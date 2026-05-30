Spectacol total la Budapesta! Trupa „The Killers” a făcut show înainte de PSG – Arsenal, în finala UEFA Champions League. Video

Rockerii de la „The Killers” au făcut un spectacol grandios la Budapesta, înaintea marii finale UEFA Champions League, meci disputat între PSG și Arsenal.
Dragos Petrescu
30.05.2026 | 19:48
PSG și Arsenal se înfruntă în marea finală UEFA Champions League, iar înainte de startul duelului de la Budapesta, trupa de rock „The Killers” a performat pe Puskas Arena în fața a peste 60.000 de spectatori, făcând un adevărat spectacol prin intermediul celor mai cunoscute melodii din propriul catalog.

Cu câteva minute înainte de fluierul de start al arbitrului german Daniel Siebert, trupa americană de rock alternativ „The Killers” a încins atmosfera pe stadionul Puskas Arena din Budapesta. Formația înființată în urmă cu 25 de ani (2001) le-a oferit spectatorilor un recital de senzație, interpretând cele mai cunoscute piese din portofoliul său. Astfel, fanii prezenți pe stadion au putut auzi melodii celebre precum „Mr. Brightside”, „When You Were Young”, „Human” și „Somebody Told Me”.

Când ni s-a propus să cântăm în cadrul finalei Ligii Campionilor, am spus ‘Da’ fără niciun fel de ezitare! Unele momente vorbesc de la sine. Suntem extrem de onorați să sărbătorim echipele și jucătorii extraordinari care vor participa la ceea ce va fi, fără îndoială, un meci epic”, a declarat Brandon Flowers, solistul trupei, la momentul anunțului că „The Killers” va performa la Budapesta.

Pianistul Adam Gyorgy a interpretat imnul UEFA Champions League înainte de PSG – Arsenal

Cei de la „The Killers” nu au fost însă singurii invitați speciali care au performat la Budapesta. Pe lângă formația americană, și pianistul maghiar Adam Gyorgy a avut un moment special pe Puskas Arena, acesta interpretând celebrul imn al Ligii Campionilor înainte de startul partidei.

Pentru mine, imnul Ligii Campionilor întruchipează călătoria fotbaliștilor care i-a adus până la această finală. A fost memorabil să interpretez imnul la finala de la Istanbul, acum trei ani, însă de această dată va fi cu atât mai special, deoarece evenimentul are loc la Budapesta, în țara mea”, a fost mesajul artistului.

Fiind deja familiarizat cu atmosfera finalelor UEFA Champions League, Adam a creat din nou o interpretare specială și personalizată a imnului emblematic al competiției, dedicată momentului intrării ambasadorilor și echipelor pe teren, la Budapesta, orașul său natal”, au declarat reprezentanții UEFA.

Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
