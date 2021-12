Video. Ziua Națională a României, sărbătorită printr-un spectacol cu drone în Alba Iulia

În Alba Iulia, în seara de 1 Decembrie 2021, 100 de drone au luminat cerul și au făcut un adevărat spectacol de lumini, spre încântarea oamenilor.

Dronele au zburat deasupra Parcului Unirii din zonă și au afișat diferite imagini, mesaje și forme precum: harta țării, tricolorul, o inimă, două persoane care își dau mâna sau o coroană ce amintește de perioada când România era monarhie.

Spectacol de lumini cu drone în Alba Iulia. Per cer s-a văzut numele țării noastre

La un moment dat, pe cer s-a văzut și numele țării noastre, ”România”, în culorile drapelului. Întreg spectacolul a fost imortalizat pe rețelele de socializare.

Luminile din seara de , din Alba Iulia, au fost, de fapt, o înlocuire a tradiționalului foc de artificii, scrie presa locală,

De altfel, la fel ca în alte părți ale țării și în Alba Iulia a fost nelipistă parada militară. Au defilat 500 de soldați, iar de la eveniment au fost nelipsiți oficiali ai țării, precum ministrul apărării, Vasile Dâncu sau şeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu.

103 ani de la Marea Unire din 1918. Mesajul lui Klaus Iohannis

Și în Capitală a fost nelipsită parada militară, la care s-a înfăptuit la Alba Iulia. După terminarea paradei, președintele României a transmis un mesaj tuturor românilor, îndemnând la vaccinare, felicitând cadrele medicale și a atenționat clasa politică să fie mai responsabilă față de îndeplinirea îndatoririlor în folosul cetățenilor.

”La fiecare 1 Decembrie, de Ziua noastra Națională simtim aceeasi emotie puternica. 1 Decembrie este despre solidaritate, despre rememorarea tuturor sacrificiilor, deloc putine, care ne-au marcat istoria.

România și-a îndeplinit vocația democratică. Sărbătorim astăzi într-un moment marcat de griji și suferinte. Pandemia de Covid19 constituie în continuare realitatea dureroasa a zilelor noastre. Virusul a rapit parinti, frati, surori, copii (…)

Trebuie sa ne regasim forta unitatii. Trebuie sa facem tot ce tine de noi pentru a nu mai avea un val atat de agresiv. Singura cale este vaccinare, pentru a ne recastiga normalitatea (…)

De Ziua Nationala transmit un mesaj de respect personalului medical: dumneavoastra, medici, asistenti, voluntari, ne dati incredere in forta societatii noastre (…)

Pandemia a generat și dezinformare. In fata acestor curente toxice trebuie sa reacționam. Clasa politica in ansamblul ei are obligatia de a recastiga increderea cetatenilor prin promisiuni indeplinite. Este vremea rezultatelor masurabile si a reformelor care au intarziat prea mult timp.”, a declarat șeful statului, la Palatul Cotroceni.