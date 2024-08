Spectacolul Premier League revine! Cele mai tari transferuri, programul primei etape și echipele de start probabile

Pe fundalul unei veri pline de transferuri spectaculoase și schimbări de antrenori, echipele de elită din Anglia se pregătesc să-și dispute supremația în cel mai prestigios campionat de fotbal al Europei. De la staruri internaționale care își fac debutul în , la rivalități clasice ce promit meciuri electrizante, sezonul 2024/2025 se anunță ca un adevărat festin pentru iubitorii fotbalului.

Este dificil de preconizat de pe acum care echipă va câștiga titlul, care grupări se vor lupta pentru locurile de Champions League și care vor avea emoții în privința retrogradării, însă un lucru este cert: spectacolul va fi garantat. FANATIK vă oferă o analiză a tuturor echipei care vor evolua în Premier League în acest sezon.

Arsenal

Arsenal s-a luptat pentru titlu în ultimele două sezoane, iar echipa lui Mikel Arteta promite să facă o figură frumoasă și în această stagiune. Lotul pare mult mai experimentat, însă londonezii vor avea un program infernal cu meciuri în campionat, cupă și Champions League.

Cele mai importante transferuri făcute de Arsenal:

Veniri : Riccardo Calafiori

: Riccardo Calafiori Despărțiri: Smith Rowe, Nuno Tavares, Sambi Lokonga

Aston Villa

Aston Villa a fost surpriza plăcută din sezonul precedent. Echipa antrenată de Unai Emery a terminat pe locul 4 și s-a calificat în grupele Champions League, surclasând cluburi mult mai puternice din punct de vedere financiar, precum Tottenham, Chelsea sau Manchester United.

Cele mai importante transferuri făcute de Aston Villa:

Veniri : Amadou Onana

: Amadou Onana Despărțiri: Moussa Diaby, Philippe Coutinho

Chelsea

Chelsea vrea cu orice preț să revină în top four. Conducerea clubului a investit sute de milioane de lire în ultimii ani pentru jucători, însă aceștia nu au reușit să facă față presiunii. La echipă a venit un nou antrenor, Enzo Maresca, care are obiectiv clar: lupta pentru locurile care duc în Liga Campionilor.

Cele mai importante transferuri făcute de Chelsea:

Veniri : Pedro Neto, Marc Guiu, Tosin Adarabioyo

: Pedro Neto, Marc Guiu, Tosin Adarabioyo Despărțiri: Malang Sarr

Everton

Everton a avut emoții în sezonul precedent. Echipa de pe Goodison Park a terminat pe locul 15, fiind la doar 8 puncte de retrogradare. Gruparea din Liverpool a fost depunctată de Federația Engleză, însă s-a salvat miraculos, iar în acest nou sezon de Premier League își dorește clasarea în top 10.

Cele mai importante transferuri făcute de Everton:

Veniri : Jake O’Brien, Jesper Lindstrøm, Iliman Ndiaye

: Jake O’Brien, Jesper Lindstrøm, Iliman Ndiaye Despărțiri: Amadou Onana

Fulham

Fulham a fost echipa de mijlocul clasamentului în sezonul trecut, iar fanii își doresc să vadă o clasare pe un loc care duce în cupele europene. Oficialii nu au făcut investiții masive și își continuă proiectul în care se bazează pe jucători cu experiență care pot face față cu brio rigorilor din campionatul britanic.

Cele mai importante transferuri făcute de Fulham:

Veniri : Smith Rowe, Ryan Sessegnon

: Smith Rowe, Ryan Sessegnon Despărțiri: João Palhinha

Liverpool

. Plecarea lui Jürgen Klopp de la echipă i-a intristat pe ”cormorani”, însă germanul a anunțat că are încredere maximă în succesorul său, Arne Slot. Ca în fiecare an, Liverpool atacă supremația celor de la Manchester City, iar un titlu ar veni într-un moment perfect. În afara despărțirii lui Fabio Carvalho, la echipă nu au avut loc mutări masive.

Manchester City

Manchester City este din nou marea favorită la titlu. ”Cetățenii” domină fotbalul britanic și nu numai în ultimii 10 ani, iar elevii lui Pep Guardiola par la fel de pregătiți pentru noi succese. În lotul spaniolului nu au venit nume sonore, însă calitatea fotbaliștilor din echipă este una incredibilă.

Cele mai importante transferuri făcute de Manchester City:

Veniri : Yan Couto, Savinho

: Yan Couto, Savinho Despărțiri: Julián Álvarez, Sergio Gómez, Liam Delap

Manchester United

Manchester United anunță un sezon de excepție. În stagiunea precedentă au terminat pe un rușinos loc 8, însă au prins cupele europene după ce s-au impus în cupă. La echipă au revenit mulți jucători cu potențial din împrumuturi, dar și fotbaliști cu un CV impresionant. Olandezul Erik ten Hag are ca obiectiv calificarea în Champions League.

