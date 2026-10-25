Sport

Spectacol total în tribune la El Clasico! Fanii Barcelonei au ținut totul secret înaintea derby-ului cu Real Madrid

Gabriel Neagu
25.10.2026 | 12:18
Spectacol total in tribune la El Clasico Fanii Barcelonei au tinut totul secret inaintea derbyului cu Real Madrid
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Fanii Barcelonei au pregatit o coregrafie grandioasa pentru El Clasico. sursa foto: hepta
Fanii Barcelonei au pregătit o coregrafie spectaculoasă pentru derby-ul cu Real Madrid. ”El Clasico” va juca un rol important în lupta pentru primul loc din La Liga.
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Barcelona și Real Madrid se vor întâlni duminică, 25 octombrie, pe Camp Nou, în etapa 10 din La Liga. Suporterii catalanilor au pregătit un moment grozav pentru startul primului ”El Clasico” de la revenirea lui Jose Mourinho pe banca lui Real Madrid.

Fanii Barcelonei pregătesc o coregrafie grandioasă pentru ”El Clasico”

Fanii blaugrana au anunțat pregătirea unei coregrafii impresionante pentru ”El Clasico”. Totuși, detaliile mozaicului și a mesajului pe care îl vor afișa duminică seară nu a fost dezvăluit, pentru a păstra elementul de surpriză în timpul partidei. Totuși, show-ul din tribunele arenei va fi unul grandios, de calibrul unui derby de asemenea anvergură, conform Marca.

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Este de așteptat ca suporterii Barcelonei să realizeze un moment special prin folosirea unor cartonașe, roșii și albastre, în primul și al doilea inel al arenei, asemănător cu momentul din sezonul trecut. În meciul din manșa tur a stagiunii 2025-2026, suporterii catalani au afișat stema clubului, acompaniată de mesajul ”Forca Barca”. Acesta este cel mai des folosit mesaj în coregrafiile catalanilor.

De asemenea, se așteaptă o asistență uriașă la noul episod din ”El Clasico”. În ultimul derby jucat, pe 10 mai, Barcelona – Real Madrid a strâns peste 62 de mii de persoane în tribunele arenei. Încasările din vânzarea biletelor s-au ridicat la sume uriașe: 16.5 milioane de euro. Mai mult, conducerea catalanilor ar fi încrezătoare că ar putea depăși cifrele de la finalul stagiunii trecute, potrivit sursei menționate.

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Cum ar putea arăta echipele de start la Barcelona – Real Madrid

Hansi Flick se luptă cu problemele de efectiv înaintea duelului contra marii rivale. Catalanii au nu mai puțin de 5 absențe importante: Eric Garcia, Andreas Christensen, Jules Kounde, Dani Olmo și Roony Bardghji. Astfel, echipa probabilă pe care o va arunca în luptă tehnicianul german ar fi:

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  • Barcelona (4-3-3): Joan García – Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo – Rodri, Pedri, Fermín López – Anthony Gordon, Lamine Yamal, Raphinha.

De asemenea, jurnaliștii iberici au analizat probabila formație pe care Jose Mourinho o va folosi în derby-ul ce poate reaprinde lupta pentru prima poziție a campionatului:

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  • Real Madrid (4-2-3-1): Courtois – Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella – Tchouaméni, Camavinga – Güler, Bellingham, Diomande – Mbappé .

În cazul unei victorii a ”galacticilor”, avantajul rivalei ar fi fragil. Atletico Madrid a învins pe Deportivo la Coruna, 1-0, și s-ar situa la doar două puncte în spatele Barcelonei. Dacă elevii lui Hansi Flick vor învinge în ”El Clasico”, ar păstra diferența confortabilă de 5 puncte împotriva trupei lui Diego Simeone și ar mări avantajul față de Real Madrid la 9 puncte.

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