Sport

Spectacol cu torțe și artificii la Petroșani! Fanii lui U Cluj, ca acasă în Vale. Video

Flaviu Popa
24.10.2026 | 00:10
Spectacol cu torte si artificii la Petrosani Fanii lui U Cluj ca acasa in Vale Video
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Fanii Universității Cluj au făcut spectacol la Hunedoara
Suporterii Universității Cluj au făcut spectacol în deplasarea de la Petroșani, unde s-au simțit ca acasă alături de suporterii Jiului Petroșani. Au folosit inclusiv artificii.
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Peste 500 de suporteri ai Universității Cluj, alături de ultrași ai Jiului Petroșani, au încurajat echipa pe cocheta arenă Petre Libardi din Hunedoara, acolo unde Corvinul joacă „acasă” până când Hunedoara va construi un stadion demn de Superliga.

Fanii Universității Cluj au folosit artificii pentru a sărbători frăția cu ultrașii Jiului Petroșani

Fanii Jiului au transmis un comunicat înainte de meci prin care anunțau că îi așteaptă cu brațele deschise pe clujeni, spre deosebire de cei de la Corvinul care sunt considerați rivali. În prima repriză, suporterii au afișat mesajul „Albul pur și negrul adânc, din 1919”.

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„Alături de băieți de valoare. Suntem ca acasă în Vale!”, au scris cei din Peluza Șepcile Roșii pe Facebook. Momentul special a implicat folosirea de steaguri pe două bețe sau „japoneze” cum se numesc acestea în peluză, cu simbolurile U și târnăcopul care simbolizează minerii din Petroșani alături de logoul echipei. Au fost folosite și torțe și artificii, ca spectacolul să fie complet. În replică, fanii Corvinului Hunedoara au strigat numele rivalei CFR Cluj și injurii la adresa Universității Cluj.

Comunicat oficial al suporterilor Jiului Petroșani: „Arena minerilor este și casa voastră”

Înainte de meci, fanii Jiului, înfrățiți cu cei ai Universității Cluj, îi anunțau pe clujeni că sunt așteptați ca acasă pentru a sărbători frăția dintre cele două galerii.  „Găzduirea meciului dintre Universitatea Cluj și Corvinul Hunedoara pe arena „Petre Libardi” din Petroșani depășește granițele unui simplu eveniment sportiv. Este o datorie de onoare și o reconfirmare a unei legături sacre, sculptată în istoria fotbalului românesc.

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Suporterii clubului Jiul Petroșani și întreaga comunitate din Valea Jiului își deschid porțile și inimile pentru frații de la Universitatea Cluj. Ne unesc rădăcinile adânci ale anului 1919 — un an de temelie, în care s-au născut două simboluri de neclintit ale dăruirii și demnității. Ne unesc aceleași culori magice, ALBUL și NEGRUL, purtate de-a lungul unui secol cu mândrie, sacrificiu și loialitate absolută.

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Dar, mai presus de toate, ne unește un respect mut și necondiționat, cizelat de caractere tari și de o pasiune curată care nu s-a vândut niciodată. Tuturor celor care poartă cu mândrie simbolul „U” — jucători, conducători și suporteri care bat drumul spre Valea Jiului — vă spunem din tot sufletul: La Petroșani sunteți acasă!”, au transmis fanii Jiului.

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Foto: Peluza Șepcile Roșii FB
Foto: Peluza Șepcile Roșii FB

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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