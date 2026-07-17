Spectacol total la gala RXF Next Fighter 32, în direct pe Voyo! Cât costă biletele

Pe data de 21 iulie, cu începere de la ora 20:00, Voyo va transmite în direct gala RXF Next Fighter Box Edition, care se anunță a fi una extrem de spectaculoasă. Biletele sunt disponibile pe platforma iabilet.ro la un preț general de 300 de lei, dar la ora redactării acestui articol nu mai erau disponibile decât 26.
La gala precedentă, RXF Next Fighter 31, transmisă de asemenea în exclusivitate de Voyo, dar și în format live text pe FANATIK, nivelul spectacolului a fost foarte ridicat, astfel încât nu putem avea decât așteptări foarte mari de la acest eveniment care urmează.
Main event-ul este reprezentat de lupta dintre Sebastian Marcu și Alex Bobicioiu pe de o parte, respectiv George Zănoagă de cealaltă parte. În co-main event avem parte de lupta mixtă dintre Sulea și Codruța, respectiv Miruna și Vasiloni. De asemenea, la RXF Next Fighter 32 vom mai putea vedea și meciurile Lebădă – Samy, Hoca – Nistor, Beleaua – Urmuz și Solo June – Czumbel.
Data trecută, în main-event, Daniel Chiriță l-a învins pe „Justițiarul din Berceni”, iar la finalul luptei a declarat: „A fost pentru prima oară pentru mine și mulțumesc că faceți o treabă senzațională. Am o coastă fisurată, dar am dorit să boxez. Acum o săptămână am descoperit.
Am învins pentru că îmi doresc foarte mult și m-am pregătit două luni, mulțumesc din suflet tuturor celor care m-au susținut și aștept provocarea RXF-ului. Are avantaj că are alonjă bună, greutate mai mare, dacă era fizic pregătit poate mă bătea. Pregătirea fizică și inima mea de lup au contat. Prin antrenamente am reușit. Sincer mi-a făcut probleme, plus că nu am putut să dau cu stânga, numai cu dreapta”.
@rxfmma.official 🥊 NEXT FIGHTER 32⚡ 21 Iulie – LIVE EXCLUSIV pe voyo.ro . Bilete pe rxf.ro #rxf #rxfmma #nextfighter #nextfighter32 ♬ original sound – RXFMMA