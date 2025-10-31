Spectacol total în FCSB 2 – Dinamo 2! Remontada de la 0-2 și goluri decisive în minutele 89 și 90+3. Video

ADVERTISEMENT

Rivalitatea dintre FCSB și Dinamo redevine una care să fie aprinsă la toate nivelurile, iar cele două grupări au dat o nouă bătălie, de data aceasta la nivel de Liga 3.

FCSB, remontada în partida cu Dinamo din Liga 3

Confruntarea dintre FCSB 2 și Dinamo 2 s-a încheiat cu victoria gazdelor din Berceni, 4-2, asta după ce în minutul 50 oaspeții aveau 2-0 și păreau a fi aproape de un succes important. Totuși, elevii lui Victor Dinu s-au regrupat și au reușit o remontada de senzație până la finalul celor 90 de minute și s-au impus în fața rivalilor din Ștefan cel Mare.

Prima reușită a partidei a venit din partea lui Luca Marinescu. Lansat frumos de Tarbu, decarul lui Dinamo, fundașul stânga Marinescu a preluat excelent, și-a depășit adversarul și a punctat cu un șut din careu, pe jos, la colțul lung. A urmat a doua reușită a partidei, una remarcabilă prin frumusețe. N’Giuwu, mijlocașul defensiv, a înscris cu un șut de la aproximativ 16 metri, lateral stânga, iar mingea a intrat în poartă după ce a lovit bara.

Revenire de senzație a celor de la FCSB în partida cu Dinamo

A urmat revirimentul celor de la FCSB 2, care au redus imediat din handicap prin Necșulescu, mijlocașul ofensiv de picior stâng, unul dintre remarcații partidei, a împins mingea în poartă după o mare gafă a apărării lui Dinamo. Au urmat ocazii la ambele porți, însă golul a venit din partea celor de la FCSB, care după o greșeală mare a lui Ungureanu, portarul lui , a egalat prin același Necșulescu.

Andrei Roșu, venit de pe bancă, a înscris în minutul 89 și a făcut ca remontada gazdelor să fie completă, profitând din nou de o naivitate a oaspeților. Scorul final , care a marcat din penalty, după ce același Ungureanu a greșit și a făcut un fault în careu în prelungirile confruntării disputate la baza FCSB din Berceni.

În urma acestui succes, cei de la FCSB au ajuns la 17 puncte și se află pe locul 5 în Liga 3, la 7 puncte distanță de Înainte Modelu, liderul la zi. Cei de la Dinamo au doar 10 puncte și sunt pe locul 10. Cele mai importante faze video pot să fie văzute .

FCSB II – Dinamo II 4-2 (Necșulescu 52, 74, Roșu 89, Popa 90+3 / Marinescu 34, N’Giuwu 47)