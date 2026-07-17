Spectacol total la gala RXF Next Fighter 32, în direct pe Voyo! Cât costă biletele

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Pe data de 21 iulie, cu începere de la ora 20:00, Voyo va transmite în direct gala RXF Next Fighter Box Edition, care se anunță a fi una extrem de spectaculoasă. Biletele sunt disponibile pe platforma la un preț general de 300 de lei, dar la ora redactării acestui articol nu mai erau disponibile decât 26.

RXF Next Fighter 32 Box Edition, în direct pe Voyo pe 21 iulie de la ora 20:00. Se anunță spectacol total

La gala precedentă, RXF Next Fighter 31, transmisă de asemenea în exclusivitate de Voyo, dar și în format live text pe FANATIK, nivelul spectacolului a fost foarte ridicat, astfel încât nu putem avea decât așteptări foarte mari de la acest eveniment care urmează.

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Main event-ul este reprezentat de lupta dintre Sebastian Marcu și Alex Bobicioiu pe de o parte, respectiv George Zănoagă de cealaltă parte. În co-main event avem parte de lupta mixtă dintre Sulea și Codruța, respectiv Miruna și Vasiloni. De asemenea, la Next Fighter 32 vom mai putea vedea și meciurile Lebădă – Samy, Hoca – Nistor, Beleaua – Urmuz și Solo June – Czumbel.

Ce s-a întâmplat la precedenta gală RXF

Data trecută, în main-event, : „A fost pentru prima oară pentru mine și mulțumesc că faceți o treabă senzațională. Am o coastă fisurată, dar am dorit să boxez. Acum o săptămână am descoperit.

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Am învins pentru că îmi doresc foarte mult și m-am pregătit două luni, mulțumesc din suflet tuturor celor care m-au susținut și aștept provocarea RXF-ului. Are avantaj că are alonjă bună, greutate mai mare, dacă era fizic pregătit poate mă bătea. Pregătirea fizică și inima mea de lup au contat. Prin antrenamente am reușit. Sincer mi-a făcut probleme, plus că nu am putut să dau cu stânga, numai cu dreapta”.

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