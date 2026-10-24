Sport

Spectacol în FCSB – Rapid! Peluza Nord a inundat Arena Națională cu fumigene. Video

Bogdan Ciutacu, Flaviu Popa
24.10.2026 | 22:20
Spectacol in FCSB Rapid Peluza Nord a inundat Arena Nationala cu fumigene Video
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Fumigene folosite de Peluza Nord
Derby-ul dintre FCSB și Rapid a fost onorat de Peluza Nord cu o scenografie de zile mari, în care torțele, fumigenele și artificiile nu au lipsit. Totul a fost posibil potrivit noilor legi de pe stadioane.
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Rapid conduce cu 1-0 la pauză pe Arena Națională, fiind încurajată de 8.000 de fani giuleșteni, însă Peluza Nord FCSB a ieșit în evidență în start de meci cu o scenografie aparte. Pe lângă mesaje sau bannere, suporterii au impresionat în momentul în care au aprins torțe și fumigene.

Moment special cu torțele și fumigenele aprinse de Peluza Nord FCSB în derby-ul cu Rapid

Momentul a fost cu adevărat spectaculos și l-a determinat pe arbitrul Horațiu Feșnic să oprească meciul pentru 5 minute, în condițiile în care vizibilitatea acestei partide era zero. De altfel, doar prin minutul 35 se poate spune cu adevărat că s-a risipit fumul de pe stadion.

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Aproape 40.000 de fani au venit la stadion pentru a asista la derby, un record pentru acest sezon. Dacă rapidiștii au avut de partea lor 8.000 de ultrași, Peluza Nord a avut parte de alte mii de fani, pe lângă cei de la tribună care și-au încurajat favoriții.

Ultrașii din Peluza Nord au folosit sute de torțe și fumigene în scenografia de la debutul partidei

Au fost folosite sute de torțe, fumigene și artificii în acest moment special pregătit de Peluza Nord. O astfel de imagine ar fi fost pedepsită rapid în urmă cu mai mulți an din cauza legii lui Mitică Dragomir. Acum, după ce legea a fost dată uitării și îmbunătățită, fanii pot să se manifeste cum doresc pe stadion, atâta timp cât nu pun în pericol ceilalți fani. Sunt permise și spectacolele pirotehnice, atâta timp cât sunt supervizate de o firmă specializată.

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Arbitrul Horațiu Feșnic a fost nevoit să întrerupă meciul dintre FCSB și Rapid pentru cel puțin 5 minute în urma acestei „torcide”, însă partida a fost reluată imediat cu un gol al Rapidului, după o fază genială a lui Filip Stojilkovic. Atacantul i-a enervat mai apoi pe aceeași ultrași de la Peluza Nord după ce s-a bucurat ostentativ în fața acestora, la fel cum făcuse și etapa trecută când a dat gol cu Universitatea Cluj și i-a întărâtat pe fanii clujeni.

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Moment de senzație marca Peluza Nord

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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