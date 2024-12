Spectacol inedit pe 4 decembrie dedicat responsabilității sociale! Invitat deosebit

Responsabilitatea socială va avea parte de primul eveniment dedicat din partea platformei online Playresponsibly și Next Level Events. de un invitat deosebit.

Invitat deosebit la spectacolul dedicat responsabilității sociale

să atragă atenția asupra excesului pe care oamenii îl fac în perioada sărbătorilor, de la cumpărături, la stil de viață, la consum de alcool și mâncare.

Totul se va desfășura miercuri, 4 decembrie, începând cu ora 19:30. Locația desfășurării evenimentului va fi Sala Luceafărul din Capitală, iar întreg programul va fi compus din două acte.

Primul act va fi cuprins în intervalul 19:30 – 20:00. Vor urca pe scenă voci importante din societate care vor vorbi despre excesele făcute în perioada sărbătorilor și cum să devenim mai responsabili.

Actul secund va fi cuprins în intervalul 20:00 – 21:30. Va începe un Concert de Sărbători susținut de către doi mari artiști, Marius Mihalache Band și Mihai Mărgineanu.

Mihai Mărgineanu, profund impresionat de ce a văzut în Vama Veche

Mihai Mărgineanu este un artist cunoscut pentru felul său de a vorbi despre ceea ce crede și vede în jurul său. În primăvara acestui an, acesta a vizitat stațiunea Vama Veche.

Ceea ce a constatat la fața locului l-a făcut pe Mihai Mărgineanu să scrie pe rețele sociale un mesaj în stilul său caracteristic, informează : „Mi-am dat seama ca nivelul de trai al romanului de rand a crescut. Altfel, cum mama dracu’ poate un pusti de 17 ani sa bea Jameson direct din sticla ???

Sau cum poate o pustoaica de 19 ani sa vina la mare cu Mini-ul nou-nouț care costa cat 6 rinichi de-ai ei ? ( nu de-ai mei ca pe ai mei nu-i mi cumprara nimeni!)

Am batut Vama in lung si-n lat ca sa ma conving de un lucru : ori am îmbătrânit eu si nu-mi mai aduc aminte de nenorocirile prin care am trecut in “localitate” … sau … Lumea a coborat nivelul de calitate sub nivelul marii ?”, a scris Mărgineanu.