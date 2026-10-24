Spectacol total la FCSB – Rapid! Recordul sezonului a fost spulberat pe Arena Națională

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Derby-ul dintre FCSB și Rapid a adus un nou record de asistență în actuala ediție a SuperLigii! Arena Națională a găzduit unul dintre cele mai așteptate meciuri ale sezonului, iar suporterii celor două rivale au răspuns prezent în număr impresionant. Nu mai puțin de 38.353 au asistat la confruntarea din etapa a 13-a, depășind precedentul record, stabilit la partida Universitatea Craiova – FCSB.

Record spulberat la FCSB – Rapid! Cifrele impresionante ale derby-ului de pe Arena Națională

Atmosfera de pe a fost una de senzație, așa cum era de așteptat. Galeriile celor două formații au cântat fără întrerupere și au încercat să-și împingă favoriții de la spate. Suporterii FCSB au dat tonul scandărilor, în timp ce rapidiștii au răspuns din peluza rezervată oaspeților.

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Spectacolul nu s-a limitat la cântece și scandări. Cele două galerii au purtat și un adevărat război al bannerelor. Imaginile au fost impresionante atât la începutul partidei, cât și spre finalul jocului. Zeci de mii de oameni au putut urmări pe viu un adevărat spectacol în tribune.

FCSB – Rapid a doborât recordul de asistență al sezonului. Universitatea Craiova deținea prima poziție

Până l , recordul actualei ediții de campionat era deținut de partida Universitatea Craiova – FCSB, disputată pe 19 septembrie, în etapa a 10-a. Oltenii s-au impus categoric, scor 5-0, în fața a 27.696 de spectatori. A fost cea mai mare asistență înregistrată în primele 12 etape ale sezonului 2026-2027.

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Loc Meci Spectatori 1 FCSB – Rapid 38.353 2 Universitatea Craiova – FCSB 5-0 27.696 3 Dinamo – Farul 4-0 14.779 4 Universitatea Craiova – U Cluj 4-0 14.106 5 Rapid – Dinamo 0-1 13.154 6 Rapid – Universitatea Craiova 1-1 12.347 7 Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1 12.232 8 Universitatea Craiova – Farul 2-0 11.838 9 Universitatea Craiova – UTA 4-0 10.883 10 Rapid – Sepsi 1-0 10.577

Interesul pentru confruntarea dintre FCSB și Rapid a fost uriaș încă din zilele premergătoare meciului. Mihai Stoica anunțase vineri, 23 octombrie, că fuseseră vândute deja peste 30.000 de bilete, inclusiv cele destinate suporterilor giuleșteni. Oficialul roș-albaștrilor estima că asistența ar putea depăși chiar pragul de 35.000 de spectatori. Prin numărul impresionant de fani prezenți în tribune, derby-ul a urcat direct pe prima poziție în clasamentul asistențelor din actuala ediție a SuperLigii.

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Cum a arătat topul asistențelor în sezonul precedent. Derby-urile bucureștene au dominat clasamentul

În sezonul 2025-2026, derby-urile bucureștene au dominat clasamentul celor mai urmărite partide din SuperLiga. Cea mai mare asistență a fost înregistrată la Dinamo – Rapid, scor 0-2, disputat pe 19 octombrie 2025, când 34.700 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională. Podiumul a fost completat de FCSB – Rapid, cu 30.903 spectatori, și FCSB – Dinamo, cu 28.510 spectatori.

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