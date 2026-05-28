Spectator de lux la Dinamo – FCSB: ”Merg acolo pentru prima oară în viața mea”

În cadrul emisiunii ”Profețiile lui Mitică”, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal și-a anunțat prezența ca spectator la derby-ul dintre Dinamo și FCSB. Dragomir a mărturisit că va fi prima oară când va ajunge pe stadionul Arcul de Triumf.

Dumitru Dragomir merge ca spectator la Dinamo – FCSB

Înaintea marelui meci pentru ultimul loc în Conference League, la care va merge împreună cu familia, Mitică Dragomir a vorbit la superlativ despre Radu Popa, directorul Complexului Sportiv Național Arcul de Triumf.

”Eu n-am fost niciodată pe stadionul Arcul de Triumf. Pentru prima dată de când m-au dat afară de la Ligă mă voi duce și eu vineri la meciul ăsta. Mă duc cu nepoții mei și cu fiul meu. Ai mei sunt împărțiți, unii țin cu unii, alții cu ceilalți, eu nu țin cu niciuna. Sunt prietenii mei.

Cu Radu Popa am vorbit, este unul dintre cei mai buni administratori pe care i-a dat țara asta. Ăsta a fost directorul parcurilor pe țară, a fost fără egal. Este un administrator absolut de senzație. Oamenii ăștia ar trebui promovați sus de tot. El a fost și ministru secretar de stat la Mediu și cu rezultate deosebite. Dacă eram într-o funcție mare, îl puneam la Externe cel puțin secretar de stat. Are un comportament superior, necunoscut mie până acum.

Când era directorul parcurilor, era ceva de nedescris. Iar acum ce a făcut din stadionul ăsta… Și ține cont că stadionul ăsta a fost călcat și de rugbiști, și de fotbaliști. Îl felicit pentru educația pe care o are. De cum se îmbracă în fiecare zi spui că e ministru. Am auzit că e de familie bună și a primit o educație extraordinară”, a declarat Dragomir, la ”Profețiile lui Mitică”.

De ce Dinamo – FCSB nu s-a putut juca pe alt stadion în afară de „Arcul de Triumf”

Partida Dinamo – FCSB, din finala barajului pentru ultimul loc care permite participarea în sezonul viitor al Conference League, . Andrei Nicolescu, președintele ”câinilor”, a precizat că nu a existat vreo altă variantă de stadion și a exclus din start posibilitatea desfășurării întâlnirii în Ghencea.

(n.r. – Câți fani pot intra?) Cât are stadionul, mai puțin 10%. Deci, undeva la 7.500. FCSB are peluza oaspeților rezervată și probabil și aia va fi neîncăpătoare pentru că vor vrea mai multe bilete decât sunt puse la dispoziție.

(n.r. – Nu a existat altă soluție?) Păi care? Da-ți-mi altă soluție. De Ghencea nu putem să vorbim. Abia atunci, dacă ia cineva această decizie, poți spune că schimbă identitatea clubului. Cum am putea să luăm astfel de decizii? Dacă cineva din club s-ar gândi că am putea juca un astfel de meci în Ghencea, doar atunci am atenta la identitatea clubului.

Nu avem cum să facem așa ceva. Într-adevăr, Ghencea e un stadion mai mare, mai potrivit pentru un astfel de meci, dar nu avem cum să facem așa ceva. Chiar așa sper să fie un vulcan, dar un vulcan mai mic”, a spus Nicolescu.

Fanii lui Dinamo își continuă protestul

Nemulțumiți din cauza schimbării siglei clubului și a faptului că nu au fost consultați în această problemă, suporterii lui Dinamo din Peluza Cătălin Hîldan au anunțat că și la duelul cu FCSB.

”Peluza Cătălin Hîldan va menține protestul împotriva noii sigle a clubului nostru exact ca la meciul cu CFR Cluj. Astfel, vom intra tot în minutul 10 al partidei. Cine vine în peluză trebuie să se supună acestor reguli pentru a asigura o constanță și o poziție fermă față de problemele legate de identitatea vizuală a lui Dinamo!”, a fost mesajul ultrașilor.