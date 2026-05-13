Spectacol cu bannere la finala Cupei României Betano! U Cluj, atac frontal către adversarii olteni: „Este ca și cum pretinzi că prazul ar fi ceapă”

Universitatea Cluj și Universitatea Craiova sunt două echipe de tradiție din fotbalul românesc și ambele au suporteri foarte înfocați. Ardelenii au venit înarmați cu numeroase bannere la finala Cupei României de la Sibiu. Unele dintre ele emoționante, altele „tunuri” la adresa rivalilor.

Universitatea Cluj, spectacol de bannere la finala Cupei României Betano

„Șepcile Roșii” se află într-o formă de zile mari, iar echipa nu a mai jucat atât de bine de foarte mulți ani. Finalul de sezon i-a găsit pe ardeleni luptându-se pe două fronturi pentru trofee importante, iar suporterii sunt entuziasmați la maximum. Pentru partida de la Sibiu, ei au pregătit o serie de bannere emoționante.

„Inima-mi bate în piept, nu o pot controla! Sufăr și iubesc pentru tine, Universitatea mea!”; „Am crescut cu tine, prin eșecuri și bucurii. Universitatea, cea mai mare fericire doar tu puteai fi!”; „Am învățat că doar clipa ne e totul, că drumul e mai mare decât scopul”; „Cele mai mari victorii nu țin de scor, ci de faptul că am rezistat când nu a fost ușor!”, au fost doar câteva dintre mesajele afișate de „Șepcile Roșii”.

Ardelenii, mesaj tăios pentru formația din Bănie

, ardelenii nu s-au putut abține să nu-i înțepe și pe adversarii olteni: „U-ul vostru de pe tricou este o minciună crasă, este ca și când pretinzi că prazul ar fi ceapă”, i-au ironizat fanii lui U Cluj pe cei de la Universitatea Craiova.

Ardelenii au făcut un joc de cuvinte și au schimbat sensul abrevierii „FRF”: „Federația Română de Favoruri. Combinații și bișniță cu bilete pentru cei cu relații”, a fost nemulțumirea clujenilor exprimată printr-un mesaj afișat în tribune.