Sport

Spectaculos! S-a dat cu skate-ul de pe un bloc de 22 de etaje și a doborât două recorduri mondiale. Video

Un sportiv din Brazilia a uimit lumea după ce a depășit două recorduri mondiale. Profesionistul s-a dat cu skate-ul de pe un bloc de 22 de etaje.
Iulian Stoica
28.09.2025 | 07:00
Spectaculos Sa dat cu skateul de pe un bloc de 22 de etaje si a doborat doua recorduri mondiale Video
ULTIMA ORĂ
Record fabulos stabilit de un skater din Brazilia. Sursă foto: Colaj Fanatik

Un sportiv din Brazilia a demonstrat că vorba „recordurile sunt făcute ca să fie doborâte” este în continuare actuală. Sandro Dias a obținut două recorduri Guinness după ce a demonstrat un curaj incredibil.

ADVERTISEMENT

Sandro Dias, două recorduri Guinness după ce s-a dat cu skate-ul

Sandro Dias a scris istorie doborând două recorduri mondiale Guinness, după ce a realizat o coborâre spectaculoasă de pe o clădire de 22 de etaje din Porto Alegre, în sudul Braziliei.

În cadrul evenimentului intitulat Red Bull Building Drop, el a obținut două performanțe remarcabile: cea mai înaltă coborâre (de la 70 de metri, cu o cădere efectivă de 60 de metri între rampă și platformă) și cea mai mare viteză înregistrată pe un skateboard, atingând 103 km/h

ADVERTISEMENT

După zece luni de pregătiri intense, reușita a fost posibilă datorită unei planificări riguroase și asumării unui risc bine calculat. În plus, prin această coborâre inedită, sportivul Red Bull în vârstă de 50 de a demonstrat că orice este posibil.

Sandro Dias a transformat clădirea Centrului Administrativ Fernando Ferrari din Porto Alegre în ceea ce mulți numeau de ani buni „rampa supremă pentru skateboard”, un vis alimentat de meme-uri, reconstituiri și clipuri virale timp de peste un deceniu.

ADVERTISEMENT
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam...
Digi24.ro
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”

„Suficient! Orice greșeală poate însemna un risc de moarte”

În urma acestei performanțe, sportivul a decis să se oprească din a căuta gloria în alte recorduri. Sandro Dias e conștient că orice greșeală l-ar putea costa chiar propria viață.

ADVERTISEMENT
E oficial: Eric Bicfalvi și-a găsit echipă! Surpriză de proporții
Digisport.ro
E oficial: Eric Bicfalvi și-a găsit echipă! Surpriză de proporții

„Acum o să fiu sincer: am ajuns la limită, mă opresc aici. A fost deja mai mult decât suficient… Cred că am făcut destul, sunt extrem de mulțumit. Niciodată nu mi-aș fi imaginat că voi coborî o rampă de peste 70 de metri. Trebuie să știi când e momentul să te oprești, am doborât recorduri. Orice greșeală poate însemna un risc de moarte, așa că trebuie să ne prețuim viața”, a declarat Sandro Dias, conform ge.globo.com.

Cât de mari și frumoase sunt fetele lui Cristi Chivu. Adelina a postat...
Fanatik
Cât de mari și frumoase sunt fetele lui Cristi Chivu. Adelina a postat o imagine rară cu Natalia și Anastasia
Cine e alpinistul care a doborât un record mondial, deși are 86 de...
Fanatik
Cine e alpinistul care a doborât un record mondial, deși are 86 de ani. E cel mai în vârstă om care a cucerit un vârf de peste 8.000 de metri
Cele mai tari meme-uri după Brentford – Manchester United 3-1. Fanii l-au taxat...
Fanatik
Cele mai tari meme-uri după Brentford – Manchester United 3-1. Fanii l-au taxat dur pe Ruben Amorim. Foto
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Gigi Becali i-a oferit 'contract pe viață' fiului fostului antrenor de la FCSB:...
iamsport.ro
Gigi Becali i-a oferit 'contract pe viață' fiului fostului antrenor de la FCSB: 'Nu te las să pleci!'. E uluitor pentru ce echipă a ajuns să joace acum
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!