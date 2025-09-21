Sport

Spectacol în Giulești la Rapid – Hermannstadt. Modul inedit prin care a fost adusă mingea de joc. Video

Conducerea Rapidului a găsit o modalitate surprinzătoare de a aduce la centrul terenului mingea de joc de la meciul cu Hermannstadt.
Bogdan Ciutacu
21.09.2025 | 22:09
Cum a fost adusă mingea la Rapid - Hermannstadt. Sursă foto: Fanatik

Suporterii giuleșteni au venit în număr mare la întâlnirea Rapid – FC Hermannstadt și s-au putut delecta cu modul nefiresc prin care oficialii clubului au hotărât să aducă mingea înainte de startul jocului.

Mingea, adusă cu un cart la Rapid – Hermannstadt

Rapid continuă seria mișcărilor de marketing prin care își dorește să atragă câți mai mulți suporteri pe stadion, iar la duelul cu sibienii din etapa a 10-a a SuperLigii au găsit o metodă nouă de a aduce balonul la mijlocul terenului.

Înainte de primul fluier al arbitrului Adrian Cojocaru, mingea a fost adusă pe gazon cu ajutorul unui cart în culorile și cu stema Rapidului. Ideea a prins, iar fanii au aplaudat la scenă deschisă momentul.

Chiar înainte ca meciul să înceapă s-a ținut un moment de reculegere pe stadionul din Giulești, în memoria fostului fotbalist și antrenor Florin Marin, a fratelui lui Costel Gâlcă și a tatălui lui Dani Coman, cu toții decedați în această săptămână.

Rapid are infirmeria plină la duelul cu Hermannstadt

Costel Gâlcă se confruntă cu numeroase absențe pentru partida cu FC Hermannstadt. Pe lângă mai vechile accidentări ale lui Andrei Borza, Denis Ciobotariu, Drilon Hazrollaj, Cristian Ignat și Borisav Burmaz și suspendarea lui Leo Bolgado, tehnicianul Rapidului l-a pierdut și pe Răzvan Onea.

Înaintea acestei întâlniri, giuleștenii se aflau pe locul 3 în clasamentul SuperLigii, fiind depășiți de revelația FC Botoșani după succesul cu FCSB. În cazul unei victorii, ”alb-vișinii” ar urca pe poziția secundă, la un singur punct în spatele liderului Universitatea Craiova.

