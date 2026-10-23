Spectacol cu torțe și artificii la Petroșani! Fanii lui U Cluj, ca acasă în Vale. Video

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Peste 500 de suporteri ai Universității Cluj, alături de ultrași ai Jiului Petroșani, au încurajat echipa pe cocheta arenă Petre Libardi din Hunedoara, acolo unde Corvinul joacă „acasă” până când Hunedoara va construi un stadion demn de Superliga.

Fanii Universității Cluj au folosit artificii pentru a sărbători frăția cu ultrașii Jiului Petroșani

Fanii Jiului au transmis un comunicat înainte de meci prin care anunțau că îi așteaptă cu brațele deschise pe clujeni, spre deosebire de cei de la Corvinul care sunt considerați rivali. În prima repriză, suporterii au afișat mesajul „Albul pur și negrul adânc, din 1919”.

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. Suntem ca acasă în Vale!”, au scris cei din Peluza Șepcile Roșii pe Facebook. Momentul special a implicat folosirea de steaguri pe două bețe sau „japoneze” cum se numesc acestea în peluză, cu simbolurile U și târnăcopul care simbolizează minerii din Petroșani alături de logoul echipei. Au fost folosite și torțe și artificii, ca spectacolul să fie complet. În replică, fanii Corvinului Hunedoara au strigat numele rivalei CFR Cluj și injurii la adresa Universității Cluj.

Comunicat oficial al suporterilor Jiului Petroșani: „Arena minerilor este și casa voastră”

, îi anunțau pe clujeni că sunt așteptați ca acasă pentru a sărbători frăția dintre cele două galerii. „Găzduirea meciului dintre Universitatea Cluj și Corvinul Hunedoara pe arena „Petre Libardi” din Petroșani depășește granițele unui simplu eveniment sportiv. Este o datorie de onoare și o reconfirmare a unei legături sacre, sculptată în istoria fotbalului românesc.

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Suporterii clubului Jiul Petroșani și întreaga comunitate din Valea Jiului își deschid porțile și inimile pentru frații de la Universitatea Cluj. Ne unesc rădăcinile adânci ale anului 1919 — un an de temelie, în care s-au născut două simboluri de neclintit ale dăruirii și demnității. Ne unesc aceleași culori magice, ALBUL și NEGRUL, purtate de-a lungul unui secol cu mândrie, sacrificiu și loialitate absolută.

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Dar, mai presus de toate, ne unește un respect mut și necondiționat, cizelat de caractere tari și de o pasiune curată care nu s-a vândut niciodată. Tuturor celor care poartă cu mândrie simbolul „U” — jucători, conducători și suporteri care bat drumul spre Valea Jiului — vă spunem din tot sufletul: La Petroșani sunteți acasă!”, au transmis fanii Jiului.