Cele mai importante transferuri făcute de Manchester United:

Veniri : Mazraoui, De Ligt, Yoto Leny, Joshua Zirkzee, Hannibal Mejbri, Jadon Sancho

: Mazraoui, De Ligt, Yoto Leny, Joshua Zirkzee, Hannibal Mejbri, Jadon Sancho Despărțiri: Aaron Wan-Bissaka, Raphaël Varane, Mason Greenwood, Donny van de Beek

Newcastle United

Newcastle a devenit o echipă care se luptă pentru top four în fiecare sezon. Investițiile masive din zona Golfului par să dea roade, iar echipa arată bine. Eddie Howe a devenit unul dintre cei mai bine văzuți antrenori englezi și au apărut zvonuri referitoare la o posibilă preluare a naționalei The Three Lions.

Cele mai importante transferuri făcute de Newcastle:

Veniri : Hall Lewis, Lloyd Kelly, William Osula

: Hall Lewis, Lloyd Kelly, William Osula Despărțiri: Yankuba Minteh

Tottenham

Echipa internaționalului român Radu Drăgușin a ratat grupele Champions League la limită în stagiunea precedentă. Spurs a adus câțiva jucători importanți pe care australianul Ange Postecoglou se va baza anul acesta. Drăgușin are aceeași concurență serioasă în centrul apărării, cu Mickey van de Ven și Cristian Romero.

Cele mai importante transferuri făcute de Tottenham:

Veniri : Dominik Solanke, Archie Gray

: Dominik Solanke, Archie Gray Despărțiri: Bryan Gil, Emerson Royal

West Ham United

O altă echipă din Londra care speră să se califice în cupele europene în acest sezon este West Ham. ”Ciocănarii” sunt cunoscuți pentru inconsistența de care dau dovadă, însă fanii speră că, de data aceasta, vor avea parte de rezultatele dorite. Oficialii au făcut investiții serioase în acest sens.

Cele mai importante transferuri făcute de West Ham:

Veniri : Wan-Bissaka, Todibo, Guido Rodríguez, Niclas Füllkrug, Max Kilman, Luis Guilherme

: Wan-Bissaka, Todibo, Guido Rodríguez, Niclas Füllkrug, Max Kilman, Luis Guilherme Despărțiri: Nathan Trott

Crystal Palace

Crystal Palace este o altă echipă de mijlocul clasamentului, obișnuită să încurce greii din Premier League. În sezonul precedent au terminat pe locul 10, la capătul unui campionat cu rezultate notabile. Evitarea retrogradării rămâne obiectivul central, însă fanii speră chiar la o clasare în top 8. Echipa și-a pierdut însă cel mai important jucător, pe Michael Olise, care a semnat cu Bayern München.

Cele mai importante transferuri făcute de Crystal Palace:

Veniri : Riad Chadi, Ismaïla Sarr

: Riad Chadi, Ismaïla Sarr Despărțiri: Michael Olise

Ipswich Town

Ipswich a terminat pe locul secund în Championship și și-a asigurat promovarea automată în Premier League. Echipa pare să aibă un lot sub nivelul celorlalte grupări din Premier League, însă surprizele pot apărea. Oficialii au adus câțiva jucători cu experiență în meciuri din prima divizie, în speranța de a evita retrogradarea.

Cele mai importante transferuri făcute de Ipswich:

Veniri : Conor Townsend, Arijanet Muric, Liam Delap, Jacob Greaves, Omari Hutchinson

: Conor Townsend, Arijanet Muric, Liam Delap, Jacob Greaves, Omari Hutchinson Despărțiri: –

Leicester City

Leicester, în schimb, a terminat pe primul loc în divizia secundă și revine în Premier League după doar un sezon. E greu de crezut că ”vulpile” vor reuși din nou să scrie istorie și să câștige titlul, însă, cu siguranță, nivelul echipei arată bine. O clasare în primele 12 pare posibilă, însă noul antrenor, Steven Cooper, trebuie să obțină cât mai multe puncte în primele meciuri pentru a scăpa de emoțiile retrogradării.

Cele mai importante transferuri făcute de Leicester:

Veniri : Facundo Buonanotte, Michael Golding, Isshaku Fatuwu

: Facundo Buonanotte, Michael Golding, Isshaku Fatuwu Despărțiri: Dewsbury-Hall, Kelechi Iheanacho, Wilfred Ndidi, Dennis Praet

Southampton

Southampton s-a calificat în Premier League la baraj, împotriva celor de la Leeds. Această echipă a jucat un singur sezon în Championship după retrogradare, iar fanii vor avea din nou ocazia să vadă meciuri de top. Oficialii clubului nu au făcut mutări impresionante, mizând pe lotul actual și pe câțiva jucători cu potențial.

Wolverhampton Wanderers

Wolves rămâne o echipă de mijlocul clasamentului în Premier League. ”Lupii” au mizat în sezoanele precedente pe jucători proveniți din Spania și Portugalia, însă o mare parte dintre aceștia au plecat de la club după ce Nuno Espírito Santo și-a luat rămas bun. Acum, la echipă au ajuns jucători tineri, de mare potențial, din toate colțurile lumii, dar și câțiva fotbaliști cu un CV bogat.

Cele mai importante transferuri făcute de Wolves:

Veniri : Pedro Lima, Rodrigo Gomes, Thomas Doyle

: Pedro Lima, Rodrigo Gomes, Thomas Doyle Despărțiri: Pedro Neto, Max Kilman, Mario Lemina

Bournemouth

Bournemouth a fost în sezonul precedent echipa cu cel mai bun pressing din Premier League. Jocul defensiv a fost unul impresionant, terminând campionatul pe locul 12, deși inițial experții în fotbal preconizau că va fi una dintre candidatele la retrogradare. Strategia clubului pare că a rămas aceeași, iar spaniolul Iraola speră să își depășească performanța din stagiunea precedentă.

Cele mai importante transferuri făcute de Bournemouth:

Veniri : Julian Araujo, Luis Sinisterra, Enes Ünal, Hamed Traoré

: Julian Araujo, Luis Sinisterra, Enes Ünal, Hamed Traoré Despărțiri: Dominik Solanke, Lloyd Kelly

Brighton

Brighton a terminat în sezonul precedent pe locul 11, având unul dintre cele mai slabe atacuri, însă nu a pierdut foarte multe meciuri. Echipa a rămas fără câțiva jucători importanți, însă în locul acestora au venit alții care speră să se impună și, de ce nu, să ducă clubul aproape de locurile care garantează prezența în cupele europene.

Cele mai importante transferuri făcute de Brighton:

Veniri : Yankuba Minteh, Mats Wieffer, Ibrahim Osman, Amario Cozier-Duberry

: Yankuba Minteh, Mats Wieffer, Ibrahim Osman, Amario Cozier-Duberry Despărțiri: Deniz Undav, Pascal Groß, Adam Lallana, Facundo Buonanotte

Nottingham Forest

Nottingham Forest a fost echipa care a terminat pe primul loc care garantează salvarea de la retrogradare, după un sezon complicat. Fanii speră să nu aibă aceleași emoții și în stagiunea aceasta, însă lotul pare unul fragil, iar echipa din Nottingham este una dintre candidatele la locurile care duc în Championship.

Cele mai importante transferuri făcute de Nottingham Forest:

Veniri : Elliot Anderson, Nikola Milenković, Jota Silva, Marko Stamenić

: Elliot Anderson, Nikola Milenković, Jota Silva, Marko Stamenić Despărțiri: Moussa Niakhaté, Odisseas Vlachodimos, Orel Mangala, Remo Freuler

Brentford

Ultima echipă din această listă este Brentford. Nici această grupare nu a avut un sezon grozav în stagiunea precedentă, terminând pe locul 16, însă noii jucători par să aducă un bonus în zona ofensivă. Antrenorul danez Thomas Frank are un obiectiv clar: salvarea de la retrogradare.

Cele mai importante transferuri făcute de Brentford:

Veniri : Igor Thiago, Fábio Carvalho

: Igor Thiago, Fábio Carvalho Despărțiri: David Raya, Neal Maupay

Cum ar putea arăta primul 11 pentru echipele de top din Premier League:

Arsenal: David Raya, Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Oleksandr Zinchenko, Martin Ødegaard, Jorginho, Declan Rice, Bukayo Saka, Kai Havertz

Chelsea: Filip Jörgensen, Malo Gusto, Levi Colwill, Benoît Badiashile, Marc Cucurella, Roméo Lavia, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Noni Madueke, Cole Palmer, Christopher Nkunku

Liverpool: Alisson, T. Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk, K. Tsimikas, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Wataru Endo, Mohamed Salah, Darwin Núñez

Tottenham: Vicario, Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Destiny Udogie, Yves Bissouma, Pape Sarr, Dejan Kulusevski, James Maddison, Brennan Johnson, Heung-Min Son

Manchester City: Ederson, Rico Lewis, Manuel Akanji, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Jérémy Doku, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Erling Haaland

Manchester United: Andre Onana, Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui, Casemiro, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Amad Diallo, Alejandro Garnacho, Marcus Rashford

Newcastle: Nick Pope, Valentino Livramento, Fabian Schär, Dan Burn, Lewis Hall, Bruno Guimarães, Sean Longstaff, Joelinton, Jacob Murphy, Alexander Isak, Anthony Gordon

Aston Villa: Martinez, Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Francisco Torres, Ian Maatsen, Youri Tielemans, Amadou Onana, Leon Bailey, John McGinn, Morgan Rogers, Ollie Watkins

Programul primei etape din Premier League

Vineri, 16 august:

Manchester United – Fulham (22:00)

Sâmbătă, 17 august:

Ipswich – Liverpool (14:30)

Everton – Brighton (17:00)

Newcastle – Southampton (17:00)

Arsenal – Wolverhampton (17:00)

Nottingham Forest – Bournemouth (17:00)

West Ham – Aston Villa (19:30)

Duminică, 18 august:

Brentford – Crystal Palace (16:00)

Chelsea – Manchester City (18:30)

Luni, 19 august:

Leicester – Tottenham (22:00)