Spectacol în Bănie! Alexandru Mitriță, prezentare cu fast la Universitatea Craiova în fața suporterilor. Video exclusiv

Universitatea Craiova a pregătit o prezentare fastuoasă a lui Alexandru Mitriță, care și-a dat întâlnire cu suporterii „alb-albaștrilor” în Piața Mihai Viteazul. Mijlocașul român a semnat un contract valabil pe trei sezoane cu formația din Bănie și a renunțat la trei milioane de euro pentru transferul în Oltenia, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Spectacol în Bănie! Alexandru Mitriță, prezentare unică la Universitatea Craiova în fața suporterilor

Bănia este în sărbătoare odată cu prezentarea lui Alexandru Mitriță la Universitatea Craiova, iar suporterii „alb-albaștrilor” au luat cu asalt Centrul Vechi al orașului pentru a se vedea cu „Piticul”. Mijlocașul ofensiv a fost în centrul atenției înaintea reunirii lotului lui Eugen Neagoe.

a pregătit așa cum se cuvine prezentarea lui Alexandru Mitriță în Bănie. Mii de fani au fost prezenți în Piața Mihai Viteazul pentru a-și vedea favoritul în tricoul „alb-albastru” după cinci ani petrecuți în afara granițelor României.

Alexandru Mitriță este unul dintre favoriții tribunelor de pe stadionul „Ion Oblemenco” și a fost primit așa cum se cuvine de suporterii Universității Craiova. Mijlocașul ofensiv este transferul care le dă speranțe oltenilor la titlul de campioană după 33 de ani de la ultimul triumf din Bănie.

Atmosfera din Centrul Vechi al Băniei a fost întreținută de două trupe de dans, dar și de magicianul Mario Popescu. Sosirea lui Alexandru Mitriță în fața publicului „alb-albastru” a declanșat „nebunia” în Piața Mihai Viteazuș, iar mijlocașul a fost înconjurat de suporterii Universității.

Suporterii Universității Craiova l-au primit așa cum trebuie pe Alexandru Mitriță, care a avut câteva cuvinte de spus pentru lumea prezentă la evenimet. Ovaționat la scară largă de publicul oltean, internaționalul român a urcat împreună cu familia sa pe scenă.

„Sunt foarte emoționat, nu mă așteptam să văd atâta lume. Mulți m-am criticat că am venit la Craiova, dar voi sunteți acești oameni care m-au făcut să vin la această echipă iubită, știți foarte bine ce înseamnă această echipă și oraș pentru mine.

Voi ne dați putere să luptăm, să fim cei mai buni. Vă așteptăm la meciuri, cu voi alături putem ca în acest an să ne dorim, să visăm și împreună suntem foarte puternici. Mă scuzați, dar nu îmi găsesc cuvintele, sunt foarte emoționat”. a spus Alex Mitriță.

Alexandru Mitriță a primit un cadou special din partea lui Ovidiu Pătrașcu, cunoscutul jucător de FIFA din Bănie. Youtuberul i-a dat mijlocașului un card personalizat cu „Piticul” pe care suporterii „alb-albaștrilor” abia așteaptă să îi vadă din nou pe „Ion Oblemenco”.

Alexandru Mitriță și-a fixat obiectivul la Universitatea Craiova: „De asta an venit, să câștig campionatul”

La sosirea în România din Arabia Saudită, FANATIK și a declarat că a mai fost aproape de o revenire la Universitatea Craiova și în anul trecut. Internaționalul român a declarat că își dorește să ridice titlul de campioană cu formația din Bănie.

„Am semnat cu Craiova. Am semnat un contract valabil pe trei ani și sunt foarte bucuros. Știți foarte bine ce înseamnă pentru mine această echipă, acest oraș, familia și sunt foarte bucuros că am făcut această alegere. Nu, alegerea aș fi făcut-o de anul trecut.

Am fost foarte aproape să vin de anul trecut, nu s-a putut, dar anul ăsta am zis că nu voi mai rata ocazia. Nu este niciun pas înapoi. Sezonul ăsta tragem tare să nu mai facem greșeala din acest an, să nu ne calificăm în Europa, și cu siguranță vom avea rezultate foarte bune. Cu siguranță.

De asta am si venit, să câştig campionatul. Această echipă merită, acest oraș merită să se bată la un campionat, să câștige iarăși un trofeu și m-aș bucura tare mult să pun piciorul la acest lucru”, spunea Alexandru Mitriță.