Spectaculos! Cum arată autocarul descoperit cu care fotbaliștii de la Corvinul vor defila pe străzile din Hunedoara. Exclusiv

Corvinul Hunedoara a fost surpriza plăcută din acest sezon în fotbalul românesc. Formația antrenată de Florin Maxim în liga secundă a cucerit Cupa României Betano după o finală dramatică împotriva Oțelului Galați, scor 2-2 (3-2 la penalty-uri). Antrenorul „corbilor” .

Spectaculos! Cum arată autocarul descoperit cu care fotbaliștii de la Corvinul vor defila pe străzile din Hunedoara

Corvinul Hunedoara a petrecut direct pe gazonul de pe „Municipalul” din Sibiu după câștigarea Cupei României Betano. La scurt timp, hunedorenii au pornit spre casă și .

Trofeul Cupei României, ajuns în vitrina Corvinului Hunedoara, va fi expus publicului atât vineri, 17 mai, cât și sâmbătă, 18 mai în Sala Mică a Casei de Cultură din municipiul Hunedoara. Totodată, duminică, 19 mai, Cupa României va ajunge la Castelul Corvinilor.

Fotbaliștii și membrii staff-ului de la Corvinul vor lua la pas străzile din Hunedoara cu autocarul descoperit. „Campionii! Cupa României 2024”, scrie pe autovehiculul care arată de-a dreptul spectaculos.

Florin Maxim, artizanul succesului Corvinului Hunedoara

Pe autocarul cu care Corvinul va defila este inscripționată o fotografie spectaculoasă realizată în momentul în care hunedorenii au ridicat trofeul deasupra capului pe Stadionul „Municipal” din Sibiu. De asemenea, Florin Maxim, antrenorul „corbilor”, apare ținând în mâini prestigiosul trofeu din fotbalul românesc.

Fotbaliștii alb-albaștrilor vor prezenta trofeul Cupei României în curtea exterioară a Castelului Corvinului. Hunedorenii au plănuit o paradă spectaculoasă care va începe la ora 19:00 la stadionul Michael Klein.

Ulterior, Cupa României va rămâne la Castelul Corvinilor, duminică, 19 mai, pentru a putea fi admirată și de turiștii care vizitează celebrul obiectiv turistic. Florin Maxim, artizanul succesului Corvinului Hunedoara, a dat detalii despre grandiosul eveniment în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„Va avea loc o petrecere la castel. Moto-ul nostru a fost să aducem cupa aici”

„Încă nu ne-am petrecut. Am ajuns la casa de cultură din Hunedoara. Am ajuns acolo în jurul orei 3:30. Am stat alături de fanii noștri care ne-a au fost alături pe tot acest parcurs. Am stat o ora, după am mers fiecare acasă.

Eu am dormit de la 6 până la 8:30. Aseară am reușit să dorm mai bine. Astăzi va avea loc o petrecere pentru jucători. Avem o masă unde o să stăm toți. Mâine, la fel, va avea loc o petrecere la castel. Moto-ul nostru a fost să aducem cupa la castel și uite că s-a întâmplat.

Va fi noaptea muzeelor. Este un eveniment internațional. Ne bucurăm că putem să ducem cupa la castel. La 3:30 am ajuns în Hunedoara și au fost în piață cam 3.000 de suporteri care ne-au așteptat”, a dezvăluit Florin Maxim la FANATIK SUPERLIGA.