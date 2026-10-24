Sport

Spectacol total la FCSB – Rapid! Recordul sezonului a fost spulberat pe Arena Națională

Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
24.10.2026 | 22:42
Spectacol total la FCSB Rapid Recordul sezonului a fost spulberat pe Arena Nationala
SPECIAL FANATIK
Record spulberat la FCSB – Rapid! Cifrele impresionante ale derby-ului de pe Arena Națională
FCSB – Rapid a stabilit un nou record de asistență în SuperLiga! Zeci de mii de suporteri au făcut spectacol pe Arena Națională. Câți oameni au fost prezenți la meci.
ADVERTISEMENT

Derby-ul dintre FCSB și Rapid a adus un nou record de asistență în actuala ediție a SuperLigii! Arena Națională a găzduit unul dintre cele mai așteptate meciuri ale sezonului, iar suporterii celor două rivale au răspuns prezent în număr impresionant. Nu mai puțin de 38.353 au asistat la confruntarea din etapa a 13-a, depășind precedentul record, stabilit la partida Universitatea Craiova – FCSB.

Record spulberat la FCSB – Rapid! Cifrele impresionante ale derby-ului de pe Arena Națională

Atmosfera de pe cel mai mare stadion al țării a fost una de senzație, așa cum era de așteptat. Galeriile celor două formații au cântat fără întrerupere și au încercat să-și împingă favoriții de la spate. Suporterii FCSB au dat tonul scandărilor, în timp ce rapidiștii au răspuns din peluza rezervată oaspeților.

ADVERTISEMENT

Spectacolul nu s-a limitat la cântece și scandări. Cele două galerii au purtat și un adevărat război al bannerelor. Imaginile au fost impresionante atât la începutul partidei, cât și spre finalul jocului. Zeci de mii de oameni au putut urmări pe viu un adevărat spectacol în tribune.

FCSB – Rapid a doborât recordul de asistență al sezonului. Universitatea Craiova deținea prima poziție

Până la derby-ul de pe Arena Națională, recordul actualei ediții de campionat era deținut de partida Universitatea Craiova – FCSB, disputată pe 19 septembrie, în etapa a 10-a. Oltenii s-au impus categoric, scor 5-0, în fața a 27.696 de spectatori. A fost cea mai mare asistență înregistrată în primele 12 etape ale sezonului 2026-2027.

ADVERTISEMENT
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are...
Digi24.ro
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu
LocMeciSpectatori
1FCSB – Rapid38.353
2Universitatea Craiova – FCSB 5-027.696
3Dinamo – Farul 4-014.779
4Universitatea Craiova – U Cluj 4-014.106
5Rapid – Dinamo 0-113.154
6Rapid – Universitatea Craiova 1-112.347
7Universitatea Craiova – FC Argeș 0-112.232
8Universitatea Craiova – Farul 2-011.838
9Universitatea Craiova – UTA 4-010.883
10Rapid – Sepsi 1-010.577

Interesul pentru confruntarea dintre FCSB și Rapid a fost uriaș încă din zilele premergătoare meciului. Mihai Stoica anunțase vineri, 23 octombrie, că fuseseră vândute deja peste 30.000 de bilete, inclusiv cele destinate suporterilor giuleșteni. Oficialul roș-albaștrilor estima că asistența ar putea depăși chiar pragul de 35.000 de spectatori. Prin numărul impresionant de fani prezenți în tribune, derby-ul a urcat direct pe prima poziție în clasamentul asistențelor din actuala ediție a SuperLigii.

ADVERTISEMENT
Dan Alexa: ”E `cancer`!”. A refuzat 500.000 € fără să stea pe gânduri
Digisport.ro
Dan Alexa: ”E `cancer`!”. A refuzat 500.000 € fără să stea pe gânduri

Cum a arătat topul asistențelor în sezonul precedent. Derby-urile bucureștene au dominat clasamentul

În sezonul 2025-2026, derby-urile bucureștene au dominat clasamentul celor mai urmărite partide din SuperLiga. Cea mai mare asistență a fost înregistrată la Dinamo – Rapid, scor 0-2, disputat pe 19 octombrie 2025, când 34.700 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională. Podiumul a fost completat de FCSB – Rapid, cu 30.903 spectatori, și FCSB – Dinamo, cu 28.510 spectatori.

ADVERTISEMENT
LocMeciSpectatori
1Dinamo – Rapid 0-234.700
2FCSB – Rapid 2-130.903
3FCSB – Dinamo 0-028.510
4Rapid – FCSB 2-226.871
5Univ. Craiova – FCSB 1-025.026
6Univ. Craiova – CFR Cluj 1-123.550
7Dinamo – FCSB 4-323.215
8Univ. Craiova – Dinamo 2-222.440
9U Cluj – CFR Cluj 2-120.155
10Univ. Craiova – Rapid 2-218.574
Spectacol în FCSB – Rapid! Peluza Nord a inundat Arena Națională cu fumigene....
Fanatik
Spectacol în FCSB – Rapid! Peluza Nord a inundat Arena Națională cu fumigene. Video
Reghecampf a văzut destul! Arnold Garita, înlocuit înainte de pauză cu Alex Stoian
Fanatik
Reghecampf a văzut destul! Arnold Garita, înlocuit înainte de pauză cu Alex Stoian
Greșeală uriașă în derby-ul Londrei din Premier League! Și-a băgat-o singur în poartă....
Fanatik
Greșeală uriașă în derby-ul Londrei din Premier League! Și-a băgat-o singur în poartă. Video
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Ofertă de 4.000.000 de euro pentru transferul mijlocașului de la FCSB! Gigi Becali...
iamsport.ro
Ofertă de 4.000.000 de euro pentru transferul mijlocașului de la FCSB! Gigi Becali nu a stat pe gânduri și a decis
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!