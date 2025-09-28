Spectaculos! S-a dat cu skate-ul de pe un bloc de 22 de etaje și a doborât două recorduri mondiale. Video

Un sportiv din Brazilia a demonstrat că vorba este în continuare actuală. Sandro Dias a obținut două recorduri Guinness după ce a demonstrat un curaj incredibil.

Sandro Dias, două recorduri Guinness după ce s-a dat cu skate-ul

Sandro Dias a scris istorie doborând două recorduri mondiale Guinness, după ce a realizat o coborâre spectaculoasă de pe o clădire de 22 de etaje din Porto Alegre, în sudul Braziliei.

În cadrul evenimentului intitulat Red Bull Building Drop, el a obținut două performanțe remarcabile: cea mai înaltă coborâre (de la 70 de metri, cu o cădere efectivă de 60 de metri între rampă și platformă) și cea mai mare viteză înregistrată pe un skateboard, atingând 103 km/h

După zece luni de pregătiri intense, reușita a fost posibilă datorită unei planificări riguroase și asumării unui risc bine calculat. În plus, prin această coborâre inedită, sportivul Red Bull în vârstă de 50 de a demonstrat că orice este posibil.

Sandro Dias a transformat clădirea Centrului Administrativ Fernando Ferrari din Porto Alegre în ceea ce mulți numeau de ani buni „rampa supremă pentru skateboard”, un vis alimentat de meme-uri, reconstituiri și clipuri virale timp de peste un deceniu.

„Suficient! Orice greșeală poate însemna un risc de moarte”

În urma acestei performanțe, sportivul a decis să se oprească din a căuta . Sandro Dias e conștient că orice greșeală l-ar putea costa chiar propria viață.

„Acum o să fiu sincer: am ajuns la limită, mă opresc aici. A fost deja mai mult decât suficient… Cred că am făcut destul, sunt extrem de mulțumit. Niciodată nu mi-aș fi imaginat că voi coborî o rampă de peste 70 de metri. Trebuie să știi când e momentul să te oprești, am doborât recorduri. Orice greșeală poate însemna un risc de moarte, așa că trebuie să ne prețuim viața”, a declarat Sandro Dias, conform .