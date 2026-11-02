Galerie foto. Spectacol în Peluza Șepcile Roșii la U Cluj – FCSB! Torțe, petarde și mesaje cu tentă politică

ADVERTISEMENT

Suporterii Universității Cluj au fost la post și în meciul cu FCSB. Ultrașii de la Peluza Șepcile Roșii au afișat mai multe mesaje și au aprins torțe în prima repriză. Asta, în ciuda faptului că după mai bine de 40 de minute de meci echipa lor favorită nu a avut nici măcar un șut pe poartă.

Torțe, petarde și mesaje afișate de Peluza Șepcile Roșii. Ce au vrut să transmită?

Mesajele expuse de suporterii clujeni pot să pară abstracte . Cel puțin la prima vedere. „ sunt în peluzele românești?” și „O candelă aprinsă celor cu rugăciunea între dinți ai închisorilor comuniste sfinți”, au fost două dintre mesajele afișate.

ADVERTISEMENT

Mesajul cu tentă politică sau naționalistă a clujenilor vine la 24 de ore după ce frații de la Dinamo au afișat un mesaj prin care lasă să se înțeleagă că ultrașii din peluzele românești nu-l susțin pe Călin Georgescu și pe adepții săi.

Mesaj afișat de „frații” de la Dinamo, împotriva naționaliștilor fani Călin Georgescu

„Ultrasul este naționalist român și mândru european / Nu-l mai asemănați cu manipulații ce strigă numele unui șarlatan”, a fost mesajul afișat în peluza dinamovistă în timpul partidei Dinamo – UTA Arad, din etapa a 14-a a Superligii.

ADVERTISEMENT

Ca și o coincidență, atât galeria lui Universitatea Cluj, cât și cea a lui Dinamo, sunt cunoscute drept galeriile ultra naționaliste din România, care țin cap de afiș mereu atunci când joacă împotriva unor echipe ca Rapid, Sepsi sau Miercurea Ciuc din cauza scandărilor rasiste sau xenofobe. Recent, Marius Șumudică a protestat și a amenințat că va scoate echipa de pe teren pentru că fanii Universității Cluj l-au făcut „țigan” și au scandat împotriva acestei etnii. În ultima perioadă, discuțiile despre rasism au escaladat în țara noastră din cauza galeriilor de fotbal care nu par dispuse să renunțe la genul acesta de scandări.