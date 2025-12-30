Spectacol pe cinste de Anul Nou în Premier League! Voyo oferă cele mai tari meciuri ale săptămânii

ADVERTISEMENT

Voyo face senzație chiar și de Anul Nou! Premier League își desfășoară următoarea etapă, cea cu numărul 19, în zilele de 30 decembrie 2025 și 1 ianuarie 2026, astfel încât iubitorii de fotbal să nu ducă lipsa spectacolului englezesc. Urmează zece meciuri fabuloase pentru toți pasionații!

Premier League continuă spectacolul și de Anul Nou! Voyo aduce fotbalul englezesc în lumina reflectoarelor

Pentru suporterii înfocați ai fotbalului, pauzele competiționale sunt cele mai dificile perioade. Cu toate astea, când majoritatea campionatelor se află în pauză, Premier League pregătește spectacol cu o zi înainte de Anul Nou, dar și în prima zi din 2026.

ADVERTISEMENT

Lupta pentru titlu în Anglia devine din ce în ce mai tensionată, iar Totuși, nici Aston Villa nu este o echipă de neluat în seamă, mai ales că formația antrenată de Unai Emery se află într-o formă de zile mari, cu 11 victorii consecutive în toate competițiile. , unde puteți urmări meciurile după bunul plac, chiar și după finalizarea acestora.

Etapă extrem de importantă în Premier League! Arsenal – Aston Villa se vede doar pe Voyo

În funcție de rezultatele din această etapă, Premier League ar putea să aibă un nou lider la începutul rundei cu numărul 20. Arsenal – Aston Villa este cel mai așteptat meci, cele două fiind echipele de pe primul loc și locul al treilea.

ADVERTISEMENT

Doar trei puncte le despart pe cele două, iar dacă formația din Birmingham va continua seria victoriilor atunci echipa lui Pep Guardiola are cale liberă spre vârful clasamentului, mai ales că va juca contra lui Sunderland la două zile distanță și deja va ști dacă o victorie o va ajuta să-i devanseze pe „tunari”.

ADVERTISEMENT

Cum arată etapa 19 din Premier League: în ce zi și de la ce oră se vor putea vedea meciurile

Etapa 19 din campionatul Angliei se va desfășura astfel: șase meciuri se vor juca marți, 30 decembrie, în timp ce restul de patru partide se vor disputa în prima zi din 2026, joi, 1 ianuarie. Programul arată în felul următor:

30 decembrie, 2025

21:30 Burnley – Newcastle

21:30 Chelsea – Bournemouth

21:30 Nottingham Forest – Everton

21:30 West Ham – Brighton

22:15 Arsenal – Aston Villa

22:15 Manchester United – Wolves

1 ianuarie, 2026

19:30 Crystal Palace – Fulham

19:30 Liverpool – Leeds

22:00 Brentford – Tottenham

22:00 Sunderland – Manchester City

Care este situația din clasament înaintea etapei cu numărul 19

După etapa ce s-a jucat după Crăciun, Liverpool a luat trei puncte avans față de Chelsea și se află pe locul al patrulea, care duce în Champions League la finalul sezonului. Totuși, campioana en-titre are foarte multe puncte în spatele formațiilor de pe podium ca să mai poată spera la un titlu, așa cum spun englezii, back-to-back (n.r. – două titluri câștigate consecutiv).

ADVERTISEMENT

Manchester United este o altă echipă ce visează la Champions League în sezonul următor, însă pentru asta trebuie să câștige lupta cu Liverpool și Chelsea, două echipe cu loturi foarte puternice. „Diavolii roșii” au cea mai simplă misiune din următoarea etapă, când vor juca contra lui Wolves, pe Old Trafford. „Lupii” nu au adunat decât 2 puncte din 54 posibile și doar o minune i-ar mai putea salva de la retrogradare.

Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin, speră și ea la un loc de cupe europene, după ce a prins Champions League doar prin prisma faptului că a fost câștigătoarea UEFA Europa League, poziția din clasament fiind una rușinoasă. În acest moment, londonezii se află la 4 puncte de cupele europene, însă o victorie contra lui Brentford le-ar putea ușura misiunea.