Spectacol și dramatism în Superliga de șah! Vados Arad și CSU ASE sunt noile campioane, cu titluri decise în ultima etapă

Cine a zis că nu e frumos și în luna octombrie la mare? În 2021, temperaturile au scăzut doar în termometre. Pentru că atmosfera pe litoral a fost încinsă de marii maeștri care s-au duelat pe tabla de șah. La Mamaia s-a organizat a 66-a ediție a Superligii. Cea mai tare competiție pentru echipe din șahul românesc.

Au fost mutări de geniu, dar și gafe, numeroase surprize, atât pe tablă, cât și oferite de organizatori. Pentru că ediția 2021 a Superligii a fost poate cea mai spectaculoasă din istorie. Și cu siguranță cea mai bine organizată.

S-au aliniat la start cei mai buni jucători români, în frunte cu Dieter Nisipeanu, Bogdan Deac, Mircea Pârligras și Irina Bulmaga, dar și câțiva sportivi de mare valoare din Ungaria, Ucraina și Turcia.

ADVERTISEMENT

Spectacol și dramatism în Superliga de șah. Vados Arad a câșigat titlul la masculin, iar CSU ASE București s-a impus la feminin

Au fost 11 echipe la masculin, iar învingătoarea a fost decisă la chiar ultima partidă a competiției. Vados Arad a terminat pe primul loc, peste Poli Iași, cele două fiind diferențiate doar de numărul de victorii obținute pe parcursul întrecerii. Medicina Timișoara a terminat pe 3.

A fost dramatism și la feminin, dar CSU ASE București, care pornea cu prima șansă încă de la start, a reușit să se impună. Tot în ultima etapă, cu victorie în meci direct în fața fetelor de la Arnia Chess IT, medaliatele cu argint. Bronz și aici pentru Medicina Timișoara.

ADVERTISEMENT

Dar concluzia generală, atât în sală, cât și în general în rândul jucătorilor și amatorilor de șah din România, este că sportul minții a fost cel mai câștigat. La doar câteva zile de la alegerea sa, , a avut grijă să își țină promisiunea.

Superliga, vizibilă pentru toți iubitorii șahului din România pe Facebook, Youtube și Twitch. Transmisii impecabile, realizate de profesioniști

Pentru prima dată de la organizare, Superliga a fost vizibilă pentru toți iubitorii șahului din România, profesioniști sau nu. Au fost transmisii de mare calitate, cu analize pertinente ale celor mai buni șahiști, inclusiv cei implicați în competiție, dar și comentatori talentați și insipirați.

ADVERTISEMENT

Toate rundele au fost transmise live pe Facebook, Youtube și Twitch, au fost de asemenea rezumate foarte bine realizate pentru cei care nu aveau timp să urmărească întreaga transmisie. Dacă ținem cont că noua conducere a Federației intrase în pâine de doar câteva zile, realizarea este cu atât mai impresionantă.

De asemenea, este o garanție pentru toți cei care vor să fie mai aproape de șah și în viitor. Superliga a fost doar începutul, iar șahul românesc are acum toate armele pentru a se transforma într-un sport de masă și pentru a atrage cât mai mulți practicanți, urmăritori și, desigur, sponsori.

ADVERTISEMENT

Tiberiu Georgescu, dublu motiv de bucurie. Component al echipei învingătoare la masculin și căpitanul fetelor care au luat aurul

FANATIK a vorbit cu doi dintre marii învingători ai competiției de la Mamaia, Alin Câmpeanu și Tiberiu Georgescu. Cel din urmă este cu siguranță cel mai fericit om la finalul celor nouă zile de concurs. A fost un component important al echipei câștigătoare, Vados Arad, dar și căpitanul fetelor de la CSU ASE, învingătoarele de la feminin.

Tiberiu Georgescu a avut în echipa de la CSU ASE două dintre cele mai bune tinere jucătoare din țară, Alessia Ciolacu și Miruna Lehaci. Jucătoare în care România își poate pune speranțe pentru rezultate importante în marile competiții, așa cum a reușit în ultimii ani și Irina Bulmaga, de asemenea jucătoare la CSU ASE.

ADVERTISEMENT

Alessia Ciolacu și Miruna Lehaci, junioare foarte talentate, prestații de top în Superligă: “Ele vor forma echipa olimpică a României, alături de Irina Bulmaga”

“Avem noroc că au apărut două asemenea, jucătoare, parcă din nimic răsărite. Tocmai din acest motiv am făcut un efort să le aduc împreună, am vrut să le aduc împreună, cred că ele vor fi noua echipă olimpică, împreună cu Irina (n.r. – Irina Bulmaga).

Voiam să le oferim obișnuința de a juca împreună și să creăm un nucleu puternic. Iar pe lângă ele două, Câțiva ani am vom folosi jucătoarele mai experimentate și sperăm să mai apară cineva”, a povestit Tiberiu Georgescu pentru FANATIK.

Tiberiu Georgescu, învingător la masculin cu Vados Arad: “Eu mai joc doar de plăcere, dar se întâmplă încă să joc bine”

Fost campion național, Tiberiu Georgescu a avut și el evoluții foarte bune în partidele disputate pentru campioana Vados Arad. Spune că se consideră în continuare un jucător retras, chiar dacă prestațiile sale nu au dat deloc impresia asta.

“Eu mai joc așa, de plăcere. Dar se întâmplă încă să joc bine. Din fericire, cumva mi-am modelat stilul și încă mut decent. Dar, practic, eu m-am lăsat de șah. Vedem cât o mai merge”, a mai explicat Tiberiu Georgescu.

Alin Câmpeanu, căpitanul campionilor de la Vados Arad: “Pentru noi a fost un roller coaster de emoții. Cu două runde înainte credeam că am pierdut titlul”

“A fost o competiție dramatică, super tensionată, decisă în ultimul meci. Dacă facem o analogie la fotbal, cu un gol marcat în prelungiri. Și noi și Politehnica Iași am terminat cu același număr de puncte, dar am avut punctaverajul cu jumătate de punct mai bun. Așa dramatism, până în ultima clipă, eu nu am întâlnit în ultimii 15 ani.

Pentru noi a fost un roller coaster de emoții. Cu două runde înainte eram aproape convinși că am pierdut titlul, după egalul cu Politehnica Iași. Am avut victoria în mână, dar am ratat-o în ultima clipă la masa 5. O minune a făcut ca în penultima rundă să se încurce Iașiul cu Galațiul și să ajungem din nou la egalitate de puncte.

Iar în ultima rundă practic conta cine va câștiga la scor mai mare. Dar au fost victorii obținute foarte greu, atât de noi, cât și de Iași”, a declarat și Alin Câmpeanu, pentru FANATIK.

146 … de jucători au luat startul la Superliga de șah, dintre care 110 la masculin și 36 la feminin.

“A fost o competiție dramatică, super tensionată, decisă în ultimul meci. Dacă facem o analogie la fotbal, decisă la golaveraj, de un gol marcat în prelungiri” (Alin Câmpeanu, căpitan nejucător Vados Arad)