Spectacolul de teatru în care Simona Halep este subiect principal. Biletele au fost puse deja în vânzare

ADVERTISEMENT

În curând se împlinește un an de când Simona Halep a renunțat la activitatea competițională. Sportiva este în atenția publicului datorită reușitelor sale, dar și mulțumită unui artist. Acesta a realizat o piesă de teatru.

Simona Halep, subiect pentru o piesă de teatru

Simona Halep a practicat sport de performanță ani la rând. A fost un exemplu pentru multe generații și continuă să îndrume tinerii pentru a practica tenis. Își trăiește viața din plin după retragere, fiind .

ADVERTISEMENT

E în centrul atenției prin prisma planului personal. Se crede că . Toate aceste amănunte arată că există semne că nu a fost uitată de oameni.

Astfel, un regizor din România a dorit să îi transpună existența într-o piesă de teatru. Fosta jucătoare de tenis este subiect principal în spectacolul intitulat „Meciul de handbal”, care se joacă pe scena Teatrului Metropolis.

ADVERTISEMENT

Primele reprezentanții au avut loc în decembrie 2025, spectatorii fiind invitați în sălile de spectacol și pe 10 și 11 ianuarie 2026. Biletele au fost puse în vânzare, Simona Halep reușind să-i îndrume, fără să știe, pe oameni spre cultură.

ADVERTISEMENT

Ce spune regizorul despre piesa de teatru

Gabriel Sandu este regizorul și scenaristul spectacolului „Meciul de handbal” în care subiect este Simona Halep. Acesta a declarat că în scrierea piesei s-a inspirat din cazul de dopaj al jucătoarei de tenis originare din Constanța.

În plus, a subliniat că este mare fan al tenisului. Și-a dorit să transpună în fața spectatorilor povestea campioanei de la Roland Garros și Wimbledon. Cunoscuta sportivă nu este singura vedetă de pe scenă, românii găsind referințe și către Cristina Neagu.

ADVERTISEMENT

„Meciul de handbal combină trei dintre lucrurile pe care le iubesc cel mai mult: teatrul, muzica, sportul. Acestea sunt și activitățile de care viața mea s-a legat cam de când mă știu.

Este un proiect la care s-a muncit cu multă pasiune și care sper să aducă pe scenă aceeași pasiune din lumea celor pentru care sportul e totul. Mă fascinează teatralitatea competițiilor sportive și brutalismul lor.

La fel de mult mă fascinează dorința de a câștiga cu orice preț. Chiar și atunci când prețul e integritatea fizică. De multă vreme visez să aduc pe scenă, prin fizicalitatea performerilor, atmosfera unei competiții importante de stadion.

Mă interesează și dilemele etice și morale din lumea sportului, cu care e destul de ușor să fac o paralelă cu lumea noastră artistică”, a explicat regizorul Gabriel Sandu, într-un interviu conform .

Ce se întâmplă în piesa de teatru cu Simona Halep

Piesa de teatru care amintește de cazul de dopaj al Simonei Halep se petrece într-un oraș. Aici, fabrica și sala de sport funcționează ca două fețe ale aceleiași comunități. Regizorul și-a propus ca „Meciul de handbal” să creeze un moment limită.

Acesta are loc în clipa în care echipa feminină de handbal se găsește înaintea unei confruntări decisive pentru calificarea în Liga Campionilor. Jucătoarele au o singură șansă în salvarea combinatului industrial din localitate, aflat în pragul falimentului.

În fruntea echipei locale vine o antrenoare de renume la nivel internațional, motiv pentru care patroana fabricii ia o decizie radicală. Aceasta nu mai plătește salariile muncitorilor, banii fiind folosiți pentru a susține transferurile sportive.