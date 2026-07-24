Spectacol total la gala RXF Next Fighter 33, în direct pe VOYO. Tolea Ciumac revine în ring la 52 ani

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RXF a anunțat oficial gala Next Fighter 33, care va avea loc pe 14 august, la Studio RXF din Chiajna. Evenimentul va aduce din nou în prim-plan nume cunoscute din sporturile de contact. , în main event-ul serii.

Tolea Ciumac revine în ring! Adversar surpriză în main event-ul RXF Next Fighter 33

Tolea îl va înfrunta pe Romeo Alessandro în cel mai așteptat meci al galei. Se anunță o confruntare spectaculoasă între doi profesioniști ai sporturilor de contact. De-a lungul ultimilor ani, fiecare apariție a lui Tolea în RXF a stârnit un interes uriaș în rândul fanilor.

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Pe lângă confruntarea lui Tolea, gala va cuprinde și mai multe meciuri între luptători aflați la început de carieră. Conceptul Next Fighter a fost creat tocmai pentru a oferi o șansă noii generații de sportivi să se afirme și să facă pasul spre galele importante.

Unde se poate vedea RXF Next Fighter 33

nu au dezvăluit încă întregul fight card, însă au confirmat că, în perioada următoare, vor fi anunțate și celelalte confruntări. Gala va putea fi urmărită în direct pe VOYO. Fanii care doresc să fie prezenți în sală își pot achiziționa bilete de pe site-ul oficial.

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RXF a reușit să devină, într-un timp foarte scurt, una dintre cele mai urmărite promoții de sporturi de contact din România. În ultimii ani, fanii au avut parte de dueluri spectaculoase atât între sportivi consacrați, cât și între personalități cunoscute din România, iar organizatorii promit că și gala Next Fighter 33 va oferi un spectacol pe măsura așteptărilor.