop exprimarea iubirii pentru echipa lor, însă unele au fost înțepatături pentru adversari
Alex Bodnariu, Ciprian Păvăleanu, Tibi Cocora
13.05.2026 | 22:15
U Cluj, spectacol de bannere în finala Cupei României. Foto: Bogdan Buda / FANATIK
Universitatea Cluj și Universitatea Craiova sunt două echipe de tradiție din fotbalul românesc și ambele au suporteri foarte înfocați. Ardelenii au venit înarmați cu numeroase bannere la finala Cupei României de la Sibiu. Unele dintre ele emoționante, altele „tunuri” la adresa rivalilor.

„Șepcile Roșii” se află într-o formă de zile mari, iar echipa nu a mai jucat atât de bine de foarte mulți ani. Finalul de sezon i-a găsit pe ardeleni luptându-se pe două fronturi pentru trofee importante, iar suporterii sunt entuziasmați la maximum. Pentru partida de la Sibiu, ei au pregătit o serie de bannere emoționante.

„Inima-mi bate în piept, nu o pot controla! Sufăr și iubesc pentru tine, Universitatea mea!”; „Am crescut cu tine, prin eșecuri și bucurii. Universitatea, cea mai mare fericire doar tu puteai fi!”; „Am învățat că doar clipa ne e totul, că drumul e mai mare decât scopul”; „Cele mai mari victorii nu țin de scor, ci de faptul că am rezistat când nu a fost ușor!”, au fost doar câteva dintre mesajele afișate de „Șepcile Roșii”.

Ardelenii, mesaj tăios pentru formația din Bănie

Pe lângă toate aceste mesaje ce exprimă susținerea și dragostea pentru echipă, ardelenii nu s-au putut abține să nu-i înțepe și pe adversarii olteni: „U-ul vostru de pe tricou este o minciună crasă, este ca și când pretinzi că prazul ar fi ceapă”, i-au ironizat fanii lui U Cluj pe cei de la Universitatea Craiova.

Ei au avut un mesaj dur chiar și pentru Federația Română de Fotbal. Ardelenii au făcut un joc de cuvinte și au schimbat sensul abrevierii „FRF”: „Federația Română de Favoruri. Combinații și bișniță cu bilete pentru cei cu relații”, a fost nemulțumirea clujenilor exprimată printr-un mesaj afișat în tribune.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
