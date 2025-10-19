Spectacol și hatt-trick pentru Messi, care a câștigat un trofeu care îi lipsea din vitrină

Argentinianul a reușit un hatt trick, în meciul cu Nashville și a terminat sezonul regulat pe primul loc în clasamentul golgheterilor. Cu 29 de reușite, el a câștigat Gheata de Aur și în MLS. A ajuns la această performanță în 28 de partide, în care a dat și 19 pase de gol.

ADVERTISEMENT

Lionel Messi a marcat 29 de goluri în 28 de partide

Lionel a încheiat „Decision Day” cu un hat-trick și o demonstrație de forță. El și-a condus echipa în victoria cu 5-2, obținută în deplasare, împotriva formației Nashville. Leo a marcat trei goluri, primul dintre ele spectaculos, și a fost protagonistul celorlalte două goluri ale echipei Inter Miami.

Messi a deschis scorul cu o fază de mare rafinament, începută cu un control excelent și finalizată cu un șut cu stângul, lângă bară, execuție marcă înregistrată. Înainte de pauză, Nashville a întors meciul cu golurile lui Surridge și Shaffelburg, dar argentinianul a lovit din nou.

ADVERTISEMENT

A egalat din penalty și a adus Inter Miami în avantaj. Messi și-a completat hat-trick-ul cu un șut imparabil cu stângul din colțul său preferat. În afara golurilor, Messi i-a servit pe tavă golul lui Telasco Segovia și a dat naștere golului marcat de Baltasar Rodríguez.

Messi nu câștigase niciodată Golden Boot în MLS

După ultimul său spectacol, argentinianul a încheiat sezonul regulat din MLS cu 29 de goluri și a obținut Gheata de Aur a campionatului nord-american.

ADVERTISEMENT

În play-offul MLS, Inter Miami le va juca ca a treia clasată în Conferința de Est. Echipa lui Mascherano ar fi putut fi a doua, dar avea nevoie de un eșec al Cincinnati, care nu a venit. Primul adversar pentru Inter Miami va fi din nou Nashville, care a terminat pe locul șase, și se va întâlni din nou cu echipa lui Messi într-o primă rundă care se dispută în trei meciuri.

ADVERTISEMENT

După meci, în cadrul unei conferințe de presă, „Jefecito” Mascherano i-a adus un omagiu lui Messi: „Ce pot să spun despre Leo? Adevărul este că a fost excepțional, așa cum este de obicei”, a spus el.

Mascherano se simte norocos că-l poate antrena pe Messi

Antrenorul Inter Miami a recunoscut că se simte privilegiat pentru că e antrenorul lui Messi. „Sunt norocos pentru că îl pot admira pe Leo de aproape. Uneori, oamenii îl văd la televizor, dar eu îi sunt atât de aproape. Este cel mai bun jucător care a practicat acest sport. Continuă să demonstreze asta și sunt foarte mulțumit de el”, a spus Mascherano.

ADVERTISEMENT

și de cinci ori al Ligii Campionilor. Acum, el are în palmares și Golden Boot din MLS